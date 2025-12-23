Στη γιορτινή αγορά του Χαλανδρίου βρέθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος συνομίλησε με καταστηματάρχες και με πολίτες.

«Επιβεβαιώσαμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μειώνεται συνεχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί οι υποχρεώσεις και η κερδοσκοπία που υπάρχει στην αγορά ενέργειας έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις υποχρεώσεις των καταστηματαρχών. Βλέπουμε μια κοινωνία που ασφυκτιά», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης, σημειώνοντας ότι «κυρίαρχο θέμα συζήτησης, βεβαίως, αυτές τις μέρες είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις».

«Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι πολίτες, όπως μας μετέφεραν και σήμερα, στηρίζουν στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους τον αγώνα των αγροτών. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι ο αγώνας αυτός είναι ένας αγώνας για ολόκληρη την κοινωνία. Είναι ένας αγώνας για να υπάρχει παραγωγή στη χώρα. Είναι ένας αγώνας για να υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια για όλες και για όλους μας», υπογράμμισε.

«Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Με αγώνα, με προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Για αξιοπρέπεια, για δικαιοσύνη, για ειρήνη!», ευχήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.