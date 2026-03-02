Δύο ημέρες μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε κοινά πλήγματα Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Χαμενεΐ είχε προσπαθήσει δύο φορές να τον δολοφονήσει. Ο Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος που, όπως είπε, «τον πρόλαβε πρώτος», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ABC News.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τζόναθαν Καρλ, επικεφαλής ανταποκριτή του ABC News στην Ουάσιγκτον, το βράδυ της Κυριακής.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε αυτό σχετικά με τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ: “Τον πρόλαβα πριν με προλάβει εκείνος. Το προσπάθησε δύο φορές, Λοιπόν τον πρόλαβα πρώτος», έγραψε ο Καρλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Όπως σημείωσε, η αναφορά σχετίζεται με αυτό που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ως σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ το 2024.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Αναφερόμενος στον Χαμενεΐ ως «έναν από τους πιο μοχθηρούς ανθρώπους στην ιστορία», ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν μέσω των κοινωνικών του δικτύων.

«Αυτό δεν είναι μόνο Δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά για όλους τους Μεγάλους Αμερικανούς και για τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και την συμμορία του από αιμοβόρους ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πράξη δικαιοσύνης για τα θύματα του Ιρανού ηγέτη.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Χαμενεΐ «δεν μπόρεσε να αποφύγει τα συστήματα πληροφοριών και παρακολούθησης υψηλής τεχνολογίας» και ότι, «σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του».

Κατά τον Τραμπ, η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη «μεγαλύτερη ευκαιρία» για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του. Κάλεσε τους πολίτες του Ιράν να εξεγερθούν και να ανατρέψουν το καθεστώς.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr