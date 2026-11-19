Η διατήρηση του σωματικού βάρους μετά τη διακοπή των φαρμάκων GLP-1 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στη σύγχρονη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η επιτυχής απώλεια βάρους δεν αρκεί από μόνη της· εξίσου σημαντικό είναι να διατηρηθούν τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η συνέχιση της θεραπείας σε μακροχρόνια βάση, εφόσον είναι εφικτή και καλά ανεκτή, αποτελεί την καλύτερα τεκμηριωμένη στρατηγική. Αντίθετα, μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, παρατηρείται συχνά σημαντική επανάκτηση του χαμένου βάρους. Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο, οι ασθενείς ανακτούν περίπου το 60% των κιλών που έχασαν μέσα σε ένα έτος.

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Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί ένδειξη έλλειψης θέλησης ή προσωπικής αποτυχίας. Αντανακλά τη βιολογική προσαρμογή του οργανισμού, την επανεμφάνιση της αυξημένης όρεξης και τους μηχανισμούς που ευνοούν την επαναπρόσληψη βάρους. Η προετοιμασία για τη διατήρηση του αποτελέσματος πρέπει να αρχίζει πριν ακόμη από τη διακοπή. Απαιτείται συνεπώς, ένα οργανωμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, η διατροφική παρέμβαση πρέπει να περιλαμβάνει εξατομικευμένο διαιτολογικό σχεδιασμό, προγραμματισμένα γεύματα και τακτική παρακολούθηση του σωματικού βάρους και των διατροφικών συνηθειών. Δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποια συγκεκριμένη αναλογία πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπών υπερέχει σταθερά· μεγαλύτερη σημασία έχει η συνέπεια στην εφαρμογή ενός ισορροπημένου διατροφικού προγράμματος. Παράλληλα, η τακτική αερόβια άσκηση πρέπει να συνδυάζεται με ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης. Ο συνδυασμός αυτός συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, της φυσικής κατάστασης και του μεταβολισμού.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμπεριφορική υποστήριξη, καθώς η επανεμφάνιση της πείνας, οι λιγούρες και η συναισθηματική υπερφαγία μπορούν να δυσκολέψουν τη διατήρηση του αποτελέσματος. Τεχνικές γνωσιακής – συμπεριφορικής θεραπείας και ενσυνείδησης ενδέχεται να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

Επιπλέον, η διακοπή λόγω κόστους ή ανεπιθύμητων ενεργειών δεν πρέπει να οδηγεί αυτομάτως στην εγκατάλειψη της φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Μπορεί να εξεταστεί η μετάβαση σε διαφορετικό φάρμακο κατά της παχυσαρκίας. Η σταδιακή μείωση της δόσης ή η επιμήκυνση των μεσοδιαστημάτων χορήγησης παραμένουν στρατηγικές με ανεπαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

Τέλος, η συστηματική ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη. Η έγκαιρη αναγνώριση της αύξησης του βάρους και η αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης, της γλυκαιμίας και των υπόλοιπων καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου επιτρέπουν την έγκαιρη προσαρμογή της θεραπείας. Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η μακροχρόνια διατήρηση του αποτελέσματος απαιτεί συνεχή φροντίδα, εξατομικευμένη θεραπεία και ενεργό συμμετοχή του ασθενούς.

Ο Κώστας Τσιούφης είναι καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ – Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών