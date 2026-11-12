Εννέα χρόνια μετά το «Songs of Experience» του 2017, οι U2 επιστρέφουν με το 16ο άλμπουμ της καριέρας τους, το «Carnaval de Luz» («Καρναβάλι του Φωτός»), το οποίο κυκλοφορεί επισήμως αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου – και θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση και από το ελληνικό φαν κλαμπ των U2, Desire.

Το άλμπουμ αποτελεί την τρίτη κυκλοφορία νέων τραγουδιών για φέτος, μετά τα ΕΡ «Days of Ash» και «Easter Lily» τον περασμένο Φεβρουάριο και Απρίλιο, αντιστοίχως. Επίσης, περιλαμβάνει το τραγούδι «Torn», την τελευταία ηχογράφηση της αμερικανίδας τραγουδοποιού Ντόλι Πάρτον, που πέθανε τον περασμένο Αύγουστο.

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Και οι U2 θα το υποστηρίξουν με την παγκόσμια περιοδεία που θα έχει τον τίτλο «The Greatest Show on Earth» το 2027-2028. Υπερβολικά φιλόδοξος τίτλος, αλλά δεν θα περιμέναμε κάτι λιγότερο από τους ιρλανδούς φίλους μας.

Η Ελλάδα πάντως δεν περιλήφθηκε στον πρώτο ευρωπαϊκό γύρο των U2 για το 2027 (που σταματά σε μόλις εννέα πόλεις), και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2028 για να τους δούμε ξανά από κοντά.

Το άλμπουμ, τα EP και η περιοδεία είναι ιδανικός εορτασμός για τα 50 χρόνια που συμπληρώθηκαν φέτος από τη στιγμή που ο Λάρι Μάλεν Τζούνιορ ανάρτησε, τον Σεπτέμβριο του 1976, ένα χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του στη βόρεια πλευρά του Δουβλίνου, με τη φράση «Ντράμερ αναζητά μουσικούς για τη δημιουργία συγκροτήματος»), στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι Μπόνο, The Edge και Ανταμ Κλέιτον.

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Ηχογραφημένο σε διάφορα μέρη και σε παραγωγή του Τζάκνιφ Λι, το «Carnaval De Luz», εξερευνά θέματα όπως η πνευματικότητα, η φιλία, η ελευθερία και η αντοχή απέναντι σε σκοτεινές δυνάμεις που πλησιάζουν και απειλούν.

Ηχητικά, παραπέμπει σε ορισμένες από τις πιο πειραματικές στιγμές της μπάντας, συνδυάζοντάς τες με πιο αυστηρή και άμεση τραγουδοποιία σε κομμάτια όπως τα «The Greatest Show On Earth», «Glorify» και «Midnight Sunshine».

Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης ο Μπράιαν Ινο, ως συνδημιουργός και στα synthesizers στα «Go (Carnaval De Luz)», «The Greatest Show On Earth» και «Can’ t Stop Us Now», ο Μάρτιν Γκάριξ ως συνδημιουργός στο «Glorify» και ο Ντάνιελ Λανουά ο οποίος παίζει pedal steel κιθάρα στο «Torn».

Και αν τα παραπάνω αποτελούν τα τυπικά του «Carnaval de Luz», πάμε τώρα να δούμε τα ουσιαστικά, τουλάχιστον όπως τα βλέπουν οι The Edge και Μπόνο. Οπως σημειώνει ο πρώτος «είναι μια ακατάστατη, προκλητική, ιερή συλλογή τραγουδιών – και περιλαμβάνει, για πρώτη φορά σε ηχογράφηση των U2, τη χρήση χορδών με επίπεδη περιέλιξη (flat – wound). Ετσι, για να το αναφέρω».

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Ο Bono είπε τα εξής: «Ελάτε, ελάτε, ελάτε! Φέρτε τις μοβ κάλτσες σας, τις ραγισμένες καρδιές σας, την αφέλεια που βλέπει τον κόσμο μέσα από ροζ γυαλιά… ελάτε να μαγευτείτε στην αίθουσα με τους καθρέφτες. Θα υπάρχουν δυνατές κιθάρες, βαθύ μπάσο, ρυθμοί που προκαλούν έκσταση και – ναι – θα εμφανιστούν και μερικά ασημένια δάκρυα! Γιατί, κάπου κοντά, ακριβώς έξω από το δικό μας καρναβάλι του φωτός, παραμονεύουν κάθε λογής πλάσματα… η ίδια φαντασία που μας χαρίζει τη δημιουργικότητα μπορεί να φέρει και τέρατα. Γι’ αυτό δυναμώνουμε τα τύμπανα. Ανάβουμε μεγαλύτερη φωτιά. Κάνουμε τις ιστορίες μας πιο άγριες και πιο αστείες. Κάνουμε τις μελωδίες πιο γλυκές – και τα τραγούδια, καλό είναι να λάμπουν, γιατί αν ο κόσμος βυθίζεται στο σκοτάδι, εμείς οφείλουμε να μην είμαστε».

Τι είπαν οι κριτικοί

Ο παγκόσμιος μουσικός Τύπος υποδέχθηκε ιδιαιτέρως θετικά τη νέα εργασία των U2 «κερδίζοντας» σταθμισμένο μέσο όρο βαθμολογίας 82 στα 100 στον ιστότοπο συσσώρευσης κριτικών Metacritic.

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Ο Ντέιβ Σίμπσον της εφημερίδας «The Guardian» έγραψε ότι το συγκρότημα «ακούγεται αναζωογονημένο», παρ’ όλο που οι στίχοι είχαν τη «συνήθη σακούλα γεμάτη με ειλικρινείς Μπονο-ισμούς», η μουσική ήταν «τόσο επικά παθιασμένη και ανυψωτική που… μπορεί να μην αλλάξει τον κόσμο, αλλά σίγουρα μπορεί να ανυψώσει όποιον την ακούει».

Ο Σίμπσον συμπλήρωσε επίσης ότι παρά το γεγονός πως μερικά από τα αγαπημένα του τραγούδια από τα συνοδευτικά EP δεν υπάρχουν στο άλμπουμ, ήταν «μερικά από τα καλύτερα έργα του συγκροτήματος εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια».

Ο Μπράιαν Χάιατ του περιοδικού «Rolling Stone» έκρινε ότι το συγκρότημα φαίνεται ανανεωμένο, σημειώνοντας: «Κάθε τραγούδι είναι σφιχτό και δυναμικό, αξέχαστο και μελωδικό», ενώ επαίνεσε την απλότητα της παραγωγής και αποκάλεσε το άλμπουμ «φιλόδοξη προσπάθεια (…) ένα εναλλακτικό επιχείρημα στις καταστροφικές δηλώσεις της ποπ κουλτούρας».

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Ο Νιλ Μακόρμικ της εφημερίδας «The Telegraph» περιέγραψε την κυκλοφορία ως «λαμπερή, ποπ, καλλιτεχνική και εγκάρδια, γεμάτη ελπίδα και αισιοδοξία» με τραγούδια που ήταν «γεμάτα ρυθμική ζωντάνια και μελωδική έπαρση».

Μεταξύ άλλων, η Βικτόρια Σίγκαλ, στο περιοδικό «Mojo» αποκάλεσε το άλμπουμ «μια έκρηξη χρώματος (…) μια συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η δυστυχία που προκαλεί η τρέχουσα κατάσταση του κόσμου (…) Πενήντα χρόνια από τότε που ενώθηκαν στην αυλή του σχολείου, οι U2 εξακολουθούν να κάνουν μια απίστευτη… παρέλαση». Γράφοντας για το «Uncut», ο Αντριου Μιούλερ, στάθηκε στο τραγούδι «The Greatest Show on Earth» χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα από τα highlights όχι μόνο αυτού του άλμπουμ, αλλά ολόκληρου του καταλόγου τραγουδιών των U2».