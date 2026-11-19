Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Times Higher Education: «Η διεπιστημονικότητα αποτελεί τον δημιουργικό συνδυασμό διαφορετικών επιστημονικών κλάδων με στόχο την επίλυση των πιο πιεστικών προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στην 172η θέση, πρώτο από όλα τα ελληνικά ΑΕΙ, με βάση την επίδοση στη διεπιστημονική προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης, σύμφωνα με την κατάταξη Interdisciplinary Science Rankings 2027 του Times Higher Education που ανακοινώθηκε χθες το μεσημέρι. Πρόκειται για μια λίστα που περιλαμβάνει 1.058 ιδρύματα από 102 χώρες, έργο του Times Higher Education σε συνεργασία με το διεθνές πρόγραμμα Schmidt Science Fellows.

Στη λίστα με τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά το ΕΚΠΑ, ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (και τα τρία στις θέσεις 401-500), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (501-600), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (και τα δύο στις θέσεις 601-800) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (801-1.000).

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Τι σημαίνει η συγκεκριμένη κατάταξη; Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Times Higher Education: «Η διεπιστημονικότητα αποτελεί τον δημιουργικό συνδυασμό διαφορετικών επιστημονικών κλάδων με στόχο την επίλυση των πιο πιεστικών προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου. Στην πράξη, γεφυρώνει γνωστικά αντικείμενα όπως η βιολογία, η χημεία, η φυσική, η γεωλογία, τα μαθηματικά, η πληροφορική και η ψυχολογία».

Από τα πιο σημαντικά σημεία της φετινής κατάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο σταχυολογούμε την παραμονή του ΜΙΤ (Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης) για τρίτη συνεχή χρονιά στην πρώτη θέση. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το Εθνικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρης (το οποίο πέρυσι βρισκόταν στην όγδοη), και την τρίτη θέση το αμερικανικό πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Το δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο Wageningen University & Research από την Ολλανδία, αποτελεί τον κορυφαίο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό φορέα στη συγκεκριμένη κατάταξη και βρίσκεται στην ένατη θέση. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος υπάρχουν τρία ασιατικά πανεπιστήμια στην πρώτη δεκάδα, κι αυτά – εκτός από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρης – είναι το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang της Σιγκαπούρης, τα οποία μοιράζονται την έβδομη θέση. Τέλος, η Ινδία έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση με 102 πανεπιστήμια στην κατάταξη.