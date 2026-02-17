Με μια λιτή ανακοίνωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη όταν εκείνος, μια μέρα μετά την συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, ανακίνησε το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών: «Εάν κινδύνευε η Ελλάδα θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τον διάβολο, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα», ανέφερε στο κανάλι της Βουλής -μια δήλωση που θεωρήθηκε πως είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον βουλευτή Λέσβου, εξαντλώντας την υπομονή της Χαριλάου Τρικούπη. «Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές», ανέφερε σχετικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Όντως, δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που ο Παρασκευαΐδης προκαλεί με δηλώσεις του. Τον Ιανουάριο του 2024, σε μια εκδήλωση στη Μυτιλήνη, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τα ελληνοτουρκικά και την, κατά την γνώμη του, τουρκική απειλή: υποστήριξε ότι αν οι Τούρκοι έρθουν στα νησιά, «θα μας σφάξουν όλους όπως η Χαμάς» και κάλεσε σε οργάνωση «παλλαϊκής άμυνας» ώστε κάθε πολίτης να ξέρει σε ποιο χαράκωμα θα βρεθεί.

Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου, ο βουλευτής είχε αναφέρει («Κανάλι της Βουλής») πως αν η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ έγινε για «λόγους εθνικού συμφέροντος», τότε «καλώς έγινε» και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα έπρεπε να αποκαλύψει τους λόγους, αν κάποια στιγμή ενημερωθεί. Ο σάλος που προκλήθηκε τότε, και η ενόχληση της προεδρικής πλευράς για ένα θέμα που τον αφορά προσωπικά, τον ανάγκασε να προβεί σε διορθωτική δήλωση λίγες ώρες μετά, κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση» και ζητώντας συγγνώμη.

Στην δική του περίπτωση, οι δύο κίτρινες χάρτες δεν ήταν αρκετές. Στο πλαίσιο συζήτησης για την ασφάλεια στα σύνορα, τον Δεκέμβριο του 2025, εξέφρασε την ανησυχία ότι ανάμεσα στις ροές μεταναστών κρύβονται «πυρήνες τζιχαντιστών» που αποτελούν «ωρολογιακή βόμβα» για την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, επιτέθηκε σε νομοσχέδια και κοινωνικές τάσεις που αφορούν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, κάνοντας λόγο για μια «ξενόφερτη woke κουλτούρα» που έρχεται σε σύγκρουση με τις ελληνορθόδοξες παραδόσεις και το «χριστιανικό ιδεώδες».

Όλες αυτές οι δηλώσεις, που καταδικάστηκαν κεντρικά, αλλά χωρίς κυρώσεις για τον Παρασκευαΐδη, συνέβαλαν στην απόσταση μεταξύ του βουλευτή και της Χαριλάου Τρικούπη. Όμως εξίσου σημαντικό ρόλο έπαιξε η βεντέτα Παρασκευαΐδη με τον βουλευτή Επικρατείας, Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος φέρεται να έχει εκφράσει την πρόθεση να κατέβει υποψήφιος βουλευτής στο νησί.

Η κόντρα για ψηφοδέλτιο της Λέσβου κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο Παρασκευαΐδης εξαπέλυσε μια σφοδρή προσωπική επίθεση κατά του βουλευτή Επικρατείας, με αφορμή τις προθέσεις του δεύτερου και την τακτική του παρουσία στο νησί. Ο Παρασκευαΐδης χαρακτήρισε τον Δουδωνή «αλεξιπτωτιστή», υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει ζήσει ούτε μία μέρα στη Μυτιλήνη» και ότι η κάθοδός του επιβάλλεται μόνο και μόνο επειδή «τον θέλει ο πρόεδρος». Ο βουλευτής Λέσβου είχε δηλώσει τότε ότι ο ίδιος μεγάλωσε «στα χωράφια» και γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου, ενώ κατηγόρησε εμμέσως την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί να του βάλει «τρικλοποδιές» για να προωθήσει «εκλεκτούς» της Αθήνας.