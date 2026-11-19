H εκλογή του Σκοτ Κόλομ στη θέση του γερουσιαστή από το «κατακόκκινο» ρεπουμπλικανικό προπύργιο της Πολιτείας του Μισισίπι είναι ένα αποτέλεσμα που δεν βρισκόταν ιδιαιτέρως στο ραντάρ των δημοσκόπων. Εγραψα πριν από λίγες ημέρες πως ένας από τους λόγους ήταν και η μεγαλύτερη κινητοποίηση των μαύρων Αμερικανών, ειδικά στις πολιτείες του Νότου, ως αντίδραση στη διάλυση και συγχώνευση των εκλογικών τους περιφερειών ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά τους να εκλέξουν στη Βουλή αντιπροσώπους της επιλογής τους. Η εκλογή του Κόλομ όμως έχει και ένα στοιχείο «συμπαντικής δικαιοσύνης».

Ο Κόλομ υπηρετούσε ως εισαγγελέας στη 16η δικαστική περιφέρεια του Μισισίπι όταν τον Οκτώβριο του 2022 ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον πρότεινε για ομοσπονδιακό δικαστή για τη Βόρεια Περιφέρεια της πολιτείας. Το επόμενο βήμα θα ήταν ο ορισμός ημερομηνίας ακρόασης ενώπιον της Γερουσίας. Πριν από αυτό, υπάρχει κατά παράδοση η υποβολή ενός εγγράφου («blue slip») στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας, στο οποίο οι δύο γερουσιαστές της πολιτείας καταγράφουν την υποστήριξή τους ή την αντίθεσή τους στην τοποθέτηση του ομοσπονδιακού δικαστή.

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Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ υπέβαλε το «blue slip», όχι όμως η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σίντι Χάιντ-Σμιθ, η οποία ανακοίνωσε πως αρνείται να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ως πρώτη δικαιολογία προέβαλε ότι ο Κόλομ ήταν αντίθετος σε νομοθετική πρωτοβουλία της για απαγόρευση συμμετοχής των τρανς στον γυνακείο αθλητισμό (ο Κόλομ δεν είχε ποτέ τοποθετηθεί στο θέμα). Η άλλη δικαιολογία ήταν ότι η προεκλογική του εκστρατεία για τη θέση του εισαγγελέα είχε υποστηριχθεί από επιτροπή πολιτικής δράσης που είχε χρηματοδοτήσει ο Τζορτζ Σόρος.

Το πώς αξιοποιείται η μη υποβολή του «blue slip» στο θέμα του διορισμού των δικαστών εξαρτάται από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας. Το 1956, ο γερουσιαστής του Μισισίπι Τζέιμς Ιστλαντ, υπέρμαχος του φυλετικού διαχωρισμού και πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, καθιέρωσε τη δυνατότητα άσκησης βέτο μέσω αυτής της διαδικασίας. Ηταν η επόμενη της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου να επιβάλει στα δημόσια σχολεία να εγγράφουν και τα παιδιά των μαύρων Αμερικανών.

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Τον Ιανουάριο του 2024, ο πρόεδρος της επιτροπής της Γερουσίας Ντικ Ντέρμπιν αρνήθηκε να ορίσει ημερομηνία ακρόασης, τερματίζοντας οριστικά την τοποθέτηση του Κόλομ στη θέση του ομοσπονδιακού δικαστή. Ετσι, ο Σκοτ Κόλομ κατέβηκε υποψήφιος για τη Γερουσία, απέναντι στη Χάιντ-Σμιθ. Ενα διαφημιστικό σποτ του έγινε viral. Μιλώντας στην τηλεόραση, η Χάιντ-Σμιθ σε ερώτηση για την ακρίβεια στο μοσχαρίσιο κρέας είπε πως οι Αμερικανοί ίσως πρέπει να αλλάξουν το είδος της πρωτεΐνης που καταναλώνουν.

«Ισως πρέπει να αλλάξουμε γερουσιαστή», έλεγαν κάτοικοι του Μισισίπι στο σποτ του Κόλομ. Toν Ιανουάριο του 2027 ο Σκοτ Κόλομ θα ορκιστεί ως ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας από το 1989 και ο πρώτος μαύρος αμερικανός γερουσιαστής της από το 1881.

Ο Στράτος Σαφιολέας εργάζεται στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας στη Νέα Υόρκη. Εχει διδακτορικό στην τεχνολογική πολιτική