Η φημολογία για την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση δεν είναι καινούργια. Αντιθέτως, προέκυψε για πρώτη φορά όταν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έχασε την πλειοψηφία του κόμματος στις εσωτερικές διαδικασίες και προέκυπτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα όταν η προεδρική μειοψηφία επιβεβαιωνόταν εκ νέου. Κομβικό, για τις αποφάσεις του Χαρίτση, φαίνεται πως ήταν το τελευταίο συνέδριο της Νέας Αριστεράς, όπου το μεγαλύτερο μέρος των συνέδρων καταφέρθηκε εναντίον των συνεργασιών με κοινοβουλευτικά προοδευτικά κόμματα και μίλησε εχθρικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας μαζί του – επί της ουσίας, αυτές οι τοποθετήσεις διαμόρφωσαν διαφορετικό περιεχόμενο στην απόφαση συγκρότησης Λαϊκού Μετώπου, όπως ψήφισε το συνέδριο.

Μετά τη συνάντηση του Χαρίτση με τον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, στην οποία φέρεται να συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της αλλαγής σκυτάλης, φαίνεται πως το διαζύγιο, αν όντως επιβεβαιωθεί, θα είναι «βελούδινο»: ο Χαρίτσης, δηλαδή, αλλά και μια ομάδα βουλευτών που στηρίζουν τη δική του τακτική για τις προοδευτικές συνεργασίες θα παραμείνουν μέλη του κόμματος για το αμέσως επόμενο διάστημα – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι διαφωνίες τους έχουν γεφυρωθεί.

Το για πόσο η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να πορεύεται με τη σημερινή της μορφή, εμφανώς πια προσδιορίζεται και από τον χρονικό ορίζοντα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας για τις δικές του κινήσεις, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως οι πρώην υπουργοί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουν χώρο στο νέο εγχείρημα, αρκεί να έχουν υπομονή. Αν περάσει, δηλαδή, το πρώτο κύμα με τα νέα πρόσωπα που θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός μετά την ιδρυτική διακήρυξη και πιο κοντά στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Οπως προκύπτει, μετά την επικείμενη παραίτηση Χαρίτση τα ηνία του κόμματος θα αναλάβει ο Σακελλαρίδης, ο οποίος θα λειτουργήσει ως πρόεδρος μέχρι το επόμενο συνέδριο του κόμματος. Αυτό στην πράξη, ωστόσο, αφήνει ένα κενό στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς ο Σακελλαρίδης δεν είναι βουλευτής – και οι περισσότεροι εκ των βουλευτών του κόμματος τάσσονται με τη λογική Χαρίτση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση για διάσπαση (τουλάχιστον σε αυτή τη φάση), η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα παραμείνει ζωντανή και δεν θα διαλυθεί, ενώ για επικεφαλής συζητιούνται η σημερινή γραμματέας της ΚΟ Πέτη Πέρκα, η Σία Αναγνωστοπούλου, δεν αποκλείεται και η πιθανότητα για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Χαρακτηριστική των ραγδαίων εξελίξεων είναι η εκτίμηση πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έσπευσε να στείλει την επιστολή – προσκλητήριο προς τη Νέα Αριστερά για συμμετοχή στα τραπέζια διαλόγου πριν από την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της – το προηγούμενο διάστημα, πληροφορίες κυρίως από το πασοκικό στρατόπεδο έκαναν λόγο για καλή χημεία μεταξύ Ανδρουλάκη και Χαρίτση, η οποία δεν είναι η ίδια με το διάδοχο σχήμα.