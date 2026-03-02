Ο Τζορτζ Τζιτζίκος, ένας Ελληνοαμερικανός δεύτερης γενιάς που έχει συνεργαστεί τόσο με τον πρόεδρο Τραμπ όσο και με τους Μπους, μιλώντας στα «ΝΕΑ» με την ιδιότητα του συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων στις ΗΠΑ, σχολιάζει τον τρόπο ηγεσίας πολιτικών όπως είναι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός αποκαλύπτοντας, παράλληλα, τι πρέπει να κάνει κανείς και τι όχι σε μια συνάντηση με τον Τραμπ. Ειδικευμένος στην πολιτική επικοινωνία και έχοντας βιώσει από την «πρώτη σειρά» μερικές από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης αμερικανικής και διεθνούς ιστορίας, ο ομεγενής επικοινωνιολόγος που σχεδίασε την ανακοίνωση υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ το 2015 αναφέρεται στα πολύτιμα μαθήματα που τον δίδαξαν οι μέρες στον Λευκό Οίκο το 2016-2017 αλλά και παλαιότερα με τους Μπους ενώ δεν διστάζει να πει ποιον ξεχωρίζει ως καλύτερο υποψήφιο από τους Δημοκρατικούς στον δρόμο προς τις προεδρικές εκλογές του 2028. Έχοντας ζήσει στο «πετσί» του αυτό που αποκαλούμε «αμερικανικό όνειρο», ο Τζορτζ Τζιτζίκος που πλέον ηγείται ολόκληρου ομίλου στρατηγικής και επικοινωνίας, μοιράζεται τις σκέψεις του για το τι θα προσάρμοζε στην πολιτική των ΗΠΑ, όπως ασκείται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.

Κρίνοντας τον Τραμπ ως ηγέτη, ποιο θα λέγατε ότι είναι το δυνατό του σημείο και ποια η αχίλλειος πτέρνα του;

Το ισχυρότερο χαρακτηριστικό του Ντόναλντ Τραμπ ως ηγέτη είναι η ενστικτώδης αντίληψή του για την πολιτική επικοινωνία. Έχει μια ασυνήθιστη ικανότητα να αντιλαμβάνεται την απογοήτευση του κοινού και να τη μεταφράζει σε απλή, άμεση γλώσσα που διαπερνά τα φίλτρα θεσμών και μέσων ενημέρωσης. Σε μια εποχή που πολλοί ψηφοφόροι στις δυτικές δημοκρατίες αισθάνονται αποκομμένοι από τα πολιτικά συστήματα, αυτή η αμεσότητα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό ηγετικό πλεονέκτημα. Κατανοεί την προσοχή – και στη σύγχρονη πολιτική, η προσοχή είναι συχνά η πρώτη μορφή εξουσίας. Η αχίλλειος πτέρνα του, ωστόσο, πηγάζει από την ίδια πηγή. Η δυναμική της προεκλογικής εκστρατείας τείνει να ανταμείβει την αναστάτωση και την αντιπαράθεση, ενώ η διακυβέρνηση – ιδιαίτερα σε προεδρικό επίπεδο – βασίζεται περισσότερο στην υπομονή, τη θεσμική συνεργασία και τις προσεκτικά διαχειριζόμενες συμμαχίες. Ένα στυλ ηγεσίας που βασίζεται στην ταχύτητα και την προσωπική πεποίθηση μπορεί να κινητοποιήσει υποστήριξη πολύ αποτελεσματικά, αλλά μπορεί επίσης να περιπλέξει την οικοδόμηση συναίνεσης στο εσωτερικό και την προβλεψιμότητα στο εξωτερικό. Υπό αυτή την έννοια, ο Τραμπ αποτελεί λιγότερο εξαίρεση και περισσότερο αντανάκλαση μιας ευρύτερης πολιτικής στιγμής. Πολλές δημοκρατίες παλεύουν με την ένταση μεταξύ της απαίτησης των ψηφοφόρων για αναστάτωση και της ανάγκης των θεσμών για σταθερότητα. Η ηγεσία του υπογραμμίζει τόσο την ενέργεια όσο και τη δυσκολία που ενυπάρχει σε αυτή τη μετατόπιση — κάτι που εξηγεί γιατί οι αντιλήψεις για αυτόν παραμένουν τόσο έντονα διχασμένες.

Ποιο μάθημα πήρατε από τη συνεργασία σας με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο;

Υπήρξαν πολλά πολύτιμα μαθήματα που πήρα από την θητεία μου στον Λευκό Οίκο, τόσο καλά όσο και κακά. Ήταν εκπληκτικό να βλέπω πώς οι αποφάσεις μετατρέπονται από την αφηρημένη έννοια στην πραγματικότητα. Ως Αναπληρωτής Βοηθός του Προέδρου και Διευθυντής του Γραφείου Προεδρικής Προώθησης, η ομάδα μου ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση όλων των ταξιδιών του Προέδρου και όλων των εκδηλώσεών του εκτός του Λευκού Οίκου, κάτι που παρείχε ένα μοναδικό σημείο θέασης για το πώς η πολιτική, η επικοινωνία, η ασφάλεια και η εφοδιαστική μέριμνα συνδυάζονται σε πραγματικό χρόνο. Ήταν, ειλικρινά, μια πρώτη γραμμή στην ιστορία. Ανεξάρτητα από την πολιτική οπτική, το να βλέπεις τη δημοκρατία εν δράσει σε αυτό το επίπεδο – να βλέπεις πώς οι προεδρικές αποφάσεις ξεδιπλώνονται σε κοινότητες, θεσμούς και διεθνείς σχέσεις – είναι μια εξαιρετική τιμή. Αποκτάς βαθύ σεβασμό τόσο για τη δύναμη του αξιώματος όσο και για την πολυπλοκότητα του συστήματος που το περιβάλλει. Πρακτικά, η εμπειρία ενίσχυσε το πόσο απαραίτητη είναι η προετοιμασία και η προσαρμοστικότητα για την ηγεσία. Οι προεδρικές στιγμές είναι ιδιαίτερα χορογραφημένες, αλλά απαιτούν επίσης συνεχή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η επιτυχία συχνά εξαρτάται από τη μετατροπή της στρατηγικής πρόθεσης σε εκτέλεση υπό έντονη χρονική πίεση. Ίσως το ευρύτερο μάθημα είναι ότι η διακυβέρνηση είναι πολύ πιο λειτουργική από ό,τι φαίνεται εξωτερικά. Πίσω από κάθε δημόσια στιγμή κρύβονται αμέτρητοι επαγγελματίες που εργάζονται για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της δημοκρατικής ηγεσίας. Το να είσαι μέρος αυτής της διαδικασίας προσέφερε μια διαρκή εκτίμηση για την ανθεκτικότητα – και την ανθρώπινη προσπάθεια – που στηρίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Τι σας δίδαξε η αλληλεπίδρασή σας με τους Μπους σε νεαρή ηλικία;

Η ευκαιρία συνεργασίας τόσο με τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερουόσο και με τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο σε νεαρή ηλικία ήταν βαθιά διαμορφωτική. Αυτό που μου έμεινε περισσότερο ήταν η κοινή τους πεποίθηση ότι η δημόσια υπηρεσία έχει τελικά να κάνει με το καθήκον και όχι με την αναγνώριση. Και οι δύο άνδρες είχαν ένα ισχυρό αίσθημα διαχείρισης προς το αξίωμα και έναν γνήσιο σεβασμό για τους θεσμούς και τις παραδόσεις που διαρκούν περισσότερο από οποιαδήποτε προεδρία. Από αυτές τις πρώτες εμπειρίες, έμαθα ότι η ηγεσία είναι συχνά πιο ήσυχη – και πιο προσωπική – από ό,τι φαίνεται εξωτερικά. Ηγούνταν όχι μόνο μέσω αποφάσεων, αλλά και μέσω του τόνου: με το πώς αντιμετώπιζαν το προσωπικό, πώς άκουγαν και πώς προσέγγιζαν τις στιγμές πίεσης με σταθερότητα παρά με θέαμα. Η παρατήρηση αυτού του περιβάλλοντος ενστάλαξε μια πρώιμη κατανόηση ότι ο χαρακτήρας και η συνέπεια έχουν εξίσου σημασία με την πολιτική. Κοιτάζοντας πίσω, αυτές οι αλληλεπιδράσεις διαμόρφωσαν την άποψή μου για τη δημόσια υπηρεσία πολύ πριν το συνειδητοποιήσω πλήρως. Με δίδαξαν ότι η ηγεσία έχει να κάνει λιγότερο με την κατοχή μιας θέσης και περισσότερο με το πώς κάποιος φέρει ευθύνη ενώ βρίσκεται σε αυτήν – ένα μάθημα που μου έχει μείνει σε όλη την καριέρα μου και για το οποίο παραμένω πραγματικά ευγνώμων.

Ποιες τρεις προσωπικότητες θα ξεχωρίζατε από τη σύγχρονη πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών ως επικοινωνιακά ισχυρές και ποιον θα προτείνατε στο Δημοκρατικό Κόμμα ως ιδανικό υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 2028;

Η αμερικανική πολιτική πάντα ανταμείβει όλους όσοι είναι ισχυροί επικοινωνιακά και μερικές προσωπικότητες πραγματικά ξεχωρίζουν. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν είχε μια σχεδόν απαράμιλλη ικανότητα να κάνει τις περίπλοκες ιδέες να ακούγονται απλές και αισιόδοξες.

Ο Μπιλ Κλίντον συνδέθηκε διαφορετικά – οι άνθρωποι ένιωθαν ότι καταλάβαινε πραγματικά τις καθημερινές τους ανησυχίες, λέγοντας «Νιώθω τον πόνο σας». Και ο Μπαράκ Ομπάμα έφερε ένα ήρεμο, φιλόδοξο στυλ που είχε απήχηση όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και διεθνώς. Ο καθένας από αυτούς, με πολύ διαφορετικούς τρόπους, κατάλαβε ότι η επικοινωνία δεν αφορά μόνο την πειθώ. Πρόκειται για τη δημιουργία εμπιστοσύνης. Όσο για το Δημοκρατικό Κόμμα που κοιτάζει προς το 2028, αυτή τη στιγμή μοιάζει με μια ανοιχτή συζήτηση. Κυβερνήτες όπως ο Γκάβιν Νιούσομ και η Γκρέτσεν Γουίτμερ αναφέρονται συχνά επειδή η εκτελεστική εμπειρία εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία στην αμερικανική πολιτική. Ακούτε επίσης ονόματα όπως ο Τζος Σαπίρο ή ο Πιτ Μπούτιτζιτζ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια νεότερη γενιά που νιώθει άνετα να επικοινωνεί σε ένα πολύ ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης. Αν οι πρόσφατες εκλογές μας δίδαξαν κάτι, είναι ότι οι ψηφοφόροι ενδιαφέρονται λιγότερο για την τέλεια ιδεολογία και περισσότερο για την αυθεντικότητα. Ο υποψήφιος που μπορεί να εξηγήσει με σαφήνεια σύνθετα προβλήματα — και ίσως να ακούγεται σαν πραγματικό πρόσωπο ενώ το κάνει — πιθανότατα θα έχει το πλεονέκτημα, ανεξάρτητα από το κόμμα.

Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ και τι στην εξωτερική πολιτική στην τρέχουσα συγκυρία;

Εσωτερικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα χρειάζονται περισσότερη αναπροσαρμογή παρά επανεφεύρεση κατά τη γνώμη μου. Πολλοί Αμερικανοί ασχολούνται λιγότερο με τις μεγάλες πολιτικές συζητήσεις και επικεντρώνονται περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα – προσιτότητα, οικονομικές ευκαιρίες και κατά πόσον οι κυβερνητικές αποφάσεις βελτιώνουν πραγματικά την καθημερινή ζωή. Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη επίγνωση ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από τη ρητορική και περισσότερο από την επίτευξη ορατών αποτελεσμάτων. Από πολλές απόψεις, οι άνθρωποι απλώς θέλουν η κυβέρνηση να λειτουργεί ξανά προβλέψιμα. Μια άλλη προσαρμογή, ειλικρινά, είναι ο τόνος. Η αμερικανική πολιτική έχει γίνει πολύ θορυβώδης και τοξική την τελευταία δεκαετία. Η υγιής διαφωνία είναι μέρος της δημοκρατίας, αλλά η συνεχής πολιτική σε επίπεδο κρίσης μπορεί να κάνει τη μακροπρόθεσμη χάραξη πολιτικής πιο δύσκολη από ό,τι χρειάζεται. Λίγο λιγότερος όγκος και λίγο περισσότερη επίλυση προβλημάτων πιθανότατα θα εξυπηρετούσε όλους καλά.

Στην εξωτερική πολιτική, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσαρμόζονται σε έναν πιο περίπλοκο κόσμο από αυτόν στον οποίο λειτουργούσαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων έχει επιστρέψει, αλλά οι συμμαχίες παραμένουν κεντρικές. Αυτό περιλαμβάνει σχέσεις όπως αυτή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Τα τελευταία δέκα χρόνια περίπου, το μόνο που ακούω είναι ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι «ισχυρότερες από ποτέ», κάτι που είναι σίγουρα «καλά νέα». Το φυσικό ερώτημα που προκύπτει, βέβαια, είναι: τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ιδανικά, οι ισχυρές συνεργασίες μεταφράζονται σε απτή συνεργασία – οικονομικές επενδύσεις, περιφερειακή σταθερότητα, ενεργειακή ασφάλεια, αμυντικό συντονισμό και δεσμούς μεταξύ των λαών που ωφελούν και τις δύο κοινωνίες. Η φιλία μεταξύ των χωρών είναι σημαντική, αλλά η πραγματική της αξία μετριέται από αυτό που μπορούν να δουν και να βιώσουν οι πολίτες και των δύο πλευρών, όχι μόνο από τη διπλωματική γλώσσα. Τελικά, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, η πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η προσαρμογή – η προσαρμογή στις νέες οικονομικές πραγματικότητες και τις γεωπολιτικές πιέσεις, διατηρώντας παράλληλα τις δημοκρατικές αρχές και τις συμμαχίες που έχουν παράσχει σταθερότητα εδώ και δεκαετίες.

Αν το επιτελείο του Έλληνα Πρωθυπουργού σας το ζητούσε, τι θα τον παροτρύνατε να κάνει και τι να αποφύγει σε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ;

Δεν είμαι από αυτούς που δίνουν ανεπιθύμητες συμβουλές. Ωστόσο, κάθε ηγέτης αναπτύσσει ένα αναγνωρίσιμο στυλ λήψης αποφάσεων και ο Πρόεδρος Τραμπ τείνει να εκτιμά τη σαφήνεια, την αμεσότητα και την προσωπική σχέση. Είναι καλύτερο σε μια συνάντηση μαζί του να μπεις με «κουκκίδες», όχι με ένα δοκίμιο. Οι συναντήσεις μαζί του ιστορικά έχουν λειτουργήσει καλύτερα όταν οι συζητήσεις είναι ευθείες και επικεντρώνονται σε απτά αποτελέσματα παρά σε υπερβολικά επίσημη διπλωματική γλώσσα. Ανταποκρίνεται καλά σε συζητήσεις που πλαισιώνονται γύρω από το αμοιβαίο όφελος και τα πρακτικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, η προετοιμασία έχει σημασία. Ο Τραμπ δίνει μεγάλη σημασία στην αντίληψη – ο τρόπος με τον οποίο οι συμφωνίες γνωστοποιούνται δημόσια μπορεί να είναι σχεδόν εξίσου σημαντικός με την ίδια την ουσία. Οι ηγέτες που ξεκινούν συζητήσεις με σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες και ένα συνοπτικό μήνυμα γενικά βρίσκουν τη συζήτηση πιο παραγωγική.

Ποια προσωπικότητα από την ελληνική πολιτική σκηνή θα σας ενδιέφερε να αναλάβετε ενόψει εθνικών εκλογών;

Μιλώντας καθαρά από επικοινωνιακή άποψη, ενδιαφέρομαι πάντα λιγότερο για την ιδεολογία και περισσότερο για το πώς οι ηγέτες εξηγούν τι προσπαθούν να κάνουν. Η πολιτική σήμερα έχει να κάνει τόσο με τη μετάφραση όσο και με την πολιτική. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι ενδιαφέρων επειδή αντιπροσωπεύει ένα πολύ σύγχρονο, τεχνοκρατικό στυλ ηγεσίας, αλλά πρέπει να λειτουργεί σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου οι ψηφοφόροι θέλουν σύνδεση, όχι μόνο ικανότητα. Αυτή η ισορροπία δεν είναι ποτέ εύκολη – στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, αλλά πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό που τείνει να με ενδιαφέρει επαγγελματικά είναι οι ηγέτες που μπορούν να κινούνται άνετα μεταξύ πολύ διαφορετικών ακροατηρίων – τη μία μέρα μιλώντας με διεθνείς επενδυτές ή Ευρωπαίους εταίρους, την επόμενη μιλώντας σε πολίτες που ασχολούνται με καθημερινά οικονομικά ζητήματα – και εξακολουθούν να ακούγονται σαν το ίδιο άτομο. Η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από τη στιλπνότητα. Αν υπάρχει ένα μάθημα από τις πρόσφατες εκλογές σε όλο τον κόσμο, είναι ότι οι ψηφοφόροι δεν περιμένουν τελειότητα, αλλά περιμένουν αυθεντικότητα. Η πρόκληση για κάθε προεκλογική εκστρατεία δεν είναι απαραίτητα να πεις κάτι καινούριο, αλλά να πεις κάτι αρκετά ξεκάθαρα ώστε οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι το εννοείς.