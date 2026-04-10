Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά νέος στο κουρμπέτι, με μια τάση να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστής, κι ας μην το ομολογεί, ότι κάπου μέσα του, κρυφά, θαυμάζει τον Κώστα Σημίτη, δηλώνει στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου, το 2015, τα ακόλουθα ωραία: «Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια». «Η οικογένειά σας όμως έχει κάνει ρουσφέτια», παρατηρεί ο δημοσιογράφος, τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση υποδύεται ο Πέτρος Τατσόπουλος. «Βέβαια έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει», απαντάει ευθαρσώς ο βουλευτής – που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας.

Εντεκα χρόνια αργότερα, Πρωθυπουργός πλέον, και με την καταιγίδα ΟΠΕΚΕΠΕ 2 πάνω από το κεφάλι του, δηλώνει μπροστά στην κάμερα «όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται ότι δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση είναι απλώς ψεύτης… Φτάνει πια με τους υποκριτές».

Εχει δίκιο, θα συμφωνήσω. Φτάνει πια με τους υποκριτές!..

Info: ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέγεται βουλευτής συνεχώς από το 2004. Σε εκείνη την πρώτη εκλογή έλαβε 54.801 σταυρούς και εξελέγη πρώτος βουλευτής στην Β’ Αθηνών. Διατηρούσε για πολλά χρόνια πολυμελές πολιτικό γραφείο, στην οδό Ευριπίδου 3, στο κέντρο της Αθήνας…

Διώξεις το φθινόπωρο

Εξακολουθεί η συζήτηση σχετικά με το μεγαλοδευτεριάτικο διάγγελμα του προέδρου Κυριάκου Α’. Κι όχι μόνο για το «ασυμβίβαστο». Αλλά και για την ανοιχτή παρέμβασή του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πάψει να τους υποβάλλει στο μαρτύριο της σταγόνας.

Εθεσα το σχετικό ερώτημα στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Τον ρώτησα δηλαδή αν πρόκειται να παρέμβει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην κατεύθυνση της ας την πούμε «παρότρυνσης» του Πρωθυπουργού, να τελειώνει η κατά δόσεις αποστολή δικογραφιών και να ξεκαθαρίσει γρήγορα σε ποιους βουλευτές θα ασκήσει διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2. «Καμία τέτοια κίνηση από μέρους μου», μου είπε αρχικά, και πρόσθεσε «ακόμη και αν είχα τη δυνατότητα να το κάνω, διότι δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, δεν θα το έκανα».

Τον ρώτησα επίσης πόσο χρόνο θα πάρει ώστε όσοι κατηγορηθούν στο τέλος της ημέρας, να βρεθούν ενώπιον του φυσικού δικαστή. Μου απάντησε ότι ακόμη και αν επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ασκηθούν οι διώξεις εις βάρος των αναφερόμενων στις δικογραφίες βουλευτών, οι όποιες διώξεις τέλος πάντων, δύσκολα θα βρεθούν στο ακροατήριο πριν από τα μέσα του φθινοπώρου.

Πριν από τα μέσα του φθινοπώρου; Ωχ, κι ο άλλος θα κάνει εκλογές με υπόδικους βουλευτές του; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα…

Σχήμα για τα… μπουζούκια

Το τι ανέκδοτα κυκλοφόρησαν με την ευκαιρία του μίνι ανασχηματισμού που επιχείρησε ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ μετά τις αναγκαστικές παραιτήσεις των Τσιάρα – Κεφαλογιάννη, δεν λέγεται. Η ευρηματικότητα έδωσε και πήρε, με κορυφαία ίσως την αναφορά ότι το δίδυμο Μαργαρίτης Σχοινάς – Τουρνάς πρέπει να αναγνωριστεί ως η μεγάλη επιτυχία του νέου κυβερνητικού ανασχηματισμού, διότι παραπέμπει ευθέως σε καλλιτεχνικό σχήμα για τα… μπουζούκια! Εάν μάλιστα έδινε ο Κυριάκος Α’ και ένα χαρτοφυλάκιο στην Καίτη Γαρμπή, το σχήμα θα έσκιζε το καλοκαίρι στα μαγαζιά της παραλιακής…

Ευκαιρίας δοθείσης, εγώ θα την πω τη γνώμη μου για τον Μαργαρίτη Σχοινά και θα τον αποθεώσω – ταπεινός άνθρωπος, πολύ ταπεινός. Μπράβο. Από αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεξί χέρι του προέδρου Ζαν – Κλοντ Γιούνκερ, επίτροπος και τα ρέστα, έφτασε να γίνει διάδοχος του Τσιάρα και του Αυγενάκη.

Οσο να πεις, πρόκειται για πρόοδο. Μεγάλη. Εκτός από αυτοθυσία…

Να ζήσουμε να το θυμόμαστε

Επί του ιδίου, ήτοι τις «ματιασμένες» εξαγγελίες του Πρωθυπουργού τη Μεγάλη Δευτέρα, δεν μπορεί να μη συμπεριλάβω την τοποθέτηση, επ’ αυτών, του κυβερνητικού εκπροσώπου Μαρινάκη. Δύο μέρες αργότερα, και αφού είχε πέσει το γέλιο της αρκούδας, ειδικά με το περίφημο «ασυμβίβαστο» μεταξύ υπουργού και βουλευτή και την κορυφαία ανοησία τού «φύγε εσύ, έλα εσύ», ο εκπρόσωπος εμφανίζεται στην ΕΡΤ. Τι περιμένει κανείς από έναν εκπρόσωπο; Τι άλλο από το να υπερασπιστεί και να υπερακοντίσει ενδεχομένως τη θέση που έχει εκφράσει ο πρωθυπουργός του.

Με ζέση, με θάρρος, με παλμό, με αισιοδοξία και με πεποίθηση ότι πρόκειται για κορυφαία μεταρρύθμιση, που εν προκειμένω θα δώσει οριστικά τέλος στην πληγή της πολιτικής, το ρουσφέτι. Και, αντί αυτού, ακούω έναν εκπρόσωπο να έχει… επιφυλάξεις για την επιλογή του «αφεντικού» του! Και όχι μόνο να έχει επιφυλάξεις, αλλά να μας γνωστοποιεί εμμέσως πλην σαφώς ότι έχει και… αντιρρήσεις του. Ιδού τι είπε, μέσες – άκρες, και βγάλτε συμπέρασμα ότι «κάτι τρέχει»: «Εγώ δεν σας λέω από πριν ότι ενθουσιάζομαι με την πρόταση αυτή, ούτε όμως ότι είμαι αρνητικός. Την ακούω (την “ακούει”!!!) με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον (…) δεν είναι ούτε απόφαση ειλημμένη ούτε κάτι το οποίο έχει προεξοφληθεί ότι θα γίνει. Είναι μία σκέψη στο τραπέζι».

Γνωρίζοντας τον πρόεδρο Κυριάκο Α’, θα έλεγα ότι ο εκπρόσωπος Μαρινάκης λογικά, ύστερα από αυτά, θα πήγαινε σπίτι του, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το ότι παραμένει στη θέση του ακόμη, νομίζω ότι είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι πάει και το «ασυμβίβαστο». Να ζήσουμε να το θυμόμαστε και καλά… σαράντα!

Εκδήλωση για τον Σημίτη

Οι Κύπριοι δεν ξεχνούν. Κι όχι μόνο δεν ξεχνούν, αλλά τιμούν τους ευεργέτες τους. Μεγάλη εκδήλωση πραγματοποιείται στις 20 Απριλίου στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα Σημίτη, του αείμνηστου έλληνα πρωθυπουργού που συνέβαλε αποφασιστικά στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ίσως η σοβαρότερη διπλωματική επιτυχία που είχε η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση. Η ιστορικών διαστάσεων συμβολή του έλληνα πρωθυπουργού σε αυτή την επιτυχία αναγνωρίζεται από όλο τον κυπριακό Ελληνισμό, γι’ αυτό και η εκδήλωση έχει τίτλο «Η καταλυτική συμβολή του στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Για τη σημασία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και για τον Κώστα Σημίτη, όπως και για τον Γιάννο Κρανιδιώτη που επίσης συνέβαλε αποφασιστικά, θα μιλήσουν η Ανδρούλα Βασιλείου, πρώην επίτροπος Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο υπουργός των κυβερνήσεων Σημίτη Τάσος Γιαννίτσης, ο καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης και ο Γιώργος Πανταγιάς, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Κώστα Σημίτη.

Καλή Ανάσταση σε όλους

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Χρόνια πολλά, πατριώτες, να ευχηθώ! Καλή Ανάσταση σε όλους και στον καθένα χωριστά. Και με όση δύναμη διαθέτει ο καθένας γιορτάστε το – Πάσχα, των Ελλήνων Πάσχα, επέρχεται, κι είναι μία φορά τον χρόνο. Ας μη σπαταλήσουμε ούτε στιγμή σε γκρίνιες, στεναχώριες, μιζέρια, κακομοιριά, εχθρότητα. Το Πάσχα είναι αγάπη, συγγνώμη, πίστη, συγχώρεση, αλληλεγγύη, χαρά. Το Πάσχα είναι αγκαλιές, χορός και τραγούδια. Σαν κρατήσουν οι χοροί, μπορούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Οχι το Πάσχα όμως. Το Πάσχα να χαρούμε μέσα μας, ο καθένας τη δική του Ανάσταση.