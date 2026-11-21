Υπάρχει κάτι το βαθιά ειρωνικό και ολίγον τι μακάβριο στην επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του διασημότερου κινηματογραφικού πράκτορα στην ιστορία του θεάματος.

Στα 40 του, τα οποία έκλεισε στις 13 του περασμένου Μαΐου, ο Πάτινσον αναλαμβάνει τον ρόλο του 007, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος ενσάρκωσε τον κατάσκοπο της ΜΙ6 σε πέντε ταινίες.

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Η πρώτη εμφάνιση του Κρεγκ έγινε στο «Casino Royale» το 2006 και η τελευταία το 2021 στην ταινία «No Time to Die». Αυτή η ταινία όμως ολοκληρώνεται με τον Μποντ να θυσιάζει τον εαυτό του για να σώσει τον κόσμο από μια μυστική παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση.

Δεν είναι λοιπόν κάπως ειρωνικό που ενώ όλα δείχνουν ότι ο Μποντ στην 25η μέχρι σήμερα ταινία της σειράς πεθαίνει, ο ηθοποιός που επελέγη για να τον ενσαρκώσει στην 26η είναι ένας που έγινε διάσημος έχοντας παίξει το… βαμπίρ;

Γιατί ο Εντουαρντ Κάλεν, ο βρικόλακας ήρωας των ταινιών του franchise «Λυκόφως» (Twilight) ήταν εκείνος που δύο χρόνια μετά το «Casino Royale», το 2008, μετέτρεψε τον Πάτινσον σε παγκόσμιο φαινόμενο και είδωλο.

Από τότε και για αρκετά χρόνια, ο γεννημένος στο Μπαρνς του Λονδίνου ηθοποιός, δεν σταμάτησε να δίνει ποικιλοτρόπως τροφή στα ΜΜΕ. Αναδείχθηκε ως πιο hot ηθοποιός του κόσμου το 2008 από το «Rolling Stone», βρέθηκε στη λίστα των Breakout Stars των «Τάιμς του Λος Αντζελες» αλλά και σε εκείνη των πιο σέξι σταρ του περιοδικού «People».

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Για ένα διάστημα μάλιστα, το σκάνδαλο της σχέσης αλλά και του χωρισμού του από την Κίρστεν Στιούαρτ (συμπρωταγωνίστριά του στις ταινίες «Λυκόφως») απασχολούσε τον Τύπο περισσότερο από ότι η δουλειά του.

«Είχα κάνει αρκετές ταινίες πριν από το “Twilight” αλλά χωρίς αυτή την επιτυχία δεν είμαι καν βέβαιος για το αν θα εξακολουθούσα να ασκώ αυτό το επάγγελμα» θα έλεγε αργότερα. Στην προ «Twilight» εποχή ο Πάτινσον δεν πληρωνόταν καθόλου καλά – κάτι σαν 500 λίρες το τετράμηνο σύμφωνα με δήλωσή του.

Όταν μάλιστα έκανε την ταινία «Little ashes» (όπου υποδύεται τον Σαλβαδόρ Νταλί) ήταν ταπί με ταπί. «Δεν είχα δεκάρα τσακιστή στη τσέπη, ήμουν πραγματικά αποφασισμένος να αλλάξω δουλειά. Και τότε μου “έκατσε” το “Λυκόφως”».

Με την πάροδο των χρόνων βέβαια, ο Πάτινσον, έκανε ότι μπορούσε για να ξεφύγει από την σκιά του Εντουαρντ Κάλεν που επί σειρά ετών τον καταδίωκε. Από κάποια και στιγμή και μετά οι ρόλοι του διέφεραν τόσο πολύ από ταινία σε ταινία, που ο Κάλεν έμοιαζε πλέον με γλυκιά ανάμνηση.

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Ο Πάτινσον έπαιξε στο «Cosmopolis» (2012) του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, στο υποτιμημένο αλλά θαυμάσιο «Good time» (2017) των αδελφών Μπεν και Τζος Σάφντι, στο ακατάληπτο αλλά επιβλητικό «Tenet» (2020) του Κρίστοφερ Νόλαν όπως και στο αλλόκοτα ενδιαφέρον περσινό sci-fi του Μπονγκ Τζουν Χο «Mickey 17».

Υποδύθηκε τον Ντ. Χ. Λόρενς υπό τις οδηγίες του Γερμανού auteur Βέρνερ Χέρτζογκ στη «Βασίλισσα της ερήμου» με τη Νικόλ Κίντμαν και ήταν ο πρωταγωνιστής στον ρόλο ενός πατέρα που προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του ενώ βρίσκονται απομονωμένοι στο διάστημα στην ταινία «High Life» (2018) της Γαλλίδας Κλερ Ντενί. Έδειξε, με άλλα λόγια, ότι δεν είναι ένας ηθοποιός που επαναπαύεται σε αυτά που έχει κερδίσει αλλά «ψάχνεται» αναζητώντας νέες προκλήσεις.

Ειδικά η φετινή χρονιά αποδείχθηκε πολύ γουρλίδικη για αυτόν. Ο Πάτινσον εμφανίστηκε σε τρεις ταινίες που όλες συζητήθηκαν για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία.

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Πρώτον τον είδαμε στο «The drama», μια ρομαντική κωμωδία με ένα πολύ επικίνδυνο twist, στην οποία έπαιξε με τη Ζεντάγια. Δεύτερον ήταν ο Αντίνοος στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν όπου πολλοί τον βρήκαν έξοχο σε αρνητικό ρόλο. Και τρίτον, πολύ πρόσφατα τον είδαμε να πρωταγωνιστεί στο «Primetime» του Λανς Οπενχαϊμ, υποδυόμενος τον Κρις Χάνσεν, μια σκοτεινή τηλεπερσόνα της αμερικανικής τηλεόρασης, εμπνευστή ενός reality show όπου προσπαθεί να παγιδεύσει μελλοντικούς παιδόφιλους.

Δεν μπορείς ωστόσο να μην αναρωτηθείς αν η σύνδεση του ονόματος Ρόμπερτ Πάτινσον με αρκετά κινηματογραφικά franchise μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά σε ό,τι αφορά την παρουσία του ως Τζέιμς Μποντ, που επίσης είναι franchise.

Πριν από το «Λυκόφως» είχε συμμετάσχει στο franchise Χάρι Πότερ – στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και το κύπελλο της φωτιάς» (2005) – και μετά το «Λυκόφως», το 2022, μπήκε στο κλαμπ των ηθοποιών που έχουν φορέσει την στολή του Μπάτμαν. Μια επαγγελματική κίνηση ζηλευτή, η οποία μάλιστα θα έχει και συνέχεια, το «The Batman: Part Two» που αναμένεται να παιχθεί στις αίθουσες σε δύο χρόνια. Τέλος, συμμετέχει και στο franchise «Dune». Παίζει στην τρίτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς με σκηνοθέτη μάλιστα τον Ντενί Βιλνέβ, που ανέλαβε την επόμενη ταινία Μποντ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν είναι με άλλα λόγια ένα πρόσωπο «άφθαρτο», όπως ήταν π.χ. ο Σον Κόνερι ή ο Ντάνιελ Κρεγκ όταν κέρδισαν τον ρόλο του Μποντ. Αλλά επειδή είναι ένας ηθοποιός που φαίνεται ότι έχει να δώσει ακόμα πολλά, η παρουσία του στον ρόλο του Μποντ, αν μη τι άλλο, κινεί την περιέργεια.