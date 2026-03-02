Δύο ημέρες μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε κοινά πλήγματα Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Χαμενεΐ είχε προσπαθήσει δύο φορές να τον δολοφονήσει. Ο Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος που, όπως είπε, «τον πρόλαβε πρώτος», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ABC News.
Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τζόναθαν Καρλ, επικεφαλής ανταποκριτή του ABC News στην Ουάσιγκτον, το βράδυ της Κυριακής.
«Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε αυτό σχετικά με τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ: “Τον πρόλαβα πριν με προλάβει εκείνος. Το προσπάθησε δύο φορές, Λοιπόν τον πρόλαβα πρώτος», έγραψε ο Καρλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Όπως σημείωσε, η αναφορά σχετίζεται με αυτό που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ως σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ το 2024.
In another phone call this evening, President Trump told me this about the death of Ayatollah Khamenei:
“I got him before he got me. They tried twice. Well I got him first.”
That’s a reference to what US intelligence believes was a plot to kill Trump in 2024.
— Jonathan Karl (@jonkarl) March 2, 2026
Οι δηλώσεις Τραμπ για τον θάνατο του Χαμενεΐ
Αναφερόμενος στον Χαμενεΐ ως «έναν από τους πιο μοχθηρούς ανθρώπους στην ιστορία», ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν μέσω των κοινωνικών του δικτύων.
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Χαμενεΐ «δεν μπόρεσε να αποφύγει τα συστήματα πληροφοριών και παρακολούθησης υψηλής τεχνολογίας» και ότι, «σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του».
Κατά τον Τραμπ, η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη «μεγαλύτερη ευκαιρία» για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του. Κάλεσε τους πολίτες του Ιράν να εξεγερθούν και να ανατρέψουν το καθεστώς.
