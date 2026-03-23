Με μια κίνηση – υπενθύμιση του εύρους της υπόθεσης των υποκλοπών, η οποία θέτει και τους υπόλοιπους παρακολουθουμένους προ των ευθυνών τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανοιχτή επιστολή απευθύνεται σε τριάντα υπουργούς, βουλευτές, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και κρατικούς αξιωματούχους που αποτέλεσαν στόχους παράνομης παρακολούθησης. «Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από το δημοκρατικό του καθήκον απέναντι στην αλήθεια. Η σιωπή είναι ανοχή και, εν τέλει, συνενοχή», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος κυρίως σε εκείνους που δεν συμμετείχαν στη δικαστική διαδικασία που κατέληξε σε βαριές ποινές για τέσσερα πρόσωπα που σχετίζονται με την εταιρεία Intellexa και τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικούPredator.

Η επιστολή, μάλιστα, έρχεται λίγες μέρες αφότου ένας εξ αυτών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Ταλ Ντίλιαν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Mega αποκάλυψε πως η εταιρεία του προμήθευε το λογισμικό Predator αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και δημόσιες Αρχές επιβολής του νόμου. «Οι δηλώσεις αυτές συνδέουν ευθέως τη χρήση του λογισμικού με κρατικές Αρχές της χώρας μας», τονίζει ο Ανδρουλάκης στην επιστολή του. «Αποδεικνύεται πλέον ότι το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν αποτελούν μια “ιδιωτική υπόθεση”, αλλά μέρος ενός (παρα)κρατικού μηχανισμού παρακολούθησης που έπληξε τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας, το κράτος δικαίου, και παραβίασε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.Ενός σκοτεινού παρακράτους που έστησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου», επισημαίνει, δείχνοντας τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης ως κύριους υπευθύνους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στους (νυν και πρώην) υπουργούς Μάκη Βορίδη, Αδωνη Γεωργιάδη, Κωστή Χατζηδάκη, Γιώργο Γεραπετρίτη, Νίκο Δένδια, Βασίλη Κικίλια, Νίκη Κεραμέως, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Τάκη Θεοδωρικάκο, Γιάννη Οικονόμου, Θάνο Πλεύρη, Ολγα Κεφαλογιάννη, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Νίκο Παπαθανάση, Νίκο Χαρδαλιά και Ακη Σκέρτσο, στον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, στον επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών Αριστείδη Αλεξόπουλο, στον πρώην αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Μιχάλη Καραμαλάκη, στον πρώην γ.γ. της Βουλής Γιώργο Μυλωνάκη, στους πρώην γ.γ. Αννα Στρατινάκη, Αλεξάνδρα Σδούκου και Μιχάλη Γραφάκο, καθώς επίσης στους στενούς συνεργάτες του Μητσοτάκη, Αλέξη Πατέλη και Μιχάλη Μπεκίρη, στους εισαγγελείς Βασιλική Βλάχου και Χρήστο Μπαρδάκη, στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδο και στον πρώην περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη – τονίζοντας πως η σιωπή τους «εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και το γενικό συμφέρον του λαού» και ζητώντας τους να συστρατευτούν «στην αποκάλυψη όλης της αλήθειαςγια το νοσηρό σύστημα των υποκλοπών, ώστενα λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης».

Με αυτή την κίνηση, ο Ανδρουλάκης αναδεικνύει το μέγεθος του σκανδάλου των υποκλοπών, ξεπερνώντας τις κατηγορίες πως πρόκειται για μια προσωπική υπόθεση, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει, λίγο πριν από τον ορισμό της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου στη Βουλή, πως πολλά μέλη του κοινοβουλίου που βρίσκονται ακόμα στα κυβερνητικά έδρανα έχουν γίνει στόχοι παράνομης παρακολούθησης και δεν έχουν αντιδράσει. Παράλληλα, ωστόσο, η πρόσκληση Ανδρουλάκη έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις υποκλοπές και στο γεγονός πως και ο ίδιος παρακολουθήθηκε, από το βήμα της Ολομέλειας («Σήμερα δεν σκοπεύω να εκφράσω τις ανησυχίες μου (…) για τις υποκλοπές που αφορούν και μένα προσωπικά. Και το λέω τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη»), και ύστερα από δημοσιεύματα πως και άλλοι που αναφέρονται ως παρακολουθούμενοι στη «λίστα Μενουδάκου» σκέφτονται πια να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

«Οταν έβγαλε μια διάταξη ο Αρειος Πάγος, που είναι το ανώτατο στη Δικαιοσύνη, δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο, μίλησαν για συγκάλυψη. Οταν έβγαλε μια απόφαση το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, μίλησαν για δικαίωση. Οι ίδιοι άνθρωποι. Μπορείτε να μου πείτε αν αυτό το πράγμα είναι λογικό;», ανέφερε, από την πλευρά της κυβέρνησης, στο vidcast των διαδικτυακών «ΝΕΩΝ» με την Κατερίνα Παναγοπούλου ο Παύλος Μαρινάκης.