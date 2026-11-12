Καθυστερούν

Σχεδόν ταυτόχρονα αναμένεται να γίνει η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, όχι όμως τις ημερομηνίες που και οι δύο πλευρές έχουν δημοσιοποιήσει.

Για το ΠΑΣΟΚ, η σχετική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου μετατίθεται για τις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε όλα να είναι έτοιμα – όλα, ακόμα και η δεδομένη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη, έχει πάει πιο πίσω σε χρόνο, από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Αντίστοιχα και στην Αμαλίας, που αντί για τις 22 του μήνα, που είχε αρχικά οριστεί να γίνουν οι ανακοινώσεις, φαίνεται πως πάνε τουλάχιστον μία εβδομάδα αργότερα.

Εκτός από τα στελέχη που έχουν αναδειχτεί, αλλά και τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, στην ΕΛΑΣ θέλουν να βγάλουν μπροστά και πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Ενόχληση

Υπάρχουν πρόσωπα, πάντως, σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο, που δεν χαίρονται ιδιαίτερα με τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ όσον αφορά το καλώδιο, εκτιμώντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν στραφεί πολύ δεξιά, πολύ «πατριωτικά», σε γραμμή που ακολουθούν συνήθως συντηρητικά κόμματα.

Και αν για το ΠΑΣΟΚ αυτού του είδους το πατριωτικό προφίλ είναι εγγεγραμμένο στο κομματικό DNA, η στάση της Αμαλίας έχει προβληματίσει περισσότερο.

Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν εξαρχής ταχθεί υπέρ του νέου εγχειρήματος Τσίπρα και απομακρύνθηκαν στην πορεία, λόγω πολιτικών μετατοπίσεων σε ζητήματα που η Αριστερά είχε πάντα άλλη στάση.

Πρωτοβουλία

Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία νέων για τις διαδηλώσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έφτασε μέχρι την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη.

Το κείμενο, που υπογράφεται από εννιά εκπροσώπους σοσιαλιστικών νεολαιών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Τσούμας του ΠΑΣΟΚ, δηλώνει αλληλεγγύη σε όσους διαδηλώνουν: «Υποστηρίζουμε το δικαίωμά της στην ειρηνική διαμαρτυρία, τα αιτήματά της για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη. Καλούμε τις κυβερνήσεις να ακούσουν τη φωνή των νέων, να προστατεύσουν τις δημοκρατικές ελευθερίες και να απαντήσουν με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες και ουσιαστικές δράσεις».

Αυτό το κείμενο ήρθε στην Αθήνα τις μέρες του Πολυτεχνείου και έγινε η αφορμή για μια άλλη, «πράσινη» πρωτοβουλία.

Εορτασμοί

Η άτυπη έναρξη του τριημέρου της επετείου για το ΠΑΣΟΚ έχει οριστεί για το Σάββατο το πρωί, με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην άνοδο της Ακροδεξιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη και στην αντίδραση της προοδευτικής νέας γενιάς – με αναφορές τόσο στο 1973 όσο και στο σήμερα.

Το επίσημο ΠΑΣΟΚ, σε συνεργασία με την ΠΑΣΠ, έχει συγκροτήσει δύο πάνελ, ένα με μορφές της εποχής του Πολυτεχνείου και ένα με επιστήμονες που έχουν μελετήσει την Ακροδεξιά εντός και εκτός συνόρων. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αναφορές στην ελληνική ιστορική μνήμη και στα επικίνδυνα σημάδια της ακροδεξιάς ανόδου σήμερα.