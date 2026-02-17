Μια νέα σελίδα στην ενεργειακή ιστορία της χώρας άνοιξε με την υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY. Η συμφωνία, που αφορά την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σηματοδοτεί μια εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και γεωπολιτικής θωράκισης.

Φιλοξενούμενος στο ΕΡΤnews (17/02/2026), ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθάρισε ότι η παρουσία ενός παγκόσμιου κολοσσού όπως η Chevron «ακυρώνει στην πράξη» τις τουρκικές διεκδικήσεις, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το κράτος να προσδοκά το 40% των κερδών από την παραγωγή.

«Με τις χθεσινές υπογραφές, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, μεγαλώνει και δυναμώνει, γιατί ενισχύεται και ενεργειακά και γεωπολιτικά», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις συμφωνίες μίσθωσης που υπογράφηκαν τη Δευτέρα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY και αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Ο υπουργός, φιλοξενούμενος την Τρίτη (17/02) στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Newsroom”, τόνισε ότι «έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του κόσμου τη Chevron να έρχεται και να κάνει έρευνες σε τέσσερα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Στην πραγματικότητα ακυρώνει ντε φάκτο, το ανυπόστατο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά συγχρόνως από χθες διπλασιάσαμε την έκταση της περιοχής που κάνουμε έρευνες και άρα διπλασιάσαμε τις πιθανότητες να βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

Οι υπογραφές κλείνουν το πρώτο κεφάλαιο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, σχεδίων, και σήμερα είναι η πρώτη μέρα του νέου κεφαλαίου που θα μιλάμε για έρευνες, αξιολόγηση των ερευνών και, με τη βοήθεια του Θεού, παραγωγή υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας.

Τον Μάρτιο θα πάμε στη Βουλή και στο δεύτερο μισό του 2026 θα ξεκινήσουν οι έρευνες».

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι σημαίνει για τον πολίτη αυτή η συμφωνία, ο υπουργός απάντησε: «Έσοδα, θέσεις εργασίας, θωράκιση της γεωπολιτικής δύναμης της χώρας μας».

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε επίσης ότι το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αναλύεται σε 20% φόρο, 5% περιφερειακό φόρο, royalties που πρέπει να πληρώνει η εταιρεία και ανάλογα με το τι παραγωγή υπάρχει αυτό το ποσοστό θα έχει διάφορες διακυμάνσεις. Ουσιαστικά όμως φτάνει ένα ποσοστό 40% επί των κερδών. «Θα μιλάμε για σημαντική αύξηση των εσόδων αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα», επεσήμανε.

Ο Στ. Παπασταύρου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχε ήδη χαρακτηριστεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άκυρο και ανυπόστατο. Είναι σημαντικό όμως ότι μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες έρχεται και στην πράξη το ακυρώνει, γιατί έμπρακτα προχωράει σε έρευνες σε μια περιοχή που δείχνει ότι η χώρα μας με σχέδιο, με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, προσθέτοντας: «Πρέπει να προχωράς με μια θεσμική υπευθυνότητα, γιατί οι αμερικανικές εταιρείες και γενικά όλες οι εταιρείες πετρελαίου λειτουργούν θεσμικά και αυτό αναγνωρίζουν.»

Σχετικά με τη ExxonMobil, ο υπουργός ανέφερε ότι στο Ιόνιο «θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Προγραμματίζεται το πρώτο μισό του 2027. Και εκεί αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο νωρίτερα από τη Chevron παραγωγή φυσικού αερίου, αν αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα».

Κλείνοντας ο υπουργός έκανε γνωστό ότι σε δύο εβδομάδες θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για τον Κάθετο Διάδρομο.

