Σε… γνώριμα μονοπάτια κινήθηκε η δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Εσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (οικονομική χρήση 2024), καθώς για άλλη μια φορά δεν έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς λογιστές που επιστρατεύει επ’ αμοιβή η Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή δόθηκαν στη δημοσιότητα ανέλεγκτες, όπως ακριβώς κατατέθηκαν χωρίς να υπάρξει επεξεργασία των στοιχείων που δηλώθηκαν, οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι κ.λπ.

Το «εξαφανισμένο εκατομμύριο» του Νίκου Ανδρουλάκη (για την ακρίβεια πέντε λογαριασμοί συνολικού ύψους 940.778 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου) το οποίο δηλωνόταν ανελλιπώς πάνω από μία δεκαετία, αλλά δεν δηλώθηκε αυτή τη φορά «εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του», όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταδεικνύει τα κενά και τις πλημμέλειες της όλης διαδικασίας. Κατά τα λοιπά, οι πλουσιότεροι πολιτικοί παραμένουν πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι παραμένουν φτωχότεροι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν μεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων με έμφαση στις επενδυτικές κινήσεις σε ακίνητα και ομόλογα.

Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός δηλώνει συνολικό εισόδημα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων και 176 ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το χαρτοφυλάκιο σε μετοχές και ομόλογα περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια άνω των 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ, ενώ ο Πρωθυπουργός εκποίησε ομόλογα της Hellenic T-Bill προς 500.000 ευρώ.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 575.624 ευρώ.

Αμετάβλητη παραμένει η ακίνητη περιουσία του.

Δηλώνει οφειλή 6.100 ευρώ από δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του είχε χορηγήσει η αδελφή του Αλεξάνδρα Gourdain.

Είναι μέτοχος της ΚΗΡΥΞ ΑΕ.

Η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι δηλώνει εισόδημα 134.707 ευρώ και κατά την παρούσα χρήση εκποίησε ακίνητο κληρονομιάς από τον πατέρα της στο Λονδίνο προς 875.842 ευρώ, αυξάνοντας τις καταθέσεις της στην Ελβετία σε 1.292.556 ευρώ, ενώ διαθέτει ακόμα 177.300 δολάρια ΗΠΑ και 103.567 ευρώ.

Νίκος Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει εισόδημα 58.040 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική αποζημίωση και 21.504 από ακίνητα.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.399 ευρώ, ενώ δεν εμφανίζεται στη δήλωσή του κατάθεση ύψους 1 εκατ. ευρώ που δηλωνόταν στην προηγούμενη χρήση σε τράπεζες του Βελγίου.

Δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο.

Απέκτησε μονοκατοικία 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, κατασκευασμένη το 1992, προς 120.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Διαθέτει 13 ακίνητα στην Κρήτη, δύο στην Αττική και ένα στο Βέλγιο.

Δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Σωκράτης Φάμελλος

Λυκαβηττός

Τα εισοδήματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχονται σε 61.216, εκ των οποίων 1.971 ευρώ από ακίνητα και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές.

Δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο και οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 46.032 ευρώ.

Δηλώνει ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Πύργο, Φολέγανδρο και Γερμανία (διαμέρισμα που αγοράστηκε το 2014 με δάνειο προς 57.000 ευρώ).

Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 45.727 ευρώ, ενώ εμφανίζει ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που βρίσκεται σε αδράνεια.

Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δηλώνει εισόδημα 76.079 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση, η οποία κατατίθεται στο κόμμα του.

Δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.661 ευρώ.

Αμετάβλητη παραμένει η ακίνητη περιουσία του (δύο διαμερίσματα στη Λαμία από γονική παροχή).

Δεν έχει δανειακές οφειλές και δεν κατέχει κάποιο όχημα.

Πέτη Πέρκα

Η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα δηλώνει εισόδημα ύψους 37.730 ευρώ.

Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 181.966 ευρώ.

Διαθέτει ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Φλώρινα.

Δεν κατέχει μετοχές ή ομόλογα.

Οι δανειακές οφειλές της ανέρχονται μόλις σε 35 ευρώ.

Κυριάκος Βελόπουλος

Τα συνολικά εισοδήματα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ανέρχονται σε 101.053 ευρώ, εξ αυτών οι 24.000 προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή δωρεές.

Το χαρτοφυλάκιό του αποτιμάται σε 6.054 ευρώ.

Κατέχει δύο τραπεζικές θυρίδες από το 2022.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 266.285 ευρώ.

Το 2024 εκποιήθηκαν ακίνητά του: πώληση του ποσοστού που κατείχε σε βοσκότοπο στη Χαλκιδική 7,9 στρεμμάτων με μονοκατοικία 50 τ.μ. και ανταλλαγή ποσοστών σε μονοκατοικία στην Πέλλα.

Δεν διαθέτει όχημα και δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Η σύζυγός του δηλώνει καταθέσεις ύψους 550.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 449.000 ευρώ στην Deutsche Bank.

Δημήτρης Νάτσιος

Το εισόδημα του προέδρου της Νίκης ανέρχεται σε 47.664 ευρώ, ενώ δεν κατέχει κάποιου είδους χαρτοφυλάκιο.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 19.317 ευρώ.

Διαθέτει δύο οικόπεδα και τρία διαμερίσματα σε Κιλκίς και Πιερία (εντός του 2024 μεταβίβασε το ένα διαμέρισμα με γονική παροχή).

Απέκτησε δύο αυτοκίνητα 1.500 και 1.800 κ.ε.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του ανέρχονται σε 99.213 ευρώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 79.467 ευρώ, εκ των οποίων τα 42.500 προέχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διαθέτει ένα μικρό χαρτοφυλάκιο αποτίμησης 490 ευρώ.

Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 25.172 ευρώ.

Διαθέτει ποσοστά επί ακίνητης περιουσίας στην Αιδηψό (από γονική παροχή και κληρονομιά) και διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή.

Συμμετέχει κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι δανειακές οφειλές της είναι 1.759 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Διακομματικές επενδύσεις σε real estate και ομόλογα

Ο πλέον ζάπλουτος είναι ο ανεξάρτητος Παύλος Σαράκης, ο οποίος επένδυσε μέρος της αμοιβής των 18 εκατ. ευρώ που έλαβε από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, ιδρύοντας την εταιρεία MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ με αρχικό κεφάλαιο 6.000.000 ευρώ, το οποίο ανήλθε στα 10.000.000 ευρώ, ενώ τα εισοδήματά του είναι 697.000 ευρώ και έχει καταθέσεις στην Ελβετία 5.130.000 δολάρια και 1.000.000 ευρώ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει μεταβολές στην ακίνητη περιουσία του, καθώς εμφανίζεται να απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, 119 τ.μ. και 211 τ.μ., ενώ κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Αρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.

Ο άλλοτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής των Δημοκρατών Στέφανος Κασσελάκης εισέπραξε συνολικά 3.875.045 δολάρια από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ δήλωσε εισόδημα 122.430 δολαρίων ΗΠΑ από ακίνητα στην αλλοδαπή, με τις δανειακές υποχρεώσεις του να ανέρχονται σε 1.581.000 εκατ. δολάρια. Ο δε σύζυγός του Τάιλερ Μακμπέθ δηλώνει την αγορά του διαμερίσματος 246 τετραγωνικών στο Κολωνάκι προς 1.826.416 ευρώ, χρήματα τα οποία εισήγαγε ως συνάλλαγμα.

Από εκεί που η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωνε το 2023 εισόδημα 3.000 ευρώ και ότι διέμενε στο σπίτι της γιαγιάς της, μετά την εκλογή της ως ευρωβουλευτής εμφανίζει εισόδημα 82.495 ευρώ, ενώ απέκτησε διαμέρισμα 61 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη από γονική παροχή.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκποίησε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου προς 200.000 ευρώ, ενώ προχώρησε στην αγορά άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων αξίας 510.000 ευρώ. Παράλληλα, πούλησε ακίνητη περιουσία με βοσκοτόπους και καλλιέργειες στον Κότρωνα Ανατολικής Μάνης εισπράττοντας 1.614.000 ευρώ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισέπραξε 900.000 ευρώ από πώληση οικοπέδου και αγόρασε διαμέρισμα 115 τ.μ. αντί 1 εκατ. ευρώ στο κέντρο της Αθήνας.

Αγοραπωλησίες

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εκποίησε διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα και θέση στάθμευσης, έναντι συνολικά 1,2 εκατ. ευρώ.

Μονοκατοικία στο Ψυχικό απέκτησε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, καθώς και δύο διαμερίσματα στην Οία της Σαντορίνης από αποδοχή κληρονομιάς.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας εκποίησε ακίνητο στην Πάρο προς 550.000 ευρώ.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αγόρασε τρία στρέμματα στο Πικέρμι Αττικής προς 300.000 ευρώ (αντικειμενικής αξίας 420.772 ευρώ) από κοινού με τον σύντροφό της.

Διαμέρισμα στον Αγιο Δημήτριο πούλησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου έναντι 280.000 ευρώ.

Ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης αγόρασε οικόπεδο 1,2 στρεμμάτων στη Σαρωνίδα Αττικής έναντι 260.000 ευρώ.

Ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης αγόρασε οικόπεδο στους Θρακομακεδόνες προς 230.000 ευρώ (με δάνειο) και διαμέρισμα στον Δήμο Αθηναίων.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου επένδυσε (από δωρεά) σε επενδυτικά προϊόντα Eaton Vance αποτίμησης 105.868 δολαρίων ΗΠΑ.