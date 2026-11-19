Είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μνημεία της αρχαιότητας, κι όμως, ο Ναός του Ηφαίστου στον λόφο του Αγοραίου Κολωνού – το γνωστό σε όλους μας Θησείο – εξακολουθεί να κρύβει εκπλήξεις. Μια μυστηριώδης ροζ απόχρωση που τελικά ζει και «αναπνέει», και το θρυλικό, λαμπερό αιγυπτιακό μπλε που επιβιώνει στα πιο ψηλά σημεία του κτιρίου, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοποριακής διεπιστημονικής έρευνας που παρουσιάζεται σήμερα υπό τον τίτλο «Υλικά αφηγήματα: Μια πολυαναλυτική αποκρυπτογράφηση της αρχιτεκτονικής πολυχρωμίας στον Ναό του Ηφαίστου» στο 13ο Διεθνές Στρογγυλό Τραπέζι για την Πολυχρωμία στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας του μνημείου.

Η ομάδα ειδικών από την Ελλάδα (ΠΑΔΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ΕΙΕ), την Πορτογαλία (Πανεπιστήμιο Εβορα), το Βέλγιο (Πανεπιστήμιο Γάνδης) και τη Βρετανία (Πανεπιστήμιο Νότιγχαμ) – υπό τη συντηρήτρια και υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γιασεμή Φραντζή – προσέγγισε τον ναό, κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο με γλυπτό διάκοσμο από παριανό μάρμαρο, σαν ένα τεράστιο «αρχείο λίθου». Κάθε εποχή έχει αφήσει πάνω στις επιφάνειες τα δικά της ίχνη, από την κλασική αρχαιότητα και τη μακρά περίοδο λειτουργίας του ως χριστιανικού ναού του Αγίου Γεωργίου Ακαμάτη (μέχρι το 1834) έως τις σύγχρονες επεμβάσεις.

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Η μεγαλύτερη ανατροπή αφορά τις ροζ περιοχές, καθώς η αρχική εντύπωση ότι επρόκειτο για ξεθωριασμένη αρχαία βαφή διαψεύστηκε από μια αλυσίδα αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων. Το χρώμα ήταν απολύτως ομοιόμορφο χωρίς ίχνη από πινελιές και ίχνη ανόργανων χρωστικών. Η αλληλουχία DNA αποκάλυψε την κυριαρχία μιας μικροβιακής κοινότητας από βακιλίδες (βακτήρια) η οποία περιλαμβάνει μικροοργανισμούς γνωστούς για την παραγωγή χρωστικών ουσιών καθώς ζουν και τρέφονται πάνω στην επιφάνεια του μνημείου.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το ροζ δεν αποτελεί τμήμα της αρχαίας παλέτας, αλλά προϊόν μίας ενεργής, ζωντανής μικροβιακής κοινότητας που παράγει χρωστικές και προκαλεί βιοαποδόμηση. Η φασματοσκοπία Raman απέδειξε την ύπαρξη τέτοιων φυσικών χρωστικών ουσιών.

Στον αντίποδα, η αυθεντική αρχαία πολυχρωμία τεκμηριώθηκε περαιτέρω με τον εντοπισμό του αιγυπτιακού μπλε τόσο στην ανατολική όσο και τη δυτική ζωφόρο, συμφωνώντας με παλαιότερες παρατηρήσεις από το 1953, ενώ ίχνη του διακρίνονται και διά γυμνού οφθαλμού.

Η μελέτη αναδεικνύει τέλος τον διπλό ρόλο που παίζουν οι μαύρες κρούστες ρύπανσης, οι οποίες, παρά τη φθορική και διαβρωτική τους φύση, λειτουργούν παράλληλα ως πολύτιμες επιστημονικές χρονοκάψουλες που σφραγίζουν και προστατεύουν τα ευαίσθητα ίχνη των αρχαίων χρωμάτων από την ατμοσφαιρική έκθεση.