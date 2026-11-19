Θεωρείται, δικαίως, το νόσημα των καπνιστών, αν και η βλαβερή αυτή συνήθεια δεν αποτελεί τον μοναδικό επιβαρυντικό παράγοντα. Και όπως μαρτυρούν τα στατιστικά δεδομένα, πρόκειται για μια πάθηση που είναι πολύ πιο συχνή από ό,τι θα περίμενε κανείς στα άτομα ηλικίας 40 ετών και άνω.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το μήνυμα «έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση για μια καλύτερη ζωή» της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Νοεμβρίου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) να αναλαμβάνει δράση.

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Η ΧΑΠ είναι μια χρόνια πνευμονική πάθηση που οφείλεται στην έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, με κύριο αιτιολογικό παράγοντα το κάπνισμα, εξηγεί η υπεύθυνη της ομάδας εργασίας για τη ΧΑΠ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου. «Υπολογίζεται ότι επηρεάζει περίπου 450 με 500 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με την επίπτωσή της να αγγίζει το 10% στους ενήλικες άνω των 40 ετών. Η ΧΑΠ αποτελεί την τρίτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως και ευθύνεται ετησίως για περισσότερους από 3 εκατομμύρια θανάτους». Στην Ελλάδα, όπως διευκρινίζει η αν. καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, ο επιπολασμός της νόσου κυμαίνεται από 8,4% έως 10,6%, ενώ η νόσος φαίνεται να επηρεάζει το 11,6% των ανδρών και το 4,8% των γυναικών. «Κύριος παράγοντας κινδύνου είναι το κάπνισμα, το οποίο ευθύνεται για το 80% έως 90% των περιπτώσεων ΧΑΠ, ενώ η νόσος αναπτύσσεται στο 40% έως 50% των συστηματικών καπνιστών».

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Η ΧΑΠ, εντούτοις, μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Αναφερόμενος στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου, ο συντονιστής της ομάδας εργασίας της ΕΠΕ, Κωνσταντίνος Κωστίκας, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εστιάζει παράλληλα στην ανάγκη και στα οφέλη της εξατομικευμένης θεραπείας. «Η ΧΑΠ είναι μια συχνή πάθηση που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη ή διαγιγνώσκεται αργά. Σήμερα γνωρίζουμε ότι μπορεί να ξεκινά από νεαρή ηλικία, ακόμη και κάτω των 40 ετών, και να οφείλεται και σε παράγοντες πέραν του καπνίσματος, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, μειώνουν τις παροξύνσεις και χαρίζουν στους ασθενείς μας μια καλύτερη ζωή».

Τα ύποπτα σημάδια και η θεραπεία.Συμπτώματα όπως ο επίμονος βήχας, τα πτύελα και η δύσπνοια, ιδιαίτερα κατά τη σωματική δραστηριότητα, δεν πρέπει να αποδίδονται απλώς στο κάπνισμα ή στην ηλικία, επισημαίνει ο υπεύθυνος της ομάδας εργασίας για τη ΧΑΠ, Πασχάλης Στειρόπουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. «Η διάγνωση της ΧΑΠ επιβεβαιώνεται με τη σπιρομέτρηση, μια απλή, γρήγορη και ανώδυνη εξέταση που αξιολογεί τη λειτουργία των πνευμόνων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να υποβάλλονται σε σπιρομέτρηση άτομα με αναπνευστικά συμπτώματα και ιστορικό καπνίσματος ή έκθεσης σε άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες».

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Εν τω μεταξύ, η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΧΑΠ έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της πορείας της νόσου, υποστηρίζει η Ηλέκτρα Βουλγαρέλη, επικουρική επιμελήτρια Β΄ στη Β΄Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αττικόν. «Σήμερα, στόχος μας δεν είναι μόνο η ανακούφιση από τα συμπτώματα, αλλά και η πρόληψη των παροξύνσεων και η βελτίωση της μακροχρόνιας πρόγνωσης. Η εξατομίκευση της θεραπείας, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε ασθενούς, σε συνδυασμό με τη διακοπή του καπνίσματος, τη σωματική δραστηριότητα και την πνευμονική αποκατάσταση, αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης φροντίδας. Η ΧΑΠ απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, με επίκεντρο τον ίδιο τον ασθενή».