«Δεν πρόκειται να μετάσχω σε μια κυβέρνηση με το Λικούντ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου», ξεκαθαρίζει, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Δημοκράτες, πρώην αξιωματικός του IDF και ηρωική μορφή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, Γιαΐρ Γκολάν, την ώρα που διεξάγονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις, υπό τον Γκάντι Αϊζενκοτ, για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ.

Η παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία ή η διεξαγωγή νέων εκλογών, έπειτα από «ναυάγιο» των διερευνητικών, «θα αποτελούσε προδοσία απέναντι στους ψηφοφόρους μας. Κάθε ημέρα που ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ», προσθέτει ο συνομιλητής μας και πρόεδρος ενός από τα κόμματα που, υπό το «Γιασάρ» του Αϊζενκοτ, συμμετείχε στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στο αντιπολιτευτικό «Μπλοκ της Αλλαγής» –εξασφαλίζοντας 48 έδρες, αντί των 61 απαιτούμενων – έχοντας μία βασική φιλοδοξία: Να τερματίσει την αμφιλεγόμενη πρωθυπουργία του Νετανιάχου.

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Κι όμως, ο Αϊζενκοτ στις διερευνητικές συνομιλεί και με το Λικούντ. Συμμετέχετε σ’ αυτές, παρακάμπτεστε…;

Οχι, οι Δημοκράτες δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες με το Λικούντ. Εχω δημοσίως δηλώσει πως δεν οδηγούν κάπου. Ο δρόμος προς την αλλαγή δεν περνά μέσα από συνομιλίες ενότητας με τον Νετανιάχου και το κόμμα του. Εχει αθετήσει υποσχέσεις και καταπατήσει συμφωνίες. Οποιος τον κρατά στην εξουσία, θέτει το μέλλον του Ισραήλ σε κίνδυνο. Αυτή την εβδομάδα αυτό κατέστη ακόμη πιο ξεκάθαρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, απ’ το γραφείο του διοχετεύτηκαν οι ψευδείς πληροφορίες της εκστρατείας «κλοπής των εκλογών από τους Αραβες». Το συμβάν αποτελεί σαφή ηθική «κόκκινη γραμμή» απέναντι σε οποιαδήποτε συζήτηση περί «ενότητας» με το Λικούντ. Δεν συνδιαλέγεσαι με τον Νετανιάχου. Δεν συμμετέχεις σε κυβερνητικό συνασπισμό μαζί του. Αντικαθιστάς κι αυτόν και τους εταίρους του, για να σωθεί το Ισραήλ.

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Θα αντιδράσετε εάν οι Αϊζενκοτ και Ναφτάλι Μπένετ προχωρήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ, ακόμη και χωρίς τον Νετανιάχου πρωθυπουργό;

Δεν πρέπει να σχηματιστεί κυβερνητικός συνασπισμός με τους υπευθύνους της 7ης Οκτωβρίου. Οι Δημοκράτες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε μια τέτοια κυβέρνηση. Εάν σχηματιζόταν, θα την πολεμούσαμε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Δεν πιστεύω όμως πως θα συμβεί. Σχεδόν τρία εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν τα κόμματα του «Μπλοκ της Αλλαγής». Η πραγματική ενότητα υπάρχει ήδη από το «Ισραήλ Μπεϊτινού» του Λίμπερμαν μέχρι τα αραβικά κόμματα. Πρόκειται για 67 έδρες, έξι κόμματα, μία κυβέρνηση που ενώνει τις δυνάμεις της για να σώσει το Ισραήλ. Αυτή είναι η κυβέρνηση που επέλεξε ο λαός, και αυτή την κυβέρνηση οφείλουμε να σχηματίσουμε.

Κατά πόσο, όμως, αυτό είναι εφικτό, ενώ υφίστανται βαθύτατες διαιρέσεις εντός του συνασπισμού σας; Αν εσείς αποκλείετε το Λικούντ, οι Λίμπερμαν και Μπένετ αποκλείουν τα αραβικά κόμματα.

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Είμαι υπέρ ενός συνασπισμού που περιλαμβάνει τα αραβικά κόμματα, ενώ δεν θα έφερνα αντίρρηση στην ενίσχυση του συνασπισμού με ένα υπερορθόδοξο κόμμα, όπως το Haredi, εφόσον αναλάβει πραγματικές ευθύνες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία. Υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να επιτευχθεί μια κυβέρνηση του «Μπλοκ της Αλλαγής» και δεν είναι απαραίτητο όλοι οι εταίροι να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Το 2021, οι Λίμπερμαν και Μπένετ συμμετείχαν στην ίδια κυβέρνηση με την Ενωμένη Αραβική Λίστα του Μανσούρ Αμπάς. Το ίδιο πράξαμε εγώ κι ο Γιαΐρ Λαπίντ. Ακόμη κι ο Νετανιάχου προσέγγισε τότε τον Αμπάς. Το «ταμπού» που επικαλείται σήμερα το επινόησε επειδή τον εξυπηρετεί. Αυτό που ζητώ από τους εταίρους μου είναι να εξετάσουν τους αριθμούς. Χωρίς το υπερορθόδοξο κόμμα Σας, δεν υφίσταται πλειοψηφία που να μη βασίζεται στα αραβικά κόμματα. Το εκλογικό σώμα δεν μας έδωσε 67 έδρες για να επιστρέψουμε την εξουσία στον Νετανιάχου, αποδεχόμενοι τους δικούς του κανόνες περί νομιμοποίησης.

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Εάν δεν επιτευχθεί τελικά συμφωνία, έως τις 6 Δεκεμβρίου, τι θα πράξει το μπλοκ σας; Θα αποτελούν μονόδρομο οι νέες εκλογές;

Στόχος μας είναι να υπάρξει κυβέρνηση πριν από τις 6 Δεκεμβρίου. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να σχηματιστεί χωρίς να παραταθεί η εντολή, διότι κάθε ημέρα που ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός, θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Εχασε τις εκλογές και τώρα είναι διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, για να παραμείνει στην εξουσία. Κάθε επιπλέον ημέρα τον καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Εάν ο Αϊζενκοτ χρειάζεται μερικές επιπλέον ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία, εγώ θα τον στηρίξω. Αυτό που δεν πρόκειται να αποδεχτώ είναι να επιστραφεί η εντολή στον Νετανιάχου ή να οδηγηθούμε σε νέες εκλογές, επειδή δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Αυτό θα αποτελούσε προδοσία απέναντι στους ψηφοφόρους μας. Στο μεταξύ, διαθέτουμε ήδη την πλειοψηφία στην Κνεσέτ. Αντικαθιστούμε τον πρόεδρό της, αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των καίριων επιτροπών και ξεκινάμε την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στη δημοκρατία μας. Ο Νετανιάχου μπορεί να κάθεται ακόμη στην καρέκλα του πρωθυπουργού, δεν ελέγχει όμως πλέον την Κνεσέτ.

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Ποιες αλλαγές να αναμένουμε, στα ανοικτά «μέτωπα» του Ισραήλ, εάν ο Αϊζενκοτ καταφέρει τελικά να σχηματίσει κυβέρνηση, χωρίς το Λικούντ;

Μια κυβέρνηση «αποκατάστασης» θα αντικαταστήσει την πολιτική του ατέρμονου πολέμου με μια συγκροτημένη στρατηγική. Η στρατιωτική ισχύς έχει τα όριά της. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τα επιτεύγματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε διαρκή ασφάλεια. Στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να εξαρθρωθεί ως κυβερνώσα δύναμη. Θα προωθήσουμε το σχέδιο Τραμπ και τον οδικό χάρτη του Μλάντενοφ, συνεργαζόμενοι παράλληλα με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, ώστε να δημιουργηθεί μια εναλλακτική διακυβέρνηση και να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση.

Στη Δυτική Οχθη;

Επιβολή νόμου και τάξης. Οι εβραίοι τρομοκράτες θα οδηγηθούν στη φυλακή, η σταδιακή προσάρτηση θα σταματήσει, οι βίαιοι παράνομοι οικισμοί θα εκκενωθούν και ο συντονισμός στον τομέα της ασφάλειας με την Παλαιστινιακή Αρχή θα ενισχυθεί. Η επιλογή είναι ο διαχωρισμός, όχι η προσάρτηση. Οσον αφορά το Ιράν, θα αποκαταστήσουμε τη συμμαχία μας με τις ΗΠΑ, θα συγκροτήσουμε έναν περιφερειακό συνασπισμό με μετριοπαθή αραβικά κράτη και θα επιμείνουμε σε μια δεσμευτική συμφωνία που θα εμποδίζει την πορεία του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων.