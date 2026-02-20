Στην πρώτη του παρέμβαση μετά τις αποκαλύψεις για τη φερόμενη εμπλοκή της πρώην γραμματέως Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Αναστασίας Χατζηδάκη, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι απέναντι στον συμψηφισμό που στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως επιχειρεί η ΝΔ, ώστε η εικόνα των σκανδάλων να μην τη βαραίνει εξ ολοκλήρου. «Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Οχι», σχολίασε χαρακτηριστικά (Real fm), υπερθεματίζοντας στην αντίστιξη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης: «Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια», επεσήμανε.

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως ο τρόπος αντιμετώπισης περιπτώσεων τύπου Παναγόπουλου και Χατζηδάκη αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο – δείχνοντας πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρατάει στάση μηδενικής ανοχής: «Γίνεται μια προσπάθεια να πουν στον ελληνικό λαό ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Πως είμαστε διεφθαρμένοι ή πως δείχνουμε ανοχή στη διαφορά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Το αποδεικνύω με τη δική μου κουλτούρα αντιμετώπισης της διαφθοράς», εξήγησε, σε αυτό το μήκος κύματος, ο Ανδρουλάκης. «Υπάρχει κάποια δικογραφία για αυτά τα πρόσωπα; Καμιά. Με ένα πόρισμα μιας Αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε; Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνιμη διαγραφή. Είναι καθαρό αυτό; Είναι οριζόντιο; Είναι.», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, ο Ανδρουλάκης πέρασε στην αντεπίθεση, ως προς τη στάση που έχει τηρήσει προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρόσωπα της κυβέρνησής του που φέρονται να εμπλέκονται σε σκάνδαλα: «Δείχνει ένα καλό παράδειγμα στην κοινωνία; Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τεκμηριωμένες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς του συνεργάτες. Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 και στέλνει βουλευτές “για ύπνο νωρίς”, απαγορεύει στην ελληνική Δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του». Επεσήμανε ξανά πως δεν είναι όλοι το ίδιο: «Τι σχέση έχει η δική μου ηθική στάση σε σχέση με αυτήν του Μητσοτάκη; Κάποιοι είναι διεφθαρμένοι, κάποιοι άλλοι καλύπτουν τη διαφορά. Εγώ ούτε διεφθαρμένος είμαι ούτε καλύπτω τη διαφθορά. Χωρίς δικογραφίες, με ένα πόρισμα».

Ο «γαλάζιος» αγρότης

Οι νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δε, έδωσαν την ευκαιρία στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σηκώσει το γάντι ως προς τον λόγο που η ΝΔ «σήκωσε» το θέμα Χατζηδάκη: «Τώρα καταλάβαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαιζε τα ρέστα της με non paper, που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ», ανέφεραν από τη Χαριλάου Τρικούπη, συνδέοντας την κριτική από την κυβερνητική πλευρά με την επικείμενη αποκάλυψη πως ο «γαλάζιος» αγρότης Μύρων Χιλεντζάκης, ο οποίος, όπως λένε, «έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», απέκρυψε, σύμφωνα με την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατ. ευρώ. «Η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει», σχολίασαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, για να αναδείξουν και τη διαφορά στη διαχείριση.