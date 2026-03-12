Στο τέλος του μήνα είναι προγραμματισμένη μια σύνοδος κορυφής που, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να είχε μεγάλες επιπτώσεις. Ομως αυτή τη φορά το ταξίδι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ καλύπτεται από ένα σύννεφο αβεβαιότητας. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες· ο Τραμπ θα βρεθεί στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου.

Σύμφωνα με τους «New York Times», οι κινέζοι αξιωματούχοι είναι απογοητευμένοι από την έλλειψη λεπτομερειών από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την ατζέντα του Τραμπ και τις συμφωνίες στις οποίες θα μπορούσαν να καταλήξουν οι δύο πλευρές. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι οι αμερικανοί μεγαλοεπιχειρηματίες που θα επιθυμούσαν να κάνουν το ταξίδι μαζί με τον πρόεδρο, δεν γνωρίζουν όμως ακόμα εάν είναι προσκεκλημένοι.

Εχουμε μια σύγκρουση νοοτροπίας, θα έλεγε κάποιος. Ο Τραμπ επιθυμεί να δείχνει απρόβλεπτος και έχει δηλώσει πως πιστεύει ότι το να κρατά την άλλη πλευρά σε αναμονή είναι το μυστικό της νίκης. Η κινεζική κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, συνηθίζει να προετοιμάζει κάθε λεπτομέρεια των συναντήσεων με τον πρόεδρο Σι πολύ νωρίτερα. «Συνήθως, ο σχεδιασμός για αυτό το είδος επίσκεψης θα ξεκινούσε μήνες νωρίτερα. Αλλά αυτή τη φορά ξεκίνησε πολύ αργά και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη» δήλωσε ο Γου Σίνμπο, κοσμήτορας του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Φουντάν στη Σαγκάη, ο οποίος πέρυσι ήταν μεταξύ μιας ομάδας κινέζων ακαδημαϊκών που συμμετείχαν σε ανεπίσημες συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα επιτύχει αυτή η επίσκεψη, δηλαδή ποιες εμπορικές ή άλλου είδους συμφωνίες θα τεθούν στο τραπέζι».

Ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα ενδέχεται να απαντηθούν όταν ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κίνας Χε Λιφένγκ συναντηθούν στο Παρίσι σε λίγες μέρες.

Η σχέση Ουάσιγκτον – Πεκίνου έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της σταθερότητας έπειτα από την περσινή εμπορική σύγκρουση που προκάλεσε ρήγμα. Οι υψηλοί δασμοί του προέδρου Τραμπ ώθησαν τους Κινέζους να διακόψουν τις αγορές αμερικανικής σόγιας και να περιορίσουν τις εξαγωγές σπάνιων γαιών που χρειάζονται τα αμερικανικά εργοστάσια. Τραμπ και Σι συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο, όταν συμφώνησαν σε μια ετήσια εμπορική εκεχειρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει έκτοτε ότι οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν έως και τέσσερις φορές φέτος.