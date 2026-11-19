Η αυξημένη τριχοφυΐα στις γυναίκες δεν αποτελεί απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Για πολλές γυναίκες μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση, την κοινωνική ζωή και την ψυχολογία τους, αλλά κυρίως να κρύβει κάποια ορμονική διαταραχή. Τα καλά νέα είναι ότι σήμερα υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές, αρκεί να επιλεγούν με βάση την αιτία του προβλήματος και τις ανάγκες κάθε γυναίκας.

Ο όρος δασυτριχισμός περιγράφει την ανάπτυξη σκούρων και χοντρών τριχών σε περιοχές όπου φυσιολογικά οι γυναίκες έχουν περιορισμένη τριχοφυΐα, όπως το πρόσωπο, το πηγούνι, το άνω χείλος, το στήθος και η κοιλιά. Συχνά σχετίζεται με την αυξημένη δράση των ανδρογόνων, των ορμονών που υπάρχουν και στις γυναίκες. Μία από τις συχνότερες αιτίες είναι το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ευθύνονται άλλες ορμονικές διαταραχές ή συγκεκριμένα φάρμακα.

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Η σωστή αντιμετώπιση αρχίζει από τη διερεύνηση της αιτίας. Οταν η τριχοφυΐα εμφανίζεται ξαφνικά, επιδεινώνεται γρήγορα ή συνοδεύεται από διαταραχές της περιόδου, έντονη ακμή ή άλλες ενδείξεις ορμονικής διαταραχής, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση και, όπου ενδείκνυται, ορμονικός έλεγχος.

Η φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί βασικό πυλώνα αντιμετώπισης. Στις περισσότερες γυναίκες που δεν επιθυμούν εγκυμοσύνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυασμένα αντισυλληπτικά δισκία, τα οποία περιορίζουν την παραγωγή ανδρογόνων από τις ωοθήκες και μειώνουν τη δράση τους. Εάν ύστερα από τουλάχιστον έξι μήνες η βελτίωση δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να προστεθεί αντιανδρογόνο φάρμακο, όπως η σπιρονολακτόνη, με ιατρική παρακολούθηση. Τα αντιανδρογόνα δεν πρέπει να χορηγούνται χωρίς αποτελεσματική αντισύλληψη, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εμβρύου. Η επιλογή της αγωγής εξατομικεύεται, λαμβάνοντας υπόψη το ιατρικό ιστορικό και τις πιθανές αντενδείξεις.

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Παράλληλα, το λέιζερ μπορεί να μειώσει σημαντικά την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, ιδιαίτερα όταν οι τρίχες είναι σκούρες, ενώ η ηλεκτρόλυση αποτελεί εναλλακτική λύση για ανοιχτόχρωμες ή λευκές τρίχες. Συχνά απαιτούνται επαναλαμβανόμενες συνεδρίες και συντήρηση. Σε ορισμένες γυναίκες, ιδίως με ορμονική διαταραχή, ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής και μεθόδων αποτρίχωσης προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η βελτίωση δεν είναι άμεση: χρειάζονται συνήθως αρκετοί μήνες για να αξιολογηθεί η ανταπόκριση. Η υπερτρίχωση αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά όταν η θεραπεία είναι στοχευμένη, ασφαλής και προσαρμοσμένη σε κάθε γυναίκα. Καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με ενοχή ή αμηχανία.

Ο Θάνος Δημόπουλος είναι καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ