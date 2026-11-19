Οι τοπικές Αρχές έδωσαν οδηγίες στις εταιρείες να επιτρέψουν στους υπαλλήλους που είναι ακόμα εκεί να εργαστούν από το σπίτι, ενώ τα σχολεία στη Σενζέν έκλεισαν αυτή την εβδομάδα

Οι ηγέτες που έφτασαν στη Σενζέν αντίκρισαν μια πεντακάθαρη, υπερσύγχρονη μητρόπολη, με τους δρόμους της στολισμένους με παστέλ πανό, αλλά ως επί το πλείστον άδειους από τα πλήθη που είναι χαρακτηριστικό πολλών κινεζικών πόλεων.

Η πόλη των 18 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται λίγο πιο κοντά στον ισημερινό από την Αβάνα, παρέχοντας έναν ζεστό χώρο για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού. Κάτω από έναν ηλιόλουστο ουρανό με ήπιες θερμοκρασίες επικρατεί μια εορταστική διάθεση στην πόλη, η οποία μοιάζει, λένε πολλοί, με το Μαϊάμι – μόνο που είναι πολύ μεγαλύτερη και με ψηλότερα, νεότερα κτίρια.

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Τα σχολεία στη Σενζέν έκλεισαν αυτή την εβδομάδα, πολλοί κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη και οι τοπικές Αρχές έδωσαν οδηγίες στις εταιρείες να επιτρέψουν στους υπαλλήλους που είναι ακόμα εκεί να εργαστούν από το σπίτι. Το αποτέλεσμα είναι μια εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη της Κίνας με έναν γιγαντιαίο τεχνολογικό τομέα γνωστό για τα δύσκολα ωράρια εργασίας «9-9-6»: 9 το πρωί έως 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα.

H πόλη – σύμβολο του κινεζικού εκσυγχρονισμού ήταν μια αγροτική κωμόπολη το 1980. Τότε οι μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ είχαν ως αποτέλεσμα η Σενζέν να γίνει η πρώτη ειδική οικονομική ζώνη της Κίνας λόγω της εγγύτητάς της με το Χονγκ Κονγκ, προσελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις και μετανάστες που αναζητούσαν ευκαιρίες. Εκτοτε, η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη στην Κίνα έχει αναδειχθεί σε κόμβο τεχνολογίας, διεθνούς εμπορίου και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

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Ξεφυτρώνουν ουρανοξύστες

Οπως γράφει η «Monde», η Σενζέν ενσαρκώνει τη μετατόπιση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων υπέρ της Κίνας, καθώς αποτελεί το σύμβολο των μνημειωδών μετασχηματισμών που έχει υποστεί η Κίνα τον τελευταίο μισό αιώνα. «Οι ηγέτες από όλες τις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού που θα παραστούν θα μείνουν έκπληκτοι. Στις επιχειρηματικές περιοχές Φουτιάν και Νανσάν, ουρανοξύστες έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια μετά τη βροχή. Ενας υψώνεται 600 μέτρα πάνω από αυτή την απέραντη μεγαλούπολη».

Ακόμα και για μια χώρα που έχει συνηθίσει να ζει σε συνεχείς αναταραχές, οι μετασχηματισμοί του τεχνολογικού κεφαλαίου της Κίνας προκαλούν ζάλη. «Εδώ, όλα έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Δεν είχαμε καν χρόνο να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Πριν, αυτές ήταν απλώς ξεχωριστές περιοχές, τις οποίες έχουμε δει να γίνονται αυτή η πόλη», αναρωτιέται με θαυμασμό ο Ζιανγκ Σουζόνγκ, ένας από τα εκατομμύρια εσωτερικών μεταναστών που έφτασαν από την επαρχία για να δουλέψουν στα εργοστάσια. Η νέα πόλη έχει γίνει μια τέτοια βιομηχανική δύναμη χάρη στον ιδρώτα ανδρών και γυναικών όπως εκείνου, που ζουν στα λεγόμενα «αστικά χωριά», εκεί όπου έχουν εγκατασταθεί οι πολίτες με χαμηλό εισόδημα.

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Η Σενζέν χτίστηκε χάρη στους μετανάστες της. Πρώτα τους βιομηχανικούς στα εργοστάσια και στη συνέχεια, πιο πρόσφατα, τους λαμπρούς νέους πτυχιούχους. «Είναι σαν τη Νέα Υόρκη. Οι άνθρωποι δεν είναι από εδώ, έρχονται εδώ για να βγάλουν τα προς το ζην και να εργαστούν σκληρά», περιγράφει ένας κάτοικος.

Η άνοδος θα συνεχιστεί

Ο Σεν Ζεσί, διευθυντής μιας startup επιχείρησης που πουλάει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την ανάλυση της συμπεριφοράς των εργαστηριακών ποντικών στο πλαίσιο της έρευνας στη νευροεπιστήμη και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, καυχιέται: «Τώρα, η Σενζέν συνδυάζει τη βιομηχανική αποτελεσματικότητα και το ταλέντο, ειδικά στην υψηλή τεχνολογία, επομένως η άνοδός της θα συνεχιστεί. Κάθε φορά που έχουμε επισκέπτες, μένουν άναυδοι από την ταχύτητα της ανάπτυξής μας».

Και δεν έχει άδικο. Drones DJI, ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, smartphones Huawei: οι περισσότερες από τις κινεζικές μάρκες που έχουν κατακτήσει τους καταναλωτές παγκοσμίως γεννήθηκαν εδώ. Η πόλη κατέχει πλέον τον μεγαλύτερο αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Κίνα. Οταν εξετάζεται παράλληλα με τους γείτονές της, το Χονγκ Κονγκ και την Γκουανγκζού, η περιοχή κατατάσσεται ως ο κορυφαίος κόμβος καινοτομίας στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.