Στη διαγραφή του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για δυνητική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα προκείμλενου να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη.

Ειδικότερα, μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ «με τους πάντες ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα» είχε ζητήσει ο βουλευτής του κόμματος Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, προκειμένου να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Λίγες ώρες μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος στις εκλογές είναι η ΝΔ αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό κάθε μετεκλογική συνεργασία, ο κ. Παρασκευαΐδης εμφανίστηκε με διαφορετική «γραμμή».

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής και την εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση ανέφερε αρχικά πως «έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε κάθε τι στον κεντροαριστερό χώρο».

Στην συνέχεια και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».