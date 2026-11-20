Νέο σοκ στον Ολυμπιακό που έχασε και τον Τσικίνιο (κάταγμα) ως τα τέλη Γενάρη. Στο χειρουργείο ο Πορτογάλος. Δύο μήνες έξω με κάκωση συνδέσμου ο Πουέρτα. Οι επιλογές του Ιμανόλ

Αν η ερώτηση είναι πόση φαντασία πρέπει να διαθέτεις τελικά για να αντιληφθείς την πραγματικότητα, τότε η εναρμόνιση με όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώνουν πως το μέγεθος δεν είναι μετρήσιμο.

Στους Ερυθρόλευκους που άλλη ομάδα μπήκαν στα «πιτς» της διακοπής το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου και άλλη θα επιστρέψουν την Κυριακή (22/11) στο χορτάρι. Αιτία μια σειρά από τραυματισμούς που δεν ξέρεις αν τελικά θέλουν αγιασμό ή… εξορκισμό.

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Αλήθεια ακούσατε πως ίσως σήμερα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Τσικίνιο που θα απουσιάσει ως τα τέλη Γενάρη, με κάταγμα στο μετατάρσιο;

Όχι, εσείς μια χαρά τα θυμάστε. Χθες μόλις στις ίδιες αράδες, στις ίδιες λέξεις, στην ίδια σελίδα το θέμα για τους Ερυθρόλευκους ήταν ο σοκαριστικός τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα στο φιλικό της Χιλής με την Κολομβία. Και αναφέρονταν μάλιστα στο ρεπορτάζ ότι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ που δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον τραυματία Σαντιάγκο Έσε για τα ματς που έρχονται με Ηρακλή (22/11), Μίλαν (22/11), Αρη (29/11) σκέφτεται να καλύψει το κενό του 23χρονου στέλνοντας στα μισά του γηπέδου τον Πορτογάλο: Τον Τσικίνιο που χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση στον Ρέντη σαν «8άρι» από την εποχή που τον έφερε στα μέρη μας ο Κάρλος Καρβαλιάλ.

Πριν επιστρέψει καν στην Ελλάδα λοιπόν ο Πουέρτα για να περάσει από τον απαραίτητο κύκλο εξετάσεων και να οριστικοποιηθεί η διάγνωση για τον τραυματισμό και τη δική του απουσία, χτύπησε και ο Τσικίνιο. «Κόλλησε» το πόδι του σε ένα μαρκάρισμα από τον Νταβίντ Κάρμο! Σοκ μετά το σοκ δηλαδή.

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Σπάσιμο στο μετατάρσιο. Και χειρουργείο. Επιβεβαιώθηκε κάπου στις τρεις το μεσημέρι. Μέχρι να φτάσει βράδυ στις οκτώ; Υπήρχε διάγνωση και για τον Πουέρτα: Κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου. «Θα απουσιάσει για δύο μήνες» ενημέρωσε επίσημα ο Ολυμπιακός! Ποιος άλλος διαγνώστηκε με τον ίδιο τραυματισμό έπειτα από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (8/11); Ο Σαντιάγκο Εσε που δεν θα επιστρέψει νωρίτερα από τον Δεκέμβρη.

Χτύπησε στη «δοκιμή»

Μέσα σε έντεκα ημέρες λοιπόν ο Ολυμπιακός έχασε τα δύο από τα τρία βασικά κεντρικά του χαφ, τον Γκουστάβο Πουέρτα και τον Σαντιάγκο Εσε. Και έχασε και τον βασικό υποψήφιο αντικαταστάτη τους στο rotation. Τον Τσικίνιο που χθες δοκιμάστηκε σε αυτό τον ρόλο! Σενάριο για το… σινεμά! Που γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο.

Διότι θυμίζουμε ότι θεωρητικά ο 4ος κεντρικός χαφ της ιεραρχίας – πριν απ’ τη… μετάθεση του Τσικίνιο σε αυτά τα τετραγωνικά – είναι ο Λορέντσο Σιπιόνι. Ο νεαρός Αργεντινός που όμως έχει παίξει μόλις τρία λεπτά με προπονητή τον Ιμανόλ – αλλαγή πριν από το φινάλε της αναμέτρησης με τη Μαρκό για το Κύπελλο. Και που έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

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Σα, Κάρμο, Ρέτσος

Μπορεί δηλαδή να επιλεγεί για το ματς της Κυριακής με τον Ηρακλή. Με τη Μίλαν όμως ο βάσκος προπονητής δεν έχει παρτενέρ του Φρόιλερ στα μισά του γηπέδου. Αρα θα πρέπει να σκεφτεί μια άλλη λύση α λα… Τσικίνιο.

Τον Γκουστάβο Σα που όλο αυτό το διάστημα ήταν το αναπληρωματικό 10άρι, πίσω από τον συμπατριώτη του. Ή ένα από τα στόπερ: Τον Νταβίντ Κάρμο που αγωνίζεται σαν αμυντικός χαφ με την Εθνική Αγκόλας. Ακόμη και τον Παναγιώτη Ρέτσο που έχει δεκάδες ματς στο παρελθόν σε αυτή τη θέση. Είτε με τον Ολυμπιακό του Πάουλο Μπέντο το μακρινό 2016-17. Είτε με την Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Γκούμα (2019). Είτε στο μοναδικό ματς που φόρεσε τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – πριν ξεσπάσει η πανδημία του Covid.

«Ανέβηκε» και ο Φίλης

Χθες με την πρώτη ομάδα προπονήθηκαν μια σειρά από νεαροί της ομάδας Β΄. Ανάμεσά τους και ο Χρήστος Φίλης που επιλέγεται στα ματς Κυπέλλου στο «6». Είναι μια επιλογή και ο Έλληνας άσος. Ακόμη και ο Φάνης Μπακούλας. Αλλά μοιάζει πραγματικά πολύ δύσκολα να πάει εκεί ο Ιμανόλ.

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Εστω και αν ο Βάσκος στα χρόνια της «Θουμπιέτα» έδωσε το δικαίωμα σε 29 διαφορετικούς παίκτες της ακαδημίας να φορέσουν τη φανέλα της πρώτης ομάδας, της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η χθεσινή δοκιμή με τον Τσικίνιο άλλωστε επιβεβαιώνει έμμεσα ότι η πρώτη του σκέψη προέκυπτε μέσα από τη μετάθεση κάποιου παίκτη πρώτης γραμμής. Και αυτή είναι μια ένδειξη που ομολογουμένως έχει τη σημασία της σε αυτή την αναζήτηση.

Το Joker Right

Στη χθεσινή δοκιμή είχε και άλλα ενδιαφέροντα. Με τον Κώστα Φορτούνη να παίρνει τη θέση του Τσικίνιο στο «10». Και με τον Λέον Μπέιλι να είναι και εκείνος με τους βασικούς. Είναι τέτοια η κουβέντα για τα κεντρικά χαφ όμως που λογικά όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Σήμερα οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να πάρουν και μια απόφαση που έχει τη σημασία της. Αν θα χρησιμοποιήσουν το Joker Right που έχουν στα χέρια τους για την αναβολή της παρτίδας πρωταθλήματος με τον Αρη. Η Super League έχει δώσει το δικαίωμα σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη να αναβάλλουν ένα ματς πρωταθλήματος πριν ή μετά την UEFA υποχρέωσή τους. Η προϋπόθεση είναι να το ζητήσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν.

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Η λεπτομέρεια

Αν θέλει ο Ολυμπιακός να μην πάει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Άρη (29/11) έπειτα από Ηρακλή (22/11) και Μίλαν (26/11) έχοντας αυτό το σημαντικό πρόβλημα με τους κεντρικούς χαφ, θα πρέπει να κάνει χρήση του δικαιώματος σήμερα.

Αλλιώς το επόμενο παιχνίδι που μπορεί να ζητήσει την αναβολή του είναι το ντέρμπι με την ΑΕΚ (5/12). Βασική διαφορά; Με την ΑΕΚ αναμένεται να έχει επιστρέψει ο Εσε. Με τον Άρη όχι μόνο δεν αναμένεται επιστροφή, αλλά και οι δύο που θα έχουν αγωνιστεί με Ηρακλή και Μίλαν θα χρειάζονται τη βοήθεια του rotation. Ολα αυτά όμως είναι πληροφορίες που γνωρίζουν καλύτερα ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής. Εκείνοι που θα πάρουν την απόφαση.

Μόνο καλό από το ιατρικό δελτίο; Η εξέλιξη με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Γύρισε στην Ελλάδα. Εξετάστηκε μετά τον τραυματισμό του στο ματς της Τανζανίας με τη Νιγηρία (γύρισε το πόδι του). Και δεν έχει πάθει κάποια ζημιά. Ενα ήπιο διάστρεμμα. Λογικά θα είναι διαθέσιμος και για το ματς της Κυριακής με τον Ηρακλή.