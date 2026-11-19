Η βεβαιότητα ότι ο στόχος να περιοριστεί η μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου είναι αυτή τη στιγμή ανέφικτος αποτελεί όχι μόνο την επιστημονική συναίνεση όσων ασχολούνται με το παγκόσμιο κλίμα, αλλά και την αφετηρία της φετινής παγκόσμιας συνόδου για την κλιματική αλλαγή που συνεχίζεται στην Αττάλεια τους Τουρκίας. Ετσι, η σύνοδος που κάθε χρόνο συζητάει – υποτίθεται – την πρόοδο που έχει γίνει ως προς τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη και την αποφυγή υπέρβασης του κατωφλιού μετά από το οποίο οι επιπτώσεις γίνονται ακόμη πιο σοβαρές, πλέον καλείται να αποτιμήσει τις αποτυχίες που μας έχουν θέσει σαφώς εκτός στόχου.

Θυμίζουμε εδώ ότι η επίτευξη αυτού του στόχου στηριζόταν σε δύο πυλώνες. Ο ένας ήταν η ταχεία απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα που ευθύνονται για τη εκπομπή των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άρα την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ο άλλος, που ξεκινούσε από την αφετηρία ότι ο σημερινός όγκος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στην ατμόσφαιρα (που είναι το βασικό «αέριο του θερμοκηπίου») επαρκεί για να συνεχίσει να αυξάνεται δραματικά η θερμοκρασία του πλανήτη, ήταν ότι χρειάζεται μια μαζική απανθρακοποίηση της ατμόσφαιρας, είτε με φυσικούς τρόπους (όπως είναι η αναδάσωση) είτε με τεχνολογίες δέσμευσης CO 2 , ώστε να επιστρέψουμε σε μια συνθήκη ισορροπίας.

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Ομως, το πρόβλημα με τους περισσότερους στόχους αυτής της διαδικασίας ήταν ότι στηριζόταν σε μια μεθοδολογία χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας. Και αυτό γιατί στηριζόταν από τη μια στην εθελοντική δέσμευση των κρατών πάνω σε συγκεκριμένους στόχους, αφετέρου στη δυνατότητα οι μηχανισμοί της αγοράς να εξασφαλίσουν, αν όχι να επιταχύνουν, αυτή τη διαδικασία μετατρέποντας την «Πράσινη Μετάβαση» σε πεδίο κερδοφορίας.

Γνωρίζουμε, ωστόσο, πολύ καλά ότι, τόσο οι πραγματικές και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη όσο και όλο το πλέγμα εταιρικών και κρατικών επενδύσεων στα ορυκτά καύσιμα αλλά και η ειδική ισχύς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτά, κάθε άλλο παρά οδηγούν στην απεξάρτηση, την ώρα που η όποια επένδυση στην Πράσινη Μετάβαση λειτουργεί περισσότερο ως συμπληρωματικό πεδίο κερδοφορίας, όχι ως συνολική υποκατάσταση.

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Κάτι που επαναφέρει την πραγματική πρόκληση. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα κοινωνικών δομών και μορφών, αυτών που συνδέσαμε με την ανάδυση και εμπέδωση του καπιταλισμού (που ήταν πάντα «ορυκτός») και αυτό εξηγεί γιατί οι «αγορές» θα εξακολουθήσουν να βρίσκουν χώρο για τα ορυκτά καύσιμα όσο υπάρχει ζήτηση και προφανώς περιθώριο κερδοφορίας.

Στην πραγματικότητα, μόνο μια χωρίς προηγούμενο συντονισμένη σε παγκόσμια κλίμακα κρατική παρέμβαση, έξω και πέρα από κάθε λογική αγοράς, κερδοφορίας και συσσώρευσης θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγκαία παγκόσμια ανακατανομή πόρων και κατασκευή υποδομών που θα αντιστρέψουν τις σημερινές τάσεις. Κάνοντας το σύνθημα «αλλαγή συστήματος όχι κλίματος» κάθε άλλο παρά ρητορικό.