Σε μια νέα φάση δείχνουν να εισέρχονται σταδιακά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς από τη μια η Αθήνα προχωρά όλα τα ενεργειακά έργα και projects διασύνδεσης με αγωγούς και καλώδια, όπως έχει κάθε δικαίωμα με βάση τις διεθνείς συνθήκες μέσα σε περιοχές δικής της κυριαρχίας ή ζώνες κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ενώ από την άλλη η Άγκυρα προχωρά ακάθεκτη με τον αναθεωρητικό της σχεδιασμό, καθώς, όπως όλα δείχνουν, επίκειται και η νομοθέτηση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σε πρώτη φάση και σύμφωνα με τη σχετική ελληνική NAVTEX, η οποία έχει ισχύ έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, οι έρευνες στο Νότιο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων ξεκίνησαν επίσημα, με το σεισμογραφικό σκάφος «Ramform Tethys» να βρίσκεται από χθες στην περιοχή των ερευνών που καλύπτουν τα οικόπεδα «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου».

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Όπως ορίζει η οδηγία προς ναυτιλλομένους, το πλοίο θα πλέει στην περιοχή από τις 20 Νοεμβρίου, πλαισιωμένο από δύο σκάφη υποστήριξης και σύροντας καλώδια μήκους έως 6 ναυτικών μιλίων, γεγονός που επιβάλλει στα παραπλέοντα σκάφη να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας 8 ναυτικών μιλίων από την πρύμνη και 3 από τα πλευρά του.

Οι εργασίες αυτές λειτουργούν ως προπομπός για τις κρίσιμες έρευνες νοτίως της Κρήτης εντός του 2027 – μεταξύ άλλων στο οικόπεδο «Νότια της Κρήτης 2» –, όπου οι τουρκικές αξιώσεις θα δοκιμαστούν στην πράξη και αυτό γιατί το συγκεκριμένο οικόπεδο μπαίνει μέσα στον άξονα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο αξιωματούχοι στην Αγκυρα δηλώνουν με κάθε ευκαιρία πως θα προασπιστούν.

Με δεδομένο δε πως η Τουρκία έχει από τώρα ξεκινήσει να βαδίζει μέσα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, στην Αθήνα εκτιμούν πως δεν θα σταθεί μόνο σε ρητορικές εντάσεις αλλά ενδεχομένως να προχωρήσει και σε κινήσεις επί του πεδίου.

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Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και αφού ολοκληρωθεί η NAVTEX για τα οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου στις αρχές Ιανουαρίου, αναμένεται να εκδοθεί η επόμενη οδηγία προς ναυτιλλομένους, που θα φέρει το σεισμογραφικό μέσα σε περιοχές που για την Άγκυρα ενδέχεται να αποτελέσουν «κόκκινη γραμμή».

Σε αυτό το θέμα, η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο γεγονός πως η εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες αυτές δεν είναι οποιαδήποτε αλλά ένας αμερικανικός κολοσσός.

Πέρα όμως από τις έρευνες υδρογονανθράκων, η πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύεται σε εξίσου κρίσιμο πεδίο γεωπολιτικών τριβών, καθώς η Αγκυρα επιχειρεί να επιβάλει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» απαιτώντας προηγούμενη άδειά της.

Στην κορυφή της λίστας των έργων που ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), η διέλευση της οποίας μεταξύ Κρήτης, Κάσου, Καρπάθου και Κύπρου τέμνει ζώνες που η Τουρκία διεκδικεί αυθαίρετα ως δική της υφαλοκρηπίδα, οδηγώντας ήδη σε «πόλεμο» NAVTEX.

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Μέχρι στιγμής για τις βυθομετρήσεις υπήρξε απλά μια όχληση μέσω ασυρμάτου, στην οποία διαβάστηκε η τουρκική NAVTEX που μιλούσε για τουρκική υφαλοκρηπίδα και συγκατάθεση. Το υπέρτατο όμως crash test θα έρθει όταν φτάσουμε στην ώρα της πόντισης του καλωδίου αυτού.

Αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζει και η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY), μήκους 950 χιλιομέτρων, καθώς, παρότι βασίζεται στη νόμιμη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ των δύο χωρών, η διαδρομή της τέμνει ευθέως τον άξονα του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Με δεδομένο ότι επίκειται και η νομοθέτηση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», τα αρμόδια υπουργεία και τα επιτελεία στην Αθήνα καταστρώνουν ήδη τα σχέδια αντίδρασης που θα εφαρμοστούν αν αυτό χρειαστεί.

Τα δίκτυα οπτικών ινών

Την ίδια στιγμή, στο στόχαστρο της τουρκικής αμφισβήτησης βρίσκονται και μεγάλα διεθνή δίκτυα οπτικών ινών.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα East to Med Data Corridor (EMC) που συνδέει την Ευρώπη με τη Σαουδική Αραβία μέσω Ελλάδας και Κύπρου, για το οποίο η Αγκυρα έχει ήδη εκδώσει προειδοποιητικές αντι-NAVTEX, καθώς και τα διηπειρωτικά καλώδια Blue & Raman (Ευρώπη – Ινδία) και Medusa (μεσογειακό δίκτυο), τα ανατολικά τμήματα των οποίων διέρχονται από θαλάσσιες ζώνες αυξημένης τουρκικής επιτήρησης γύρω από την Κρήτη και την Κύπρο.

Εξίσου ευαίσθητες εστίες έντασης αποτελούν, τέλος, και τα μεγάλα εσωτερικά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΑΔΜΗΕ στο Αιγαίο: τόσο στα Δωδεκάνησα (γραμμή Κόρινθος – Κως – Ρόδος – Κάρπαθος) όσο και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (άξονας Νέα Σάντα – Λήμνος – Λέσβος – Χίος – Σάμος).

Παρότι αφορούν αμιγώς ελληνική επικράτεια, η πόντιση αυτών των καλωδίων διέρχεται από διεθνή ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, δίνοντας στην Άγκυρα το πρόσχημα να επιχειρεί την παρεμπόδισή τους, επικαλούμενη ζητήματα μη οριοθετημένης υφαλοκρηπίδας και τους χάρτες της «Γαλάζιας Πατρίδας», ειδικά από τη στιγμή που αυτό θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους.