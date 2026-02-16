Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02) στο Μουσείο της Ακρόπολης η επίσημη παρουσίαση της μεγάλης συμφωνίας για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Παρουσία του Πρωθυπουργού, το Ελληνικό Δημόσιο και η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY “σφράγισαν” το deal για τη μίσθωση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του ερευνητικού προγράμματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για ένα “ενεργειακό άλμα” που βάζει την Ελλάδα σε νέα τροχιά. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στα επόμενα βήματα και τις σεισμικές έρευνες που θα δείξουν το μέγεθος του πλούτου που κρύβουν οι θάλασσές μας.

Σε χρόνο ρεκόρ οι υπογραφές

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την προκήρυξη, φτάσαμε στις υπογραφές. Συγκεκριμένα οι συμβάσεις υπογράφονται δεκαοκτώ μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που προκάλεσαν τη διαγωνιστική διαδικασία και λιγότερο από έναν χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Απριλίου 2025.

Μιλάμε για μια τεράστια έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που μπαίνει στο μικροσκόπιο, με τις σεισμικές έρευνες να ξεκινούν πριν βγει το 2026.

Όπως είπε και ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, πάμε «χωρίς τυμπανοκρουσίες αλλά με σχέδιο» να δούμε επιτέλους τι έχουμε στις θάλασσές μας. Αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, μιλάμε για άλλη πίστα στην οικονομία και τη γεωπολιτική μας ισχύ.

Πέρα από τα νούμερα και τις εταιρείες, η ουσία είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει για τα καλά στον ενεργειακό χάρτη.

Οι τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις αντίστοιχες θαλάσσιες περιοχές: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα διαδραματίζει ρόλο – κλειδί στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης»

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην καθιέρωση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου», ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την παρουσίαση των συμβάσεων παραχώρησης.

Όπως σημείωσε, το 2025 αποτέλεσε «εξαιρετική χρονιά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις», τονίζοντας ότι «κάτω από την ηγεσία του Τραμπ οι σχέσεις αυτές είναι ισχυρές». Χαρακτήρισε την υπογραφή των συμφωνιών «το τελευταίο κεφάλαιο μιας σημαντικής ιστορίας συνεργασίας», επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης». Η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε ότι η Chevron «αντιπροσωπεύει την αμερικανική τελειότητα», ενώ η HELLENiQ ENERGY διαθέτει «βαθιά γνώση της αγοράς και των περιφερειακών δυνατοτήτων».

«Όταν υπάρχει καθαρό και διαφανές πλαίσιο, οι αμερικανικές και ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η εξερεύνηση υδρογονανθράκων μπορεί «να μετασχηματίσει το ενεργειακό τοπίο και να συμβάλει στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια».

Η ίδια τόνισε ότι η συνεργασία δεν είναι μόνο οικονομικής αλλά και στρατηγικής σημασίας, κάνοντας αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο και στο αμερικανικό LNG ως εναλλακτική στο ρωσικό φυσικό αέριο «όχι μόνο για το παρόν αλλά και για τις επόμενες γενιές». «Η ενεργειακή συνεργασία είναι κάτι περισσότερο από γεωλογικό και οικονομικό εγχείρημα· είναι η δημιουργία γεφυρών ανάμεσα στους δύο λαούς», σημείωσε, συγχαίροντας τις δύο εταιρείες της κοινοπραξίας και ευχαριστώντας την ελληνική κυβέρνηση «για το όραμα και την ηγεσία της». Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η αμερικανική πρεσβεία «παραμένει έτοιμη και πρόθυμη να στηρίξει την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων», εκφράζοντας την προσδοκία για επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος.

Παπασταύρου: Η Ελλάδα δεν κάνει ένα βήμα, αλλά ένα άλμα

«Σήμερα, είναι μια σημαντική στιγμή. Οι συμφωνίες σηματοδοτούν ενεργειακό ορόσημο. Η Ελλάδα δεν κάνει ένα βήμα, αλλά ένα άλμα. Καλωσορίζουμε τη Chevron επίσημα στην Ελλάδα, είναι σημαντικό. Κι είναι σημαντικό γιατί στην εποχή μας η ενεργειακή ασφάλεια πάει μαζί με την εθνική ασφάλεια. Και όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία των υδρογονανθράκων. Η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζει τον ενεργειακό ρεαλισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό εξαγωγέα ενέργειας, πρόσθεσε.

«Για τη χώρα μας η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση που είχε, έχει και ελπίζω να έχει διακομματική στήριξη. Και πρέπει να το περιφρουρήσουμε», είπε. «η Ελλάδα από ενεργειακός κόμβος γίνεται ενεργειακός σταθεροποιητικός παράγοντας για τη ΝΑ Μεσόγειο. Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί εναλλακτική λύση απέναντι στο ρωσικό αέριο», είπε. Τέτοιες πολιτικές ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας. Οι σημερινές υπογραφές αποτελούν στρατηγική κίνηση με όραμα. Σήμερα, με τις παραχωρήσεις, διπλασιάζουμε τη γεωγραφική έκταση που περιλαμβάνει το πρόγραμμα ερευνών μας στα 94 τ. χλμ. «Η χώρα μας και η κυβέρνηση παραμένει αφοσιωμένη στην προώθηση της κοινής μας προσπάθειας. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος για τις ΗΠΑ. Είναι η αρχή μιας συνεργασίας, θα πορευτούμε μαζί τα επόμενα χρόνια», κατέληξε.

Αριστοφάνης Στεφάτος: Διπλασιάζουμε τις περιοχές που εξερευνούμε

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο σημείωσε ότι διπλασιάστηκε ο αριθμός των περιοχών που εξερευνούμε και μάλιστα στον μισό χρόνο. «Το κάναμε σε 11 μήνες. Χωρίς την προσωπική συμβολή του κ. Παπασταύρου, δεν θα ήταν εφικτό», είπε.

Για την ελληνική οικονομία, οι συμβάσεις που ακολουθούν τους νόμους του κράτους έχουν πρόβλεψη 20% εταιρικό φόρο 5% περιφερειακό φόρο και υπάρχουν μια σειρά από αντικείμενα που είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Έχει προβλεφθεί η καταβολή εγγυήσεων, με βάση την παραγωγή, από 4 έως 15% και προστίθενται. Συνολικά, εξασφαλίζονται 3,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους υπογραφής, παίρνουμε δικαιώματα παραχώρησης για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το ποσό μπορεί να φτάσει 35 εκατ. σε βάθος χρόνου ζωής. Επίσης, υπάρχουν κι άλλα μπόνους όπως το πρώτο μπόνους παραγωγής και κάποια άλλα μπου μπορούν να φτάοσυν στα 49 εκατ. ευρώ. Σε κάθε πεδίο, εκτιμούμε ότι έχουμε 40% επιστροφή στο Ελληνικό Κράτος. Τέλος, να επισημάνω ότι τα ερευνητικά προγράμματα προβλέπουν τραπεζικές εγγυήσεις. Για την πρώτη φάση ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ, για τη δεύτερη στα 24 και στην τρίτη φάση στο σύνολο 100 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη φάση θα κρατήσει τρία χρόνια. Για όλες τις περιοχές έγινε σύντμηση των ερευνητικών προγραμμάτων κατά ένα χρόνο, έναντι οκτώ που γινόταν αρχικά. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η περίοδος 2032-2035 είναι κρίσιμη περίοδος για την εξέλιξη του προγράμματος.

Παίρνοντας τον λόγο, ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις σημείωσε ότι αυτή η στιγμή συνιστά ορόσημο για την εταιρεία αλλά και για τις μελλοντικές εξερευνήσεις στην Ελλάδα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή του να εμβαθύνει τη συνεργασία με την Helleniq Energy.

Σιάμισης: Σήμερα κλείνει ένας πρώτος κύκλος

«Σήμερα κλείνει ένας πρώτος κύκλος, είναι πολύ σημαντική στιγμή. Έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης

«Οι συζητήσεις κρατούν χρόνια. Χρειάζεται σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον τομέα αυτό και βεβαίως την υπομονή και επιμονή που πρέπει να έχει μία εταιρεία για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η εταιρεία μας το έχει, είναι ο εθνικός πρωταθλητής στο κομμάτι της ενέργειας», ανέφερε

«Επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια. Δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις, δεν θα λύσουμε αυτήν την εξίσωση αν δεν λύσουμε το κομμάτι των υδρογονανθράκων. Για εμάς είναι και ένδειξη αποδοχής της ποιότητας της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε. Σ’ αυτό το σύστημα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει, θα προσθέσουμε ένα μικρό κομματάκι για τη γεωλογία της Ελλάδας αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο ίδο επίπεδο όσον αφορά στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη στάση απέναντι στις τοπικές κοινωνίες», είπε.