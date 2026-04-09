Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει το καλοκαίρι με τον Ράφα Μπενίτεθ και αν ο Ισπανός θα παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού (κάτι που ακόμα και σήμερα μοιάζει να έχει μοιρασμένες πιθανότητες), οι Πράσινοι θα προχωρήσουν και πάλι σε μια πολύ έντονη μεταγραφική περίοδο.

Θα φύγουν αρκετοί, θα έρθουν πολλοί, θα πέσει ξανά αρκετό χρήμα στην αγορά αφού η διοίκηση θέλει να φτιάξει ένα ρόστερ που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και θα μπει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός ως πρωταθλητής.

Παίκτες όπως ο Σφιντέρσκι δύσκολα θα παραμείνουν, ο Πάντοβιτς είναι πολύ πιθανό να δοθεί δανεικός, ο Λαφόν δύσκολα θα είναι και την επόμενη σεζόν τερματοφύλακας στον Παναθηναϊκό, ενώ δεν αποκλείεται οι Πράσινοι να μπουν σε συζητήσεις για την πώληση παικτών. Όπως για παράδειγμα ο Φακούντο Πελίστρι, ιδιαίτερα αν κάνει ένα καλό Μουντιάλ.

Από ‘κει και πέρα, στον Παναθηναϊκό έχουν μεν ψηλά στη λίστα τους τον Τσάπρα του Λεβαδειακού για το δεξί άκρο της άμυνας, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι τελειωμένο, ενώ θα κοιτάξουν να βρουν και έναν αριστερό μπακ που θα έρθει για να μοιραστεί τη θέση με τον Κυριακόπουλο. Δεδομένα θα γίνει κίνηση για δύο πρωτοκλασάτους χαφ (ένα «εξάρι» και ένα «οχτάρι»), για έναν επιθετικό που θα κλείνει την τριάδα με Ντέσερς και Τεττέη, ενώ θα αποκτηθεί στόπερ και εξτρέμ.

Με λίγα λόγια και με δεδομένο πως θα υπάρξει κίνηση και για τερματοφύλακα, ο Παναθηναϊκός… ξεκινά με έναν αριθμό τουλάχιστον εφτά μεταγραφών και… βλέπουμε, ανάλογα και με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις πωλήσεις/αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών.