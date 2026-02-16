Ένα νέο κεφάλαιο στις έρευνες υδρογονανθράκων ανοίγει επίσημα σήμερα, με την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, στην κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy.

Οι συμβάσεις υπογράφονται δεκαοκτώ μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που προκάλεσαν τη διαγωνιστική διαδικασία και λιγότερο από έναν χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Απριλίου 2025. Πρόκειται για χρόνο-ρεκόρ, καθώς η επιτάχυνση των διαδικασιών και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτέλεσαν – όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου – βασικό παράγοντα για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Ο υπουργός, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε ενεργειακό συνέδριο, υπογράμμισε ότι «ήρθε η ώρα για την πατρίδα μας, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοϊδεατισμό αλλά με σχέδιο, να ερευνήσει αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα μας».

Οι τέσσερις περιοχές που παραχωρούνται για έρευνες καλύπτουν συνολική έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του έτους. Δεν αποκλείεται να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, καθώς πρόσφατα μεγάλη εταιρεία του κλάδου εξέφρασε σχετικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την πάγια πρακτική, εφόσον οι έρευνες αποδώσουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, θα ακολουθήσει ερευνητική γεώτρηση για την επιβεβαίωση της ύπαρξης και του μεγέθους των κοιτασμάτων, πριν αρχίσει η εκμετάλλευση.

Αυτή τη στιγμή, στο στάδιο της ερευνητικής γεώτρησης βρίσκεται το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, όπου δραστηριοποιείται η επίσης αμερικανική ExxonMobil από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy. Το γεωτρύπανο αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η ExxonMobil, μαζί με την Helleniq Energy, διαθέτουν επίσης τα δικαιώματα έρευνας σε δύο ακόμη μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η έρευνα και η μετέπειτα παραγωγή υδρογονανθράκων εκτιμάται ότι θα αποφέρουν σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Κατά μέσο όρο, περίπου το 40% της αξίας επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.