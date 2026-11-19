Στην Ελλάδα τα data centers έχουν ήδη κερδίσει τον πιο τιμητικό κυβερνητικό τίτλο. Είναι «εμβληματικά». Ο Χατζηδάκης, στην Κοζάνη, υποσχέθηκε 1.500 εργαζομένους όταν το έργο ΔΕΗ-Amazon φτάσει τα 1.000 MW. Ο Πιερρακάκης τα συγκρίνει με τους δρόμους, τα λιμάνια και τα ενεργειακά δίκτυα των προηγούμενων δεκαετιών. Ο Πρωθυπουργός τα έχει ονομάσει «επενδύσεις του μέλλοντος».

Από αυτή την εβδομάδα το κράτος είναι και μέτοχος, αφού το HIIF απέκτησε 23% της Data4 Greece για το campus της Παιανίας. Η συζήτηση – όση γίνεται – αφορά το πόσα και πόσο γρήγορα, ενώ μια προσπάθεια ρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι τουλάχιστον ελλιπής (για να το θέσουμε πολύ κομψά).

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε άλλες χώρες η συζήτηση έχει κάπως προχωρήσει. Στις τοπικές αναμετρήσεις των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί ψήφισαν συντριπτικά υπέρ του περιορισμού των data centers στις κοινότητές τους, και το 56% δήλωσε στο exit poll του NBC ότι η ΑΙ και τα data centers βάρυναν καθοριστικά στην ψήφο του. Δεν πρόκειται για τεχνοφοβία.

Υπάρχουν πραγματικά ζητήματα διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος, ενέργεια, νερό, σπατάλη πόρων και θόρυβο, και για θέσεις εργασίας που, σύμφωνα με μελέτες (π.χ. του World Resources Institute), ακόμη και στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις δεν ξεπερνούν τις 150 μόνιμες.

Η αγορά, φυσικά, προσαρμόζεται. Τα data centers πηγαίνουν εκεί όπου βρίσκουν ανοιχτές πόρτες και, κατά πώς φαίνεται, κοιτάνε πολύ προς τον ευρωπαϊκό Νότο. Εδώ γεννιέται το ερώτημα. Μελέτη της PwC για λογαριασμό της κυβέρνησης (παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο) έλεγε ευθέως ότι οι βασικοί ευρωπαϊκοί κόμβοι είναι γεμάτοι πάνω από 90%, σκοντάφτουν σε δίκτυα και αδειοδοτήσεις – κι άρα οι επενδύσεις – στρέφονται σε νέες περιφερειακές αγορές. Με άλλα λόγια, ένα από τα «συγκριτικά πλεονεκτήματά» μας είναι ότι άλλοι έχουν αρχίσει να θέτουν όρους.

Και κάπως έτσι διερωτάται κανείς αν είμαστε πίσω ή αν θέλουμε να είμαστε πίσω. Γιατί το να φτάνεις τελευταίος σε μια διεθνή συζήτηση δεν είναι πάντα ατύχημα. Μια χώρα που πανηγυρίζει επενδύσεις σαν παρωδία με άραβες πρίγκιπες, δεν ρωτά πόσο νερό θα καταναλωθεί, ποιος θα πληρώσει το δίκτυο και τι ακριβώς υπογράφηκε, είναι η ιδανική οικοδέσποινα για μια βιομηχανία που έχει αρχίσει να βρίσκει κλειστές πόρτες. Η φιλοξενία, άλλωστε, είναι λέξη ελληνική.