Από τους παπανδρεϊκούς περίμεναν την ανάγκη διευκρινίσεων για τη Νίνα Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ήρθε από αλλού: η Αννα Διαμαντοπούλου ήταν εκείνη που δημόσια αναφέρθηκε στο ζήτημα των προηγούμενων δηλώσεων της βουλευτή Β’ Πειραιά. «Οι βουλευτές που επιλέγουν να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ αποδεχόμενοι το πρόγραμμά του, τις αρχές του και τις αξίες του, για το παρελθόν τους εκτιμώ ότι πρέπει (και ελπίζω ότι θα το κάνουν) να απαντήσουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο γιατί επέστρεψαν, πώς επέστρεψαν, και τι είναι τα λάθη που έκαναν στην εκτίμησή τους την προηγούμενη περίοδο», επεσήμανε η πρώην υπουργός (ΣΚΑΪ FM), η οποία ωστόσο τάχθηκε υπέρ της αμφίπλευρης διεύρυνσης.

Απαντήσεις

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Την απάντηση, πριν από την Κασιμάτη, την έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Εχουν έρθει και στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία», είπε για το αμφίπλευρο της διεύρυνσης, που επίσης συζητήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Θύμισε δε πως ο σημερινός βουλευτής Χίου, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, ήταν παλαιότερα υποψήφιος με τη ΝΔ. «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και προς το Κέντρο και προς την Αριστερά. Αυτοί που έχουν κάνει κάποιες λάθος δηλώσεις, τις έχουν αναγνωρίσει ως τέτοιες στο παρελθόν», ανέφερε. Και ακούγεται πως και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου (που τον αφορούν προσωπικά τα παλιά σχόλια Κασιμάτη) είναι υπέρ της «πανστρατιάς» – θα έχει όμως την ευκαιρία να απαντήσει άμεσα δημόσια

Εντός- Εκτός

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια από το 2015 και μετά ήρθε μαζί με μια αιχμηρή ομιλία της Ρένας Δούρου – η οποία είχε τις δικές της αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και για το γεγονός πως αυτός δεν βρίσκεται στη Βουλή, που είναι η βασική αιχμή απέναντί του. «Για να το πω σε κάποιους που δεν είναι στην αίθουσα, αυτός είναι ο ρόλος της Αριστεράς», ανέφερε για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνει και τη δική του περίοδο διακυβέρνησης. Και για ποιο θέμα; Αυτό για το οποίο κρύβεται πίσω από την πρώτη αποχώρηση από την ΕΛΑΣ – για τις τωρινές θέσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Άλλο μοντέλο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εδώ και καιρό μιλάει για το μοντέλο κυβερνήσεων συνεργασίας: «Μπορεί τα πράγματα να πιεστούν, ώστε το μονοκομματικού χαρακτήρα αφήγημα (…) να μην είναι πειστικό και ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι πρέπει να πάμε σ’ ένα άλλο αφήγημα», σχολίασε χθες («NAFTEMPORIKI»), διευκρινίζοντας πως ο ίδιος δεν εκπροσωπεί κάποιο κόμμα: «Είμαι ΠΑΣΟΚ, στηρίζω το ΠΑΣΟΚ, τιμώ την ιδιότητά του πρώην προέδρου, αλλά έχω την αυτονομία της γνώμης μου και του λόγου μου», τόνισε. Και σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε: «Δεν κάνω τέτοιου είδους συστάσεις (…) Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα φοβικής αντίληψης των πραγμάτων. Είναι μια δημοκρατία που φοβάται το εκλογικό αποτέλεσμα».

Απορία

Πώς νιώθει ο κεντρώος ψηφοφόρος με τόσους μνηστήρες;