Προβλέψεις για ράλι των τιμών του χρυσού ακόμη και στα 5.400 δολάρια φέτος από τα 4.830 δολάρια σήμερα κάνει πλέον η Goldman Sachs μετά τις ασταμάτητες αγορές από κεντρικές τράπεζες και θεσμικούς ιδιώτες επενδυτές. Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου βρίσκονται ήδη σε επίπεδα – ρεκόρ.

Η προσπάθεια αυτή διαφοροποίησης αποθεμάτων από τους «παίκτες» της αγοράς πραγματοποιείται την ώρα που έχουν αυξηθεί οι γεωπολιτικές προκλήσεις αλλά και οι απειλές για νέο εμπορικό πόλεμο λόγω της επιθετικής πολιτικής των ΗΠΑ, κυρίως απέναντι στην Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε νέα έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είδε χθες το φως της δημοσιότητας κάνει λόγο για νέους κινδύνους από τον «γεωοικονομικό κατακερματισμό», όπως τον ονομάζει.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η πολιτική αβεβαιότητα έχουν αυξηθεί σημαντικά από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, με αξιοσημείωτες αυξήσεις το 2024 και το 2025, σημειώνει η ΕΚΤ στην έκθεσή της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε επίσημα καθήκοντα στις αρχές του προηγούμενου έτους και έκτοτε έχει ανατρέψει πολλά κατεστημένα ετών όσον αφορά τη γεωπολιτική και το εμπόριο.

Οι αγορές χθες κινούνταν σταθεροποιητικά για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση μετά τις αναταράξεις που είχαν φέρει στις αρχές της εβδομάδας οι επιθετικές δηλώσεις Τραμπ για απόκτηση του ελέγχου της Γροιλανδίας. Αυτό είχε κάνει τα πολύτιμα μέταλλα να κινηθούν σε νέα επίπεδα – ρεκόρ, με το χρυσό να καταγράφει άνοδο 10% από τις αρχές Ιανουαρίου 2026 και το ασήμι να πιάνει ακόμη και τα 95 δολάρια την ουγγιά, με κέρδη 31% μόνο φέτος.

Πτώση εμπιστοσύνης

Υπάρχει σημαντική ετερογένεια μεταξύ των χωρών όσον αφορά την εκτιμώμενη επίδραση των γεωπολιτικών σοκ που περιγράφει η ΕΚΤ, με αποτέλεσμα το μέγεθος και η επίδραση αυτών των επιπτώσεων να διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Με βάση ομαδοποίηση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη (ζήτηση) και στο κόστος δανεισμού (προσφορά), διαπιστώνεται ότι «οι χώρες με μεγάλες μειώσεις στην εμπιστοσύνη και απότομες αυξήσεις στο κόστος δανεισμού παρουσίασαν ισχυρότερη συρρίκνωση της πίστωσης (Βέλγιο, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Αυστρία), η οποία μπορεί να σχετίζεται με το κανάλι ανατιμολόγησης κινδύνου ή προσδοκιών που αυστηροποιεί τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες», επισημαίνει η Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετα, στις χώρες με περισσότερη εμπιστοσύνη και περιορισμένη μετακύλιση του κόστους (Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Σλοβακία) καταγράφηκαν μόνο μέτριες μειώσεις της πίστωσης, εκτιμάται.

Τα νέα δεδομένα

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στο τέλος του έτους κατά περισσότερο από 10%, αντανακλώντας την αυξανόμενη διαφοροποίηση του ιδιωτικού τομέα στο πολύτιμο μέταλλο, επιπλέον της ήδη ισχυρής ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια μέσω χρηματιστηρίων (ETFs).

Η προηγούμενη πρόβλεψη της επενδυτικής τράπεζας έκανε λόγο για ράλι του χρυσού στα επίπεδα των 4.900 δολαρίων. Η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για ράλι στα 5.400 δολάρια μέσα στο 2026 βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ιδιώτες επενδυτές που έχουν αγοράσει χρυσό ως αντιστάθμιση έναντι των μακροοικονομικών κινδύνων θα διατηρήσουν αυτές τις θέσεις μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε η Goldman Sachs σε έκθεση προς τους πελάτες της, την οποία επικαλείται το Bloomberg. Η έκθεση έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2026.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί περισσότερο από 70% τους τελευταίους 12 μήνες. Οι επενδυτές στρέφονται προς περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα καταφύγια, καθώς – πέρα από τους δασμούς και τη γεωπολιτική – ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις επιθέσεις του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, κλονίζοντας την ανεξαρτησία της.