Πλήρη κάλυψη της ζήτησης για ενέργεια προσφέρει η νέα διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική κατά τους δύο πρώτους μήνες της εμπορικής λειτουργίας της. Με ηλεκτρική ισχύ έως 500 MW από το ηπειρωτικό σύστημα η διασύνδεση αυτή τροφοδοτεί πλέον αδιαλείπτως την Κρήτη, μέγεθος που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο της τοπικής ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το έργο της διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης έχει αναβαθμίσει την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, και μάλιστα σε απαιτητικές συνθήκες, όπως τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο, οπότε και σύνολο των φορτίων του νησιού καλύφθηκε από τον συνδυασμό της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, της διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου και τη συνδρομή των τοπικών σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η επιτυχής μεταφορά των ηλεκτρικών φορτίων αυτής της κλίμακας από μία διασύνδεση – από την έναρξη ακόμα της δοκιμαστικής λειτουργίας της και στην οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σύγχρονες και ιδιαίτερα πολύπλοκες τεχνολογίες – συνιστά πρωτοφανή επίδοση για τα διεθνή δεδομένα, κατατάσσοντάς τη στην παγκόσμια πρωτοπορία ανάλογων έργων.

Εξίσου σημαντικό επίτευγμα για τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection αποτελεί και η απρόσκοπτη ηλέκτριση της διασύνδεσης και η ασφαλής ενσωμάτωση της Κρήτης στο διασυνδεδεμένο σύστημα χωρίς να σημειωθεί καμία διαταραχή στην τροφοδοσία για τους καταναλωτές του νησιού.

Τα οφέλη

Την ίδια στιγμή και εκτός της αναβάθμισης της ενεργειακής τροφοδοσίας της Κρήτης, η νέα ηλεκτρική διασύνδεση προσφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, έως και το 2035 η παύση λειτουργίας των ρυπογόνων και κοστοβόρων τοπικών μονάδων που χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο θα εξασφαλίσει συνολική εξοικονόμηση της τάξης των 5 δισ. ευρώ στους καταναλωτές όλης της χώρας, λόγω της μείωσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ρεύματος.

Παράλληλα ο μηδενισμός των ρύπων που σχετίζονται με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή, λόγω της λειτουργίας της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, θα οδηγήσει σε περιορισμό των εκπομπών CO2 κατά 1.500.000 τόνους κάθε χρόνο, βελτιώνοντας άμεσα το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, ειδικά σε περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τις συμβατικές μονάδες, που μέχρι πρότινος στήριζαν την ηλεκτροδότηση του νησιού.