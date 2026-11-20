Στις μεγάλες διεθνείς συναντήσεις, οι συμβολισμοί συχνά έχουν τη δική τους γλώσσα και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη: ούτε ποιος υποδέχεται ποιον, ούτε ποιος κάθεται δίπλα σε ποιον, ούτε τα χρώματα και τα αντικείμενα που πλαισιώνουν την οικογενειακή φωτογραφία.

Στη Σενζέν, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στόχευσε να σκηνοθετήσει μια εικόνα ισχύος, ισοτιμίας και κινεζικής αυτοπεποίθησης, με φόντο την τεχνολογική άνοδο της χώρας του και την επιδίωξή της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα παγκόσμια τάξη.

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Η χορογραφία, ωστόσο, δεν χωρούσε απρόβλεπτες παρεμβολές: όταν δημοσιογράφος του Bloomberg ρώτησε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αν ο πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε επιδείξει απιστία απέναντι στις ΗΠΑ, η κινεζική πλευρά απέκλεισε την Ανμαρί Χόρντερν από την κάλυψη της επόμενης μεγάλης εκδήλωσης, της τριμερούς συνάντησης.

Η ερώτηση έμεινε αναπάντητη, ένας φρουρός παρενέβη μπροστά στην κάμερα και το μήνυμα ήταν σαφές: ακόμη και η δημοσιογραφική κάλυψη έπρεπε να ακολουθεί την προσεκτικά οργανωμένη σκηνοθεσία του Πεκίνου.

Η υποδοχή: Ισότιμος συνομιλητής ο Τραμπ

Ο Κινέζος ηγέτης περίμενε τον Αμερικανό πρόεδρο στη βάση της σκάλας του Air Force One, στο κόκκινο χαλί του αεροδρομίου της Σενζέν, μια κίνηση που, όπως επισημαίνει η «Repubblica», ανάλογή της είχε να καταγραφεί από το 1959, όταν ο Μάο υποδέχθηκε τον Νικίτα Χρουστσόφ.

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Η θερμή χειραψία και η αγκαλιά των δύο ηγετών, μπροστά στις σημαίες των χωρών τους, συμπλήρωσαν την εικόνα. Ο Σι ανταπέδωσε την αντίστοιχη τιμή που είχε επιφυλάξει ο Τραμπ στον ίδιο στην Ουάσιγκτον, προβάλλοντας μια σχέση ισοτιμίας ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Αντίθετα, τον Πούτιν – ο οποίος είχε λίγο νωρίτερα προσγειωθεί στη Σενζέν – τον υποδέχθηκε ο πέμπτος στην κομματική ιεραρχία αξιωματούχος, μια λεπτομέρεια που στην Κίνα έχει ιδιαίτερη σημασία.

Τα φουλάρια: Το μήνυμα του Κουνπένγκ

Στην οικογενειακή φωτογραφία του APEC, οι τρεις ηγέτες φορούσαν μεταξωτά φουλάρια, κόκκινα ή μπλε, διακοσμημένα με το μυθικό κουνπένγκ: ένα τεράστιο ψάρι που μεταμορφώνεται σε πουλί και συμβολίζει τη μεγαλοσύνη, τη φιλοδοξία και την υπέρβαση των ορίων. Ο Σι επέλεξε το κόκκινο, ενώ ο Τραμπ και ο Πούτιν το μπλε. Κατασκευασμένα με παραδοσιακές κινεζικές τεχνικές, τα φουλάρια συνέδεαν την πολιτιστική κληρονομιά με το μήνυμα μιας χώρας που επιδιώκει να εμφανίζεται ως δύναμη με μακρόπνοο όραμα και παγκόσμιες φιλοδοξίες.

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Η πόλη: Η βιτρίνα της κινεζικής ανόδου

Η επιλογή της Σενζέν ήταν εξίσου συμβολική. Από μικρό ψαροχώρι μεταμορφώθηκε μέσα σε περίπου τέσσερις δεκαετίες σε διεθνή τεχνολογική μητρόπολη, αποτελώντας την πιο χαρακτηριστική βιτρίνα του οικονομικού ανοίγματος και του εκσυγχρονισμού της Κίνας.

Ο Σι συνέκρινε αυτή τη διαδρομή με την προσπάθεια θεμελίωσης μιας νέας, εποικοδομητικής σχέσης με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τόλμη, καινοτομία και ηγετικό ρόλο.

Η Βίλα Κιλίν: Η παράδοση και η προσωπική μνήμη

Η επιλογή της Βίλα Κιλίν δεν εξαντλείται στο διπλωματικό πρωτόκολλο. Το όνομά της παραπέμπει σε ένα μυθικό πλάσμα που, σύμφωνα με την κινεζική παράδοση, προαναγγέλλει την ειρήνη και την άφιξη ενός σοφού ηγεμόνα.

Το θέρετρο κατασκευάστηκε για τη μεταβίβαση του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα το 1997, ενώ συνδέεται και με τον πατέρα του Σι, Σι Τζονγκσούν, ο οποίος πέρασε εκεί τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Όπως επισημαίνουν οι «New York Times», ο χώρος έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τον Κιμ Γιονγκ Ιλ και απεσταλμένους του Δαλάι Λάμα. Για τον Σι, επομένως, η ιστορική τριμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε έναν τόπο όπου συναντώνται η προσωπική μνήμη, η κινεζική παράδοση και η πολιτική φιλοδοξία.