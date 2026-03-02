H CIA ακολουθούσε τα ίχνη του αγιατολάχ Χαμενεΐ εδώ και μήνες, συλλέγοντας όλο και περισσότερες πληροφορίες για τις συνήθειες και τα κρησφύγετά του – πιθανώς μέσω των πρακτόρων της στο Ιράν και ενός εκτεταμένου δικτύου πληροφοριοδοτών, αντιφρονούντων και διπλών πρακτόρων εντός του ιρανικού συστήματος. Ξαφνικά – αποκάλυψαν οι «New York Times» – έλαβε μια κρίσιμη πληροφορία: νωρίς το πρωί του Σαββάτου, την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιούνταν μια συνάντηση της ιρανικής ηγεσίας στο κέντρο της Τεχεράνης, και δη στο συγκρότημα όπου βρίσκονται τα γραφεία της ιρανικής προεδρίας, του ανώτατου ηγέτη καθώς και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Η πιο σημαντική λεπτομέρεια αυτής της άκρως απόρρητης πληροφορίας ήταν πως θα παρευρισκόταν και ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ. Μια ευκαιρία που δεν μπορούσε να αφεθεί ανεκμετάλλευτη. Η CIA μεταβίβασε την πληροφορία στο Ισραήλ και από κοινού αποφάσισαν να επισπεύσουν την επιχείρηση που είχαν κανονικά προγραμματίσει να ξεκινήσουν τη νύχτα. Τα ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν από τις βάσεις τους ξημερώματα, έπληξαν τον στόχο τους γύρω στις 9:40 το πρωί. «Ο Χαμενεΐ, μία από τις πιο σατανικές προσωπικότητες στην Ιστορία, είναι νεκρός», επιβεβαίωσε το ίδιο βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρις ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι», δήλωσε χθες το βράδυ σε διάγγελμά του ο Τραμπ, προμηνύοντας συνέχιση και κλιμάκωση των επιθέσεων. Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος είχε κάνει λόγο για διάρκεια «τεσσάρων εβδομάδων ή και λιγότερο». Παράλληλα, απηύθυνε νέο μήνυμα στον λαό του Ιράν να «εκμεταλλευτεί την ευκαιρία» και στις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα.

Κατά την επίθεση ισραηλινών μαχητικών το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Τεχεράνης σκοτώθηκαν, πέραν του Χαμενεΐ, τουλάχιστον επτά ακόμα ιρανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο υπουργός Αμυνας, Αζίζ Ναζιρζαντέχ, ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχαμάντ Πακπούρ, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, και ο σύμβουλος του Χαμενεΐ, Αλί Σαμχανί. Ακολούθησαν όμως πολλά ακόμα κύματα επιθέσεων, τόσο ισραηλινών όσο και αμερικανικών. «Κανείς δεν πιστεύει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες εξαφανίστηκαν σε μία μόνο επίθεση», καυχήθηκε χθες ο Τραμπ, διαβεβαιώνοντας το CNBC ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν «πιο γρήγορα από το προγραμματισμένο». «Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία», διακήρυξε αργότερα μέσω Truth Social.

Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε ωστόσο από το Μαρ-α-Λάγκο (εκεί βρισκόταν όλο το Σαββατοκύριακο, από εκεί «επόπτευσε» την επιχείρηση, αφήνοντας πίσω στο Situation Room του Λευκού Οίκου τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς) στο περιοδικό «Atlantic», ο Τραμπ είπε πως η νέα ηγεσία του Ιράν θέλει να του μιλήσει κι εκείνος έχει συμφωνήσει. Προφανώς αναφερόταν στο προσωρινό συμβούλιο ασφαλείας που συστάθηκε χθες στο Ιράν.

«Ηλπιζα εδώ και 40 χρόνια»

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαίωνε πως οι ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη θα εντατικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. H στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, «μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που ήλπιζα να κάνω εδώ και 40 χρόνια – να χτυπήσουμε το τρομοκρατικό καθεστώς καταπρόσωπο. Το υποσχέθηκα – και αυτό θα κάνουμε».

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου έχουν πει ανοιχτά πως σκοπός της νέας επίθεσης εναντίον του Ιράν, οκτώ μήνες μετά τον «Πόλεμο των 12 Ημερών» κι ενώ πραγματοποιούνταν έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, δεν είναι μόνο «να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα»: αμφότεροι παροτρύνουν τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξαν πανηγυρισμοί σε συνοικίες της Τεχεράνης το βράδυ του Σαββάτου – όπως υπήρξαν όμως και διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος χθες το πρωί, λίγες ώρες προτού δεχθούν επίθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι εγκαταστάσεις της ιρανικής δημόσιας τηλεόρασης. Αγνωστο παραμένει πόσοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν. Με βάση ωστόσο τις τοπικές Αρχές, τουλάχιστον 165 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πύραυλο που έπεσε σε ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, στο Νότιο Ιράν: το σχολείο φαίνεται να βρίσκεται πλάι σε στρατώνες των Φρουρών της Επανάστασης. Χθες βράδυ, επίσης, έγινε γνωστό ότι επλήγη νοσοκομείο στο κέντρο της Τεχεράνης.

«Σκληρή τιμωρία»

Μια «σκληρή τιμωρία» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, «την πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην Ιστορία», υποσχέθηκαν αυτοί οι τελευταίοι. Οι ΗΠΑ θρηνούν ήδη τα πρώτα θύματα της επιχείρησης «Επική Οργή», όπως τη βάφτισε ο Τραμπ: τρεις αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και πέντε ακόμα τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε χθες η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Αναγγέλοντας το Σάββατο την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι «ενδέχεται να χαθούν οι ζωές αμερικανών ηρώων». Δεν είναι σαφές όμως πόσους τέτοιους θανάτους θα ήταν διατεθειμένο να δεχθεί το αμερικανικό εκλογικό σώμα σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε κατ’ επιλογήν, και όχι από ανάγκη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν.

Ανακοίνωση της ΕΕ τονίζει: «Καλούμε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει πλήρης σεβασμός του διεθνούς δικαίου». Την ίδια στιγμή, Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία δήλωσαν έτοιμες να εμπλακούν πιο ενεργά σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.