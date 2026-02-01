Σε κίνηση είναι το γαλάζιο οικοσύστημα – μπροστά και πίσω από τις κάμερες – σε μια συγκυρία που το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με συγκρούσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ατζέντα της επικαιρότητας από τα γεγονότα, όπως η τραγωδία με τις νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μέχρι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Με συνθήκες ρευστότητας στο εγχώριο πολιτικό σύστημα και στη διεθνή σκηνή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει από τα κυβερνητικά στελέχη ενιαία φωνή και εντατική προβολή θέσεων, ενώ από τα κομματικά στελέχη περιμένει μέγιστη κινητοποίηση με ορίζοντα το συνέδριο της ΝΔ, στο οποίο αναμένεται τον Μάιο καταγραφή εσωτερική δυνάμεων και ισορροπιών, και με πρώτο προσυνεδριακό σταθμό τα Ιωάννινα την ερχόμενη Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου.

Κορυφαίοι υπουργοί αλλά και βουλευτές ρίχνουν βάρος στην ενίσχυση των ερεισμάτων τους εντός και εκτός των εκλογικών περιφερειών τους, χτίζοντας ήδη συμμαχίες ενόψει του εσωτερικού εκλογικού ανταγωνισμού, ενώ στην εξίσωση μπαίνουν και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, οι «συμπτώσεις» των οποίων δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες από τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου και της κομματικής έδρας στην Πειραιώς.

Οχι μόνο επειδή οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Κώστα Τασούλα για κλειστές συζητήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του να συναντηθεί με σημαντικές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής – ο Καραμανλής έκανε το ραντεβού, ο Σαμαράς έπεται πιθανόν τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αν όχι πιο γρήγορα. Αλλά και γιατί αναμένεται η νέα συνύπαρξή τους, η πρώτη για φέτος, από την οποία προδιαγράφονται πολιτικά μηνύματα με παραλήπτες μέσα και έξω από τη ΝΔ.

Aσκήσεις ισορροπίας

Ούτε η συγκυρία της κοινής παρουσίας Καραμανλή – Σαμαρά, την ερχόμενη Δευτέρα, είναι ουδέτερη, ιδίως σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, στα οποία καταγράφεται ταύτιση θέσεων των δύο πρώην. Οι ευρωατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με την Αθήνα να επιχειρεί λεπτές ασκήσεις ισορροπίας, στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας αναμένονται άμεσα εξελίξεις με τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πιθανότατα τη μεθεπόμενη εβδομάδα, με επικρατέστερο το διάστημα 9-11 Φεβρουαρίου, με την Αθήνα στο μεταξύ να προχωρεί σε διαβήματα διαμαρτυρίας καταγγέλλοντας την Αγκυρα για «τακτική κατάχρησης της υπηρεσίας NAVTEX για την προβολή των ανυπόστατων διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στο διεθνές ακροατήριο», κ.ο.κ. Ούτε είναι ουδέτερος ο τόπος συνάντησης των πρώην, από όπου αναμένονται δηλώσεις, ανήμερα του εορτασμού της πολιούχου της Καλαμάτας, Παναγίας Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Σαμαράς με άτυπο ρόλο «οικοδεσπότη», ο Καραμανλής ως τιμώμενος επισκέπτης, καθώς θα πάρει το «κλειδί» της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Από τις ευρωεκλογές του 2024, Καραμανλής και Σαμαράς έχουν πυκνώσει τις εμφανίσεις τους, επιλέγοντας κοινές παρουσίες – ή και απουσίες με νόημα. Μπορεί ο Μακεδόνας να μην κόβει γέφυρες με τη ΝΔ, την οποία θεωρεί «σπίτι» του, αλλά δεν θα πάψει να διατυπώνει τις απόψεις του. Χωρίς ευθείες προσωπικές επιθέσεις στη σημερινή ηγεσία της παράταξης μεν, με σαφείς αιχμές για χειρισμούς της δε. Για τον Μεσσήνιο, ο οποίος κρατά ακόμα κλειστά χαρτιά ως προς το αν σταθμίζει την προοπτική δημιουργίας κόμματος, είναι δεδομένη η ρήξη χωρίς επιστροφή με τον Μητσοτάκη και το «επιτελικό κράτος».

Από την Καλαμάτα προδιαγράφονται άρα στιγμιότυπα ειδικής σημειολογίας και βαρύτητας για τον κεντροδεξιό και δεξιότερο χώρο, παρουσία στους εορτασμούς βουλευτών της ΝΔ, του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και με το Μαξίμου να επιλέγει τελικά ισχυρή εκπροσώπηση, όχι σε υφυπουργικό επίπεδο (στις περσινές θρησκευτικές εκδηλώσεις εκπροσώπησε την κυβέρνηση ο Κώστας Καραγκούνης) αλλά στο επίπεδο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει υπάρξει υπουργός και των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Σημειωτέον, υπάρχει έντονο παρασκήνιο για την τιμητική διάκριση του Καραμανλή: η εισήγηση έγινε από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο στις 13 Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας απεφάνθη θετικά αλλά εν μέσω εντάσεων στις 21 Ιανουαρίου και στις 23 Ιανουαρίου ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επισκέφτηκε τον Καραμανλή στο γραφείο του. Ταυτόχρονα στη Μεσσηνία εξελισσόταν αντιπαράθεση, μεταξύ άλλων με ενστάσεις της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στις οποίες έσπευσαν να απαντήσουν τόσο ο βουλευτής της ΝΔ και στενός πολιτικός φίλος του Σαμαρά, Μίλτος Χρυσομάλλης, όσο και η τοπική της ΝΔ.

Προσυνεδριακός διάλογος

Στο μεταξύ, στα κεντρικά του κόμματος στην Αθήνα οι επιτελείς (ο γραμματέας Κώστας Σκρέκας καθώς και οι Γιάννης Σμυρλής, Αλεξάνδρα Σδούκου, Στέλιος Κονταδάκης, Θανάσης Νέζης κ.λπ.) προσπαθούσαν να βάλουν σε πρόγραμμα τον προσυνεδριακό διάλογο. Υστερα από δύο αναβολές, καθώς αρχικά λόγω της κρίσης κυβέρνησης και αγροτών ανατράπηκε ο σχεδιασμός για πρεμιέρα από τη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιανουαρίου και έπειτα οι τραγωδίες σε Τρίκαλα και Ρουμανία δεν επέτρεψαν κομματικές «γιορτές» αυτό το Σαββατοκύριακο, οι γαλάζιες μηχανές ανάβουν την Τετάρτη. Αρα δύο μέρες μετά τα μηνύματα της Καλαμάτας, αναμένεται «απάντηση» του Μητσοτάκη από τα Ιωάννινα. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο για το τιμόνι της οργάνωσης του συνεδρίου του Μαΐου.

Ο βουλευτής του βόρειου τομέα, άλλοτε στενός συνεργάτης του Καραμανλή, αναλαμβάνει πλέον την απαιτητική – εντός συνόρων και καθαρά κομματική – αποστολή, έχοντας ολοκληρώσει τη θητεία του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη φάση που το κυβερνών κόμμα επιχειρεί επαναπροσεγγίσεις με απογοητευμένους ψηφοφόρους, δεχόμενο και πιέσεις εκ δεξιών, το συνέδριο αποκτά επιπλέον βάρος.

Και σε κάθε περίπτωση ο χαρακτήρας του είναι διπλός. Διότι προεξοφλείται ότι θα έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά ενόψει εθνικής αναμέτρησης αλλά θα είναι και εκλογικό με την ανάδειξη νέας σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Πρόκειται για το όργανο που διαχρονικά επηρεάζει τους εσωτερικούς συσχετισμούς. Εξού και πρωτοκλασάτοι υπουργοί κινούνται εδώ και εβδομάδες διά των συνεργατών τους ανά την επικράτεια και προετοιμάζονται για καταμέτρηση δυνάμεων σε βάθος, με το βλέμμα κάθε γαλάζιας «φυλής» να πέφτει και στην επόμενη ημέρα της κεντροδεξιάς παράταξης.