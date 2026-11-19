Στο αρχείο ολοταχώς

Στο καινούργιο επεισόδιο της σειράς «πώς να θάψετε μια υπόθεση που ενοχλεί την κυβέρνηση», ο – σε ρόλο πρωταγωνιστή – εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κύριος Μπακέλας, πραγματικά «τα σπάει» με την τελευταία του αρχειοθέτηση. Αφορά τη μηνυτήρια αναφορά ενός σημαντικού στελέχους της ΕΥΠ που τον παρακολουθούσαν και λόγω της αρμοδιότητας που είχε στην ΕΥΠ αυτό συνιστά καραμπινάτη παράβαση για κατασκοπεία. Τι υποστηρίζει ο κυρ εισαγγελέας; Οτι αφού δεν μου λες τι νομίζεις ότι σου υπέκλεψαν, άρα δεν στοιχειοθετείται κατασκοπεία, άρα τη θέτω στο αρχείο την υπόθεση!!

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Μόνο που αν ο παρακολουθούμενος – στέλεχος της ΕΥΠ – του αποκάλυπτε κάτι τέτοιο, αυτομάτως θα έπρεπε να τον διώξει για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος – όπως επιβάλλει ο σχετικός νόμος της ΕΥΠ!!!

Τρελό; Οχι και τόσο στην «κανονικότητα» που βιώνουμε. Συμπληρωματικά να αναφέρω μόνο ότι ο αξιωματικός διώκεται ήδη πειθαρχικά για την απόφασή του να καταθέσει μήνυση για την παράνομη παρακολούθησή του!

Δεν υπάρχουν οι τύποι! Αλήθεια πιστεύουν πραγματικά ότι είναι εφικτό να κλείσει αυτή η υπόθεση; Πώς; Αναρωτιέμαι…

Λαοθάλασσα… 15 ατόμων

Παρακινδυνευμένο ήταν εξαρχής το εγχείρημα του προέδρου «ή εμείς ή κανείς» Τσίπρα να συμμετάσχει στην πορεία για το Πολυτεχνείο, ως επικεφαλής του «μπλοκ« του κόμματος ΕΛΑΣ. Το είχα αναφέρει εδώ, την περασμένη Δευτέρα, όταν και ανακοινώθηκε η συμμετοχή του, τάχα μου για να σηματοδοτήσει την αριστερή του στροφή. Αποφασίζεις να πας στην πορεία; Δίνεις το δικαίωμα στους άλλους να διαπιστώσουν την πραγματικότητα. Οτι ο λαός που σε ακολουθεί, είναι μόνο στο μυαλό των «επιστημόνων» της δημοσκοπίας.

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Αποδείχθηκε ακριβής, η πρόβλεψη. Διότι εμφανίστηκε μέσα στα σκοτάδια, για να μη φανεί πόσοι τον ακολουθούσαν και αφού βγήκε μερικές φωτογραφίες και αντάλλαξε και διάφορες χειραψίες με κάποιους που τον αναγνώρισαν, ώστε να τραβηχτούν τα σχετικά πλάνα, στη συνέχεια μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, τον Κίτσο τον λεβέντη, τον καραμπουζουκλή. Καθ’ ότι ήταν δεν ήταν καμία 15αριά οι δικοί του (από Καλαματιανό και Κουφονικολάκου, μέχρι Λαλιώτου και Χατζηγιαννάκη, νομίζω), και μαζί με την ασφάλειά του, προφανώς δεν μπορούσαν να εμφανιστούν ως ευδιάκριτο μπλοκ. Ενα όλο κι όλο πανό είχαν, και τίποτε άλλο. Χώθηκε ο αρχηγός μέσα στον κόσμο, από πίσω οι υπόλοιποι, κι αυτό ήταν όλο. Για τα πλάνα, και τις φωτογραφίες η «συμμετοχή» στην πορεία…

Κύπρος, Βερολίνο, Ηλιούπολη

Χθες ήταν στην Κύπρο, επικεφαλής μεγάλης κυβερνητικής αντιπροσωπείας ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α΄, σήμερα βρίσκεται Βερολίνο, προκειμένου να συμμετάσχει σε μία – ακόμη – διάσκεψη των «προθύμων» για την Ουκρανία, που διοργανώνει ο καγκελάριος Μερτς. Σύνοδο στην οποία θα συμμετάσχει και ο… «δαφνοστεφανωμένος» Ζελένσκι, μετά το πολύπλοκο εγχείρημα να βομβαρδίσει την κεντρική γέφυρα της Κριμαίας, επιφέροντας δεινό πλήγμα στις ρώσικες δυνάμεις.

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Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κάτι ιδιαίτερο, του είδους συνάντηση του προέδρου Κυριάκου του Α΄ με τον «δαφνοστεφανωμένο», αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Η ουσία είναι ότι αύριο θα βρίσκεται στα μέρη μας – ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α΄, όχι ο άλλος. Και έχει προγραμματίσει περιοδεία στην Ηλιούπολη. Δεν ξέρω τι της έχουν βρει της Ηλιούπολης, αλλά θυμίζω ότι προ μηνός περίπου είχε επισκεφθεί τον ωραίο δήμο της Αθήνας, και ο πρόεδρος «στο χιλιοστό» Τσίπρας. Ο αρχηγός δεν είχε πραγματοποιήσει βεβαία περιοδεία – σε μια καφετέρια είχε εμφανιστεί για να συνομιλήσει με καμιά 30αριά άτομα. Ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α΄ θα περπατήσει κιόλας.

Διότι είναι αεικίνητος, ο αρχηγός…

Ελπίδα χωρίς (πολλές) ελπίδες

Στενάχωρα πλην αναμενόμενα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν στο κόμμα της προέδρου Καρυστιανού. Κόσμος φεύγει, κόσμος δεν έρχεται, και η ίδια είναι παγιδευμένη σε ένα «υπερεγώ» το οποίο στην πολιτική είναι καταστροφικό. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι αποχώρησαν με σκληρές καταγγελίες σε βάρος της, και του περιβάλλοντος που βρίσκεται γύρω της, οκτώ από τα 12 μέλη της συντονιστικής Πειραιά. Καταγγέλλοντας ότι το κόμμα «έχει μπει στην τροχιά μεταβολής σε ένα μόρφωμα που θα έρθει να προστεθεί στα υπόλοιπα συστημικά κόμματα διαχείρισης της μιζέριας του Ελληνικού Λαού και αποδόμησης της Χώρας μας».

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Αποδίδουν, δε, την απόφασή τους στο γεγονός ότι το κόμμα δεν διαθέτει καμία δημοκρατική διαδικασία και πως όλα αρχίζουν και τελειώνουν «σε έναν αυταρχικό προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό της ίδιας και της ηγετικής κάστας που η ίδια διόρισε». Επειδή πίσω από αυτά κάπου «ακούγεται» και ο τρόπος επιλογής υποψηφίων στις προσεχείς εκλογές, στην ανακοίνωση προστίθεται ότι από όλα αυτά «το μόνο που θα μπορούσε να προκύψει, είναι μια καθεστωτική και χρήσιμη για την αναπαραγωγή του σημερινού συστήματος εξουσίας Κοινοβουλευτική Ομάδα και όχι εκπρόσωποι Λαϊκού Κινήματος». Βαριές κουβέντες. Και πολλές απορίες, αν αυτό το πράγμα πια, καταφέρει να φτάσει ως τις εκλογές…

Το σενάριο που κάηκε

Η «αναίμακτη» επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ απογοήτευσε όπως δείχνουν τα πράγματα κόσμο και κοσμάκη. Ειδικά στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, που όσο να πεις περίμεναν με το στόμα ανοιχτό, την μπουκιά που θα τους πετούσε κάποιος σοβαρός από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να στήσουν και πάλι το τόσο βολικό, όσο και προσφιλές, έργο «διαλύεται το ΠΑΣΟΚ». Είναι το σενάριο που έχει υιοθετήσει το Μέγαρο Μαξίμου ως το βασικότερο για την επιβίωση του προέδρου Κυριάκου του Α΄ στην πρωθυπουργία και μπορώ να το αναφέρω, εν τάχει: γίνονται εκλογές, δεν έχει αυτοδυναμία η ΝουΔού, το ΠΑΣΟΚ τρίτο, συνταράσσεται από την απαίτηση να αντικατασταθεί ο Ανδρουλάκης εν όψει δεύτερου γύρου, ο Ανδρουλάκης δεν παραιτείται, το κόμμα διασπάται. Οι περισσότεροι μετακινούνται στη ΝουΔού, η ΝουΔού αποκτά πλειοψηφία, ο Κυριάκος παραμένει πρωθυπουργός.

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Οι φουκαράδες δεν βλέπουν ότι ακόμη κι αν υπηρετηθεί το σενάριο, τα νούμερα δεν βγαίνουν με τίποτε, αλλά ποιος είμαι εγώ να τους το χαλάσω;

Επανέρχομαι: περίμεναν λοιπόν αντιδράσεις, κυρίως από τον Γιώργο Παπανδρέου ή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αντέδρασαν. Και τι να κάνουν οι άνθρωποι; Εβαλαν κάτω ό,τι έχει δηλώσει η Κασιμάτη στο παρελθόν, δημιούργησαν ένα «ανθολόγιο», το δημοσίευσαν, μήπως και προκαλέσουν κάποια αντίδραση. Αλλά πάλι τζίφος…

Η αντίδραση του «καλτσοδέτα»

Και ω του θαύματος, ακριβώς στο 90΄, βρέθηκε ένας (αριθμός 1), να αντιδράσει. Κάποιος Ξυνίδης, που κάποτε είχε διατελέσει γραμματέας του κόμματος, αποφάσισε να επιτεθεί στον Ανδρουλάκη που συγκατένευσε στην επιστροφή της Κασιμάτη, και στους υπολοίπους που δεν αντέδρασαν, αντιθέτως «καυλαντίζουν», αντί να ασχοληθούν με αυτό το… μείζον θέμα. Ποιος είναι ο Ξυνίδης; Είναι ο αποκαλούμενος στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και… «καλτσοδέτας»! Ο περί ου ο λόγος, σε μια από τις θυελλώδεις συνεδριάσεις της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, τον Νοέμβριο του 2011, υπουργός Επικράτειας τότε αν θυμάμαι καλά, είχε επιτεθεί στην Εύα Καϊλή, φωνάζοντάς της «Σιγά την καλτσοδέτα»!!

Η Καϊλή είχε ζητήσει τον λόγο προκειμένου να μιλήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, στην οποία προηγουμένως είχαν απευθυνθεί ο Γ. Παπανδρέου και ο Ευ. Βενιζέλος, αλλά το προεδρείο είχε αποφασίσει να μη δοθεί ο λόγος στους βουλευτές. Η Καϊλή διαμαρτυρόταν, και αυτός ο σοβαρός πολιτικός άνδρας, που τώρα κατηγορεί τους άλλους ότι «καυλαντίζουν», όχι μόνο επιτέθηκε στην Καϊλή με την προαναφερόμενη φράση, αλλά δεν είχε ούτε το σθένος να ζητήσει συγγνώμη, όταν κατόπιν προκλήθηκε σάλος μεταξύ των βουλευτών.