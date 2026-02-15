Την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις επερχόμενες εκλογές ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η οποία συνεδρίασε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εκλογική επιτυχία και κάλεσε όλους τους προοδευτικούς πολίτες να συμβάλουν στην επίτευξη της πολιτικής αλλαγής στη χώρα.

«Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με τις λύσεις που προτείνει για κάθε πρόβλημα του απλού κόσμου. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια δημοκρατική αλλαγή με σχέδιο», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, σημειώνοντας ότι «μια νέα προοδευτική κυβέρνηση θα έχει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη».

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη να δώσουν «τον δικό μας αγώνα έως το τέλος με πολιτική αυτονομία» και να συνεχίσουν αταλάντευτα μια πορεία αρχών και αξιών, «για να είναι στο τέλος η νίκη μας νίκη του ελληνικού λαού».

Αναφερόμενος στη διαδρομή μέχρι το συνέδριο, στα τέλη Μαρτίου, και τις βουλευτικές εκλογές, τόνισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη μάχη ώστε να επικρατήσουν οι ιδεολογικές και προοδευτικές ιδέες που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ και η ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Επανέλαβε την πρότασή του για κατανομή των συνέδρων βάσει της αρχής ότι «ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός».

Κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας τον ότι εξελέγη με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο. «Ο πρωθυπουργός δηλώνει πως θέλει και τρίτη θητεία… για να “τελειώσει οριστικά με το βαθύ κράτος”», είπε, κάνοντας λόγο για οικογενειοκρατικό σύστημα που, όπως ανέφερε, έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες με εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια.

«Ο ελληνικός λαός έχει εναλλακτική επιλογή. Μπορεί να στηρίζεται στη δημοκρατική παράταξη που έχει σχέδιο, πολιτικό προσωπικό και νέο πολιτικό ήθος για να φέρει την αλλαγή σελίδας στη χώρα», υπογράμμισε, προβάλλοντας την πρωτοβουλία για διεύρυνση ως βασικό μέσο επίτευξης των στόχων του κόμματος. Όπως είπε, στον πλατύ δρόμο της συμπαράταξης δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και ηγεμονισμοί, αλλά σεβασμός στη διαφορετικότητα με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή.

«Η ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η παράταξη «θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, τις αγωνίες και την προοπτική της για ένα καλύτερο αύριο».

Θέσεις για εξωτερική πολιτική και διεθνείς σχέσεις

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ελλάδα χρειάζεται μια πολυδιάστατη, μακρόπνοη εξωτερική πολιτική». Έθεσε ως προτεραιότητες την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, τη θωράκιση των εθνικών δικαίων απέναντι στον αναθεωρητισμό της Άγκυρας, την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και την ενεργή παρουσία της Ελλάδας στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.

«Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς όμως αυταπάτες. Με σχέδιο και χωρίς προπαγάνδα για φτηνή εσωτερική κατανάλωση», τόνισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προπαγάνδα σχετικά με το casus belli. Υπενθύμισε ότι «το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου, προσκεκλημένος του Ερντογάν στο Ερζερούμ, έθεσε χωρίς υπεκφυγές την άρση της απειλής πολέμου εναντίον της πατρίδας μας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταδίκασε επίσης τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ότι «το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος», χαρακτηρίζοντάς την «πολύ επικίνδυνη θεώρηση» και κάλεσε την κυβέρνηση να την αποδοκιμάσει.

Προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ζητά συναίνεση άνευ όρων για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπογραμμίζοντας ότι «η δική μας θέση είναι σαφής: Συναίνεση ναι, αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων».

«Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας όσο ισχυρός και αν είναι αυτός που έχει παρανομήσει. Και αυτό είναι μια προσωπική μου δέσμευση. Μόνο έτσι θα ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πολίτες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη θεσμική αναβάθμιση της Δημοκρατίας:

1. Αλλαγή του άρθρου 110 ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση στη δεύτερη Βουλή.

2. Αναθεώρηση του άρθρου 86 για προστασία της διαδικασίας από πολιτικές παρεμβάσεις.

3. Τροποποίηση του άρθρου 16 με ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

4. Συνταγματική κατοχύρωση της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για έλεγχο χρηματοδότησης κομμάτων και «πόθεν έσχες».

5. Απεξάρτηση της εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία.

6. Θέσπιση δικαστικού ελέγχου άσχετων τροπολογιών.

7. Τερματισμός της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία, διατηρώντας την αποσύνδεση από τις εκλογές.

8. Ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Ενότητα και αγώνας είναι η μόνη μας οδός για τη νίκη. Ενότητα, γιατί πρέπει να κατευθύνουμε όλες μας τις δυνάμεις στον κοινό αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αγώνας, γιατί οφείλουμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας».