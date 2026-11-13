Κριστίν Λαγκάρντ: Καλοβλέπει τη θέση του Μακρόν;

Θα αποχωρήσει από τη θέση της στην ΕΚΤ έναν μήνα πριν την προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Και οι φήμες ήδη οργιάζουν...

Πέντε μήνες και κάτι πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, συνολικά 39 άνδρες και γυναίκες έχουν ήδη δηλώσει επισήμως ότι θα ήθελαν να διαδεχθούν τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ.

Ο τελευταίος που προστέθηκε στη λίστα των υποψηφίων ήταν ο ολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ, ο δημοφιλέστερος αθλητής στη Γαλλία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Odoxa, που δήλωσε πως δεν είναι «ούτε δεξιός ούτε αριστερός» και εξασφάλισε την απροσδόκητη στήριξη αρκετών υποψηφίων, αλλά και του ίδιου του Γάλλου προέδρου.

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Σύμφωνα βέβαια με τον ιστότοπο presitracker2027.com, ακόμα 13 πρόσωπα, από τον δεξιό πρώην πρωθυπουργό Ντομινίκ ντε Βιλπέν μέχρι τον επονομαζόμενο «κόκκινο τραπεζίτη» Ματιέ Πιγκάς, ενδέχεται να ριχτούν στην κούρσα τις επόμενες εβδομάδες.

Και ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει ένα όνομα που συζητείται έντονα τις τελευταίες μέρες: σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Cluster17 για λογαριασμό του Politico, η Κριστίν Λαγκάρντ, η απερχόμενη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα συγκέντρωνε ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο του κεντροδεξιού πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ αν αποφάσιζε να διεκδικήσει την άνοιξη την προεδρία της Γαλλίας.

Η ίδια η Λαγκάρντ, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, επί προεδρίας Νικολά Σαρκοζί, έχει αποκλείσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς της, χαρακτηρίζοντάς το «καθόλου καλή ιδέα».

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Όμως από τότε που ανακοίνωσε, στις 29 Οκτωβρίου, ότι θα αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ, αποφεύγει να απαντήσει ευθέως. «Είπα ότι θέλω να ανακτήσω την ελευθερία του λόγου μου, την ελευθερία να ασχολούμαι με ζητήματα που δεν αφορούν τη νομισματική πολιτική. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω», επανέλαβε όταν ρωτήθηκε προχθές από το Politico αν εξακολουθεί να το αποκλείει. Η 70χρονη Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από τη θέση της στην ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου, περίπου έναν μήνα πριν από την προθεσμία για την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων – πραγματικοί υποψήφιοι θα θεωρηθούν μόνο όσοι καταφέρουν να συγκεντρώσουν 500 υπογραφές αιρετών έως τις 18.00 της 12ης Μαρτίου 2027.

Προς το παρόν οι φήμες οργιάζουν – τόσο που η Cluster17 αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητάς της. Εκτίμησε λοιπόν πως η Λαγκάρντ θα συγκέντρωνε το 14% των ψήφων αν ήταν υποψήφια αντί του Φιλίπ, ο οποίος θα λάμβανε ένα 13,5% απέναντι σε αντίστοιχο συνδυασμό υποψηφίων.

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Σε ένα άλλο, μάλλον απίθανο σενάριο, στο οποίο η Λαγκάρντ θα κατέβαινε υποψήφια μαζί με τον Φιλίπ και αρκετούς υποψηφίους που ανακοίνωσαν πρόσφατα την υποψηφιότητά τους, μεταξύ των οποίων ο τζουντόκα Τεντί Ρινέρ (2%) και η αρθρογράφος Νατάσα Πολονί (2,5%), θα συγκέντρωνε 8%, ακριβώς το ίδιο με τον Φιλίπ, τον σοσιαλδημοκράτη υποψήφιο Ραφαέλ Γκλικσμάν και τον δεξιό Νταβίντ Λινάρ.

Και στα δύο σενάρια όμως, την πρώτη και τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν αντίστοιχα η ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν (30,5% στο πρώτο, 27% στο δεύτερο) και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν (20,5% στο πρώτο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 20%, 19% στο δεύτερο).

Η πραγματικότητα παραμένει λοιπόν αμείλικτη, τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο και στην κοινωνία. Ο πολλαπλασιασμός των πιθανών υποψηφιοτήτων κατακερματίζει την ψήφο στον κεντρώο χώρο και καταλήγει να ενισχύει το πιο εφιαλτικό σενάριο: να μονομαχήσουν στον δεύτερο γύρο Λε Πεν και Μελανσόν, με δεδομένη στις δημοσκοπήσεις τη νίκη της πρώτης.