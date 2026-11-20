Πρώτο βραχυκύκλωμα στο Μαξίμου με αρνήσεις βουλευτών της ΝΔ να στελεχώσουν την εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος

Στάθμιση κινδύνων κάνει το Μαξίμου ενόψει της Εξεταστικής για τα «κόκκινα» δάνεια, η οποία μπορεί να φτάσει στο παρά πέντε της εισόδου της πολιτικής ζωής στην επίσημη προεκλογική σεζόν, δεδομένης της τρίμηνης διάρκειάς της με δυνατότητα παράτασης.

Το κλίμα πόλωσης στις συνεδριάσεις θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, όπως και το γεγονός ότι οι εκλογικοί στόχοι θα διαπερνούν τη στρατηγική της κάθε πλευράς.

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Προσώρας, η κυβέρνηση μιλάει για ευκαιρία να συγκριθούν πολιτικές για το ιδιωτικό χρέος και αντίστοιχα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ οι περισσότεροι διακρίνουν ευκαιρία να στρέψουν τα πυρά τους (και τη δημόσια συζήτηση) στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

Η αποστροφή της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου (Mega News 104.6) ότι πρόκειται για «αντιπολιτευτικό νταβαντούρι» μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛΑΣ εκφράζει την πλειονότητα των γαλάζιων.

Ωστόσο, στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο ακούγονται και επιφυλάξεις για τους πιθανούς «ευνοημένους» πολιτικά από την εν λόγω διαδικασία, ενώ καταγράφεται ήδη το πρώτο βραχυκύκλωμα για ένα πρακτικό ζήτημα: τη στελέχωση της επιτροπής.

Αρνήσεις

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, κατά την πρώτη βολιδοσκόπηση βουλευτών της ΝΔ υπήρξαν και κατηγορηματικές αρνήσεις. Και αυτό μαρτυρά το βάρος που ρίχνουν οι βουλευτές – συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Λεκανοπεδίου –, όχι σε πολύωρες αντιπαραθέσεις με τους πολιτικούς αντιπάλους τους στη Βουλή αλλά στις εκλογικές Περιφέρειές τους, με το βλέμμα στο πλασάρισμά τους στον εσωτερικό ανταγωνισμό.

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Από την άλλη, πηγές υποστηρίζουν ότι συγκριτικά με άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες θα υπάρξει τελικά τώρα «ενδιαφέρον». Κοινώς, υπονοούν ότι υπάρχουν πρόθυμοι βουλευτές που θα επιδιώξουν και την προβολή τους προεκλογικά. Κι αν η πρώτη εξίσωση είναι η στελέχωση της επιτροπής (και η αποφυγή του παραμικρού ολισθήματος στη διάρκεια των εργασιών της), η δεύτερη έχει να κάνει με μια άλλη στάθμιση: την πιθανή κλήση του Αλέξη Τσίπρα ως μάρτυρα.

Δεν λείπουν οι γαλάζιοι που θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να κρατηθεί εκτός κοινοβουλευτικού πεδίου, όσο θα βρίσκεται, όπως πιστεύουν, σε διασταυρούμενα πυρά (ήδη διατυπώνονται κατηγορίες ότι άνοιξε τον δρόμο στα funds). Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και το ζήτημα παραπέμπεται στην ΚΟ της ΝΔ για αργότερα.

Ήδη, πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε ακόμα και το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» για να καρφώσει επιλογές της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβερνητική γραμμή είναι ότι «εμείς περάσαμε από συνθήματα στις πολιτικές, κάναμε όσα δεν έγιναν στα χρόνια της κρίσης» για ρύθμιση οφειλών και στήριξη δανειοληπτών, όμως οι πιο συγκρατημένες φωνές στέκονται σε άλλες δύο εξισώσεις.

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Αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανιστεί ότι «πανηγυρίζει» για ένα κοινωνικό θέμα και ανησυχούν ότι ένας λάθος χειρισμός μπορεί αστραπιαία να τους φέρει σε θέση απολογίας για καθυστερημένες κινήσεις ή αστοχίες από το 2019.

Το Μαξίμου έχει να διαχειριστεί επιπλέον τις παρεμβάσεις για την οικονομία από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μακριά από τα φώτα εξακολουθεί να προετοιμάζει το νέο κόμμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει βήμα από σήμερα με τις πρώτες περιοδείες στην Περιφέρεια (Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Μακεδονία), ενώ ύστερα από τις βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική και τις προτάσεις του για «κούρεμα» δανείων και αναδιάρθρωση οφειλών σήκωσε το θέμα του στεγαστικού, συνδέοντάς το με το δημογραφικό. Το Μαξίμου επιμένει στο «ουδέν σχόλιο» μέχρι να προκύψει επισήμως κόμμα Σαμαρά.