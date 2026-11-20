Ο Δημήτρης Μάντζος λυπήθηκε για την παραίτηση Πάνα. Βέβαια, έσπευσε προσθέσει πως «το μόνο το οποίο ελπίζουμε και ευχόμαστε είναι να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου». Το ίδιο επισημάνθηκε και στην κατακλείδα της σχετικής πράσινης ανακοίνωσης.

«Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής», έγραψε ο συντάκτης της. Πάντως, αν οι πράσινοι υπονοούν ότι θα τους υποσκάψει επειδή ακούγεται ότι θα πάει στην ΕΛΑΣ, δίνουν στον δυνητικό σαμποτέρ μεγαλύτερη αξία απ’ όση πραγματικά έχει.

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Δικαιολογία

Τελικά, απολογήθηκε στο OPEN η Νίνα Κασιμάτη για το τιτίβισμα κατά του ΓΑΠ. Δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη κι έχει «βάρος μέσα στην ψυχή της».

Ταυτόχρονα, πάντως, δικαιολόγησε τον συριζαϊκό εαυτό της, λέγοντας «οι άνθρωποι δεν είναι η απομόνωση πέντε λόγων τους μέσα σε 16, 25 ή 30 χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που κάνουμε». Τέτοια ελαφρυντικά δεν υπάρχουν στην περίπτωσή της, όμως. Γιατί από τη μέρα που έφυγε μέχρι και το εκλογικό συριζαϊκό σοκ κατηγορούσε το Κίνημα πως φταίει για τη χρεοκοπία της χώρας.

Καφενείο

Εκμεταλλεύτηκε κι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος την περίσταση της αποχώρησης Πάνα. «Ετοιμάζεστε να πάρετε την κυρία Τζάκρη, με δεδομένη την ποιότητα λόγου που έχει. Δεν είναι καφενειακός ο λόγος ούτε της Κασιμάτη; Η κυρία Θρασκιά, ο κύριος Παππάς, ο κύριος Αποστολάκης. Τελικά, σας κάνουν ή δεν σας κάνουν κόκκινο σιριζαϊκό καφενείο;», είπε απευθυνόμενος στα πράσινα κοινοβουλευτικά έδρανα – υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει αξία, επειδή ενσωματώνει όσους το έβριζαν. Θα συνιστούσα να τον ακούσουν, αφού έχει αποδείξει πως ξέρει από καφενειακές συμπεριφορές.

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Εορτασμοί

Το «Πεντάγωνο» γιορτάζει σήμερα κι αύριο την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων κι ανοίγει τις πύλες του στο κοινό για να του δείξει drones, πυραύλους και συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας υποδέχεται το πρωί μαθητές δημοτικού, οι οποίοι θα ξεναγηθούν στην Κιβωτό της Μνήμης. Υποθέτω πως δεν πιστεύει ότι οι εορταστικές τελετές είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσει στα χέρια των στρατιωτικών. Μάλλον διακρίνει σ’ αυτές μια ευκαιρία να τονώσει το φρόνημα των συντηρητικών ψηφοφόρων.