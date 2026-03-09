Το Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, συμπληρώνοντας φέτος 60 χρόνια λειτουργίας, εγκαινιάζει έναν κύκλο συναντήσεων με προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού. Πρώτος προσκεκλημένος είναι ο ισραηλινός σκηνοθέτης Αμος Γκιτάι, γνωστός για την «αιρετική» του ματιά στην ισραηλινή Ιστορία, τα ντοκιμαντέρ και τις ταινίες μυθοπλασίας του με θέμα τη Μέση Ανατολή, τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, την προσωπική και συλλογική μνήμη.

Την ερχόμενη Τρίτη, λοιπόν, στις 19.00 θα μιλήσει με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αρχιμανδρίτη για την έννοια της ταυτότητας, τη δύναμη της Ιστορίας και τον κοινωνικοπολιτικό ρόλο της τέχνης στο αμφιθέατρο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Αναπήρων Πολέμου 9). Το έργο του Γκιτάι περιλαμβάνει σχεδόν 90 τίτλους που δημιουργήθηκαν σε διάστημα περίπου 40 ετών. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν βίντεο-εγκαταστάσεις, θεατρικές παραγωγές και βιβλία.

Είσοδος ελεύθερη με εγγραφή.

Πληροφορίες: 210-3234.267 & info@miet.gr. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία.