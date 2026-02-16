Επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στις έρευνες υδρογονανθράκων κατά την περίοδο 2027-2032 δρομολογεί η σημερινή υπογραφή των συμβάσεων για την παραχώρηση 4 περιοχών νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου για έρευνες στην Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy. Εφόσον εντοπιστούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει κατά την περίοδο 2032 – 2035 και το όφελος για το Δημόσιο (πέρα από το γεωστρατηγικό και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου) κυμαίνεται στο 40 % του εισοδήματος που θα προκύψει.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την παρουσίαση των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης αμέσως μετά την υπογραφή τους που προηγήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα, από καθαρός εισαγωγέας εξελίσσεται σε σημαντικό εξαγωγέα ενέργειας. “Εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης. Για πρώτη φορά εξερευνούμε νοτίων της Κρήτης και της Πελοποννήσου, προς όφελος της χώρας μας, των πολιτών και της Ευρώπης, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Ορθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα και ασκούμε αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα“, τόνισε.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε λόγο για σημαντικό βήμα προς την ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο και πρόσθεσε ότι οιονεί 2 εταιρίες θα ξεκλειδώσουν το δυναμικό της χώρας σε υδρογονάνθρακες, προς όφελος των ελλήνων πολιτών. “Οι 4 περιοχές είναι πολλά υποσχόμενες και μπορούν να μεταμορφώσουν το ενεργειακό τοπίο στην ΕΛλάδα”, ανέφερε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος αναφέρθηκε στις προβλέψεις των συμβάσεων που περιλαμβάνουν ελάχιστες υποχρεώσεις των εταιριών για δισδιάστατες, τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες καθώς και ερευνητικές γεωτρήσεις σε χρονικό ορίζοντα 7 ετών (αντί για 8 που προέβλεπαν προηγούμενες συμβάσεις). Συνολικά από το 2014 έχουν επενδυθεί στον τομέα των ερευνών 176 εκατ. ευρώ στα οποία προστίθενται άλλα 41,5 εκατ, τουλάχιστον στις 4 νέες περιοχές. Μαζί με το μπλοκ 2 στο Ιόνιο όπου η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται στις αρχές του 2027 οι συνολικές δαπάνες για έρευνα πλησιάζουν όπως είπε το 1 δισ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της Chevron, Gavin Lewis έκανε λόγο για ορόσοημο τόσο για την εταιρεία όσο και για τις έρευνες υδρογονανθράκων σρτην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι η έρευνα θα προχωρήσει με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης ανέφερε τέλος ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος που ξεκίνησε πριν από 15-20 χρόνια, ο οποίος προετοιμάζει την επόμενη φάση. Χρειάζεται όπως είπε σταθερότητα, επιμονή και υπομονή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους φυσικούς πόρους οι οποίοι – υπενθύμισε – εξακολουθούν να καλύπτουν το 50-60 % των ενεργειακών αναγκών.