Ενας σύγχρονος ψηφιακός κόμβος, όπου συγκεντρώνεται το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό έργο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, φέρνει τις δράσεις της πιο κοντά στο μουσικόφιλο κοινό και προσκαλεί παλιούς και νέους φίλους να τις ανακαλύψουν. Στη νέα πλατφόρμα hub.koa.gr συνδέονται δράσεις, ηχογραφήσεις, οπτικοακουστικό υλικό και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της Ορχήστρας, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο γνωριμίας με τη συμφωνική μουσική και την ιστορία της.

Στην ενότητα «Ανακαλύπτω» παρουσιάζονται δραστηριότητες και καινοτόμες πρωτοβουλίες. Στην ενότητα «Γνωρίζω» φιλοξενούνται τα podcasts που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τη LiFO. Το πεδίο «Ακούω» συγκεντρώνει τη δισκογραφία της Ορχήστρας, ενώ σταδιακά θα εμπλουτίζεται με ραδιοφωνικές εκπομπές και την παρουσία της σε ψηφιακές πλατφόρμες streaming, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ηχητικό αποτύπωμα της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Μέσα από την ενότητα «Βλέπω» ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαγνητοσκοπημένες συναυλίες της Ορχήστρας.

Ο Λουκάς Καρυτινός

Για αυτό το νέο ψηφιακό άνοιγμα της ΚΟΑ ο καλλιτεχνικός διευθυντής Λουκάς Καρυτινός τονίζει: «Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, απολύτως στο πνεύμα των ημερών μας, εισέρχεται σε μια νέα εποχή με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η ανανεωμένη ιστοσελίδα μας είναι γεγονός, σχεδιασμένη με την πιο σύγχρονη αισθητική για να είναι εύχρηστη και πλήρως προσβάσιμη σε άτομα όλων των ηλικιών. Η νέα πλατφόρμα της Ορχήστρας (hub.koa.gr) είναι ένας ολοκαίνουργιος διαδικτυακός τόπος που θα ανανεώνεται διαρκώς και ανοίγει για πρώτη φορά ένα σημαντικό και πλούσιο αρχείο από την Ιστορία μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτή η πολύτιμη παρακαταθήκη για τη μουσική ζωή του τόπου είναι πλέον επισκέψιμη από όλους τους φίλους μας, τους φιλόμουσους ακροατές, αλλά και τους σπουδαστές. Ταυτόχρονα, η νέα αυτή ψηφιακή πύλη μάς επιτρέπει να επικοινωνούμε πιο άμεσα με το κοινό μας, να μοιραζόμαστε το καλλιτεχνικό μας έργο και να αναδεικνύουμε την πορεία και τους ανθρώπους της Ορχήστρας μέσα στον χρόνο. Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν τη μουσική και επιθυμούν να γνωρίσουν ακόμη βαθύτερα την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης – NextGenerationEU.