Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις», υπογραμμίζοντας πως το κόμμα αποτελεί τον προοδευτικό πόλο απέναντι στη συντήρηση. Όπως σημείωσε σε συνέντευξή του στον Real Fm, «ήρθε η ώρα της προόδου στη χώρα, για να πάει η συντήρηση σπίτι της».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέφερε στο προσκήνιο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή και ήττα της σημερινής πολιτικής», την οποία χαρακτήρισε ως πολιτική ανισοτήτων, υπέρ των ισχυρών και εις βάρος του κοινωνικού κράτους, της νέας γενιάς και της καθημερινότητας των πολιτών.

Αναφερόμενος στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «έστω και με μία ψήφο διαφορά, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, φεύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση». Εξήγησε ότι οι συνεργασίες θα εξαρτηθούν από το ποια κόμματα θα τιμήσει ο ελληνικός λαός και ποια θα σεβαστούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «αυτά είναι καθαρά πράγματα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη».

Διεύρυνση και πολιτικές πρωτοβουλίες

Για την κοινωνική και πολιτική διεύρυνση του κόμματος, ανέφερε ότι υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία οι διαφορές είναι μεγάλες, αλλά και άλλοι με τους οποίους υπάρχει πεδίο συνεργασίας «σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και προσκηνίου». Όπως είπε, η αγωνία για ένα μέτωπο απέναντι στη ΝΔ εκφράζεται μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι «μέσα από παιχνίδια του παρασκηνίου». «Η κοινωνική διεύρυνση είναι αυτή που φέρνει τα εκλογικά αποτελέσματα και το ΠΑΣΟΚ έχει σε όλα απαντήσεις», πρόσθεσε.

Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό

Απαντώντας στο αφήγημα «Μητσοτάκης ή χάος», διερωτήθηκε τι θα σήμαινε μια τρίτη θητεία της ΝΔ. «Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;» ρώτησε, αναφέροντας ενδεικτικά την κατάσταση στο ΕΣΥ, στα δημόσια σχολεία και στην αγορά ενοικίων. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για «σκάνδαλα» και «δικογραφίες στη Βουλή», θέτοντας το ερώτημα «ποιες είναι τελικά οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού;».

Για την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φέρει πολιτική ευθύνη, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, όπου «στα μισά υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να πείσει τον λαό πως «όλοι είμαστε το ίδιο», τονίζοντας ότι «δεν είμαστε όλοι διεφθαρμένοι» και περιέγραψε τη στάση του κόμματός του απέναντι στη διαφθορά: «Με ένα πόρισμα μιας αρχής και με το τεκμήριο της αθωότητας, εμείς λέμε: αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της». Αντίθετα, όπως είπε, ο πρωθυπουργός «χρησιμοποιεί το άρθρο 86» και «απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους στενούς του συνεργάτες».

Ελληνοτουρκικά και ενεργειακά θέματα

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, μετά τη συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη – Ρ. Τ. Ερντογάν, υπογράμμισε πως «πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να συζητάμε με τους γείτονές μας, αλλά χωρίς αυταπάτες και χωρίς επικοινωνιακά σόου». Επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός επέστρεψε από την Άγκυρα χωρίς να αναφερθεί στο θέμα του καλωδίου, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις του στη Βουλή. Υπογράμμισε ότι η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη «εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση και τα “παπαγαλάκια” της».

Οικονομία, funds και κοινωνικές πολιτικές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας, προτείνοντας 120 πραγματικές δόσεις για οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ. Επανέλαβε την ανάγκη να μπουν κανόνες στη λειτουργία των funds και των servicers, αναφέροντας ότι το κόμμα του έχει καταθέσει «ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή» για την προστασία των πολιτών.

Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της ρευστότητας μέσω μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα στηρίζει την παραγωγική οικονομία, ενώ για τη στεγαστική κρίση υπενθύμισε τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη», σχολιάζοντας πως «αυτή είναι η κατάκτηση του κ. Μητσοτάκη» και ότι «πρέπει να λέμε τα πράγματα ωμά, για να προετοιμαστούμε για οποιαδήποτε περιπέτεια στο μέλλον».