Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις αρχηγοί κρατών πραγματοποίησαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας και της διεθνούς ασφάλειας

Με ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τα βασικά σημεία της κοινής διακήρυξης της Σενζέν, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, τριών από τις ισχυρότερες χώρες του κόσμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις αρχηγοί κρατών πραγματοποίησαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας και της διεθνούς ασφάλειας.

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Η κοινή διακήρυξη περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες συνεργασίας:

Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ: Η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.

Η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις. Πετρελαϊκά προϊόντα: Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προμήθεια πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προμήθεια πετρελαϊκών προϊόντων. Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Συμφώνησαν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και άλλοι αντίστοιχοι διεθνείς οργανισμοί, δεν θα πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους.

Συμφώνησαν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και άλλοι αντίστοιχοι διεθνείς οργανισμοί, δεν θα πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους. Πυρηνική ασφάλεια: Προβλέπεται η έναρξη διαλόγου με στόχο τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες που τέθηκαν στην τριμερή συνάντηση, με έμφαση στη διεθνή ασφάλεια, την ενεργειακή συνεργασία, τον ρόλο των διεθνών θεσμών και τη διαχείριση των πυρηνικών κινδύνων.