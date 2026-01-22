Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για συνεργασία των ΗΠΑ και των ευρωπαίων συμμάχων στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και την εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία.

Η συμφωνία, που έχει διάρκεια «για πάντα», καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θα συμμετέχουν τόσο στο πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» όσο και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών στη Γροιλανδία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει προσχεδίου συμφωνίας με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Όπως δήλωσε, η συμφωνία θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει ολόκληρη την Αρκτική.

.@POTUS on Greenland: “The deal is going to be put out pretty soon… it gets us everything we needed to get.” pic.twitter.com/S3X95XCm1S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θα έχουν ενεργό ρόλο τόσο στο πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» όσο και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών. «Θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη διάρκεια της συμφωνίας, ο Τραμπ περιορίστηκε στη λέξη «Για πάντα». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια «πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», αν και αναγνώρισε πως «είναι λίγο περίπλοκη» και πως οι λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν αργότερα.

🚨 LIVE FROM DAVOS: President Donald J. Trump announces framework for a future deal with Greenland. MUST WATCH ⬇️ pic.twitter.com/FmIE0dV0Fj — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

Ανακοίνωση από το Νταβός

Μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Truth Social ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για «τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή».

Όπως ανέφερε, εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία «θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές.

Ο «Χρυσός Θόλος» και οι επόμενες διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι συνεχίζονται συζητήσεις για τον τρόπο σύνδεσης του προγράμματος «Χρυσός Θόλος» με τη Γροιλανδία. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως είπε, θα δοθούν καθώς προχωρούν οι επαφές.

Την ευθύνη των διαπραγματεύσεων θα έχουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, ο ειδικός απεσταλμένος και άλλα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θα λογοδοτούν απευθείας στον ίδιο. «Η συμφωνία θα παρουσιαστεί σχετικά σύντομα», σημείωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά αρκετά προχωρημένη και μας δίνει όλα όσα χρειαζόμασταν».

Αντιδράσεις από τη Δανία

Σε ερώτηση σχετικά με τη θέση του Δανού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος φέρεται να απέρριψε κάθε συζήτηση περί απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν του αρέσει να ενημερώνεται «από δεύτερο χέρι» και ότι, αν υπάρχει διαφωνία, προτιμά να του ειπωθεί απευθείας.

Ερωτηθείς πότε θα συζητήσει το θέμα με τη Δανία, ανέφερε ότι θα μιλήσει με τον Μαρκ Ρούτε, σχολιάζοντας με νόημα: «Είναι, ειλικρινά, πιο σημαντικός».

Γεωπολιτικό αποτύπωμα

Το προσχέδιο συμφωνίας, όπως το περιγράφει ο Τραμπ, συνδυάζει άμυνα, ορυκτό πλούτο και γεωπολιτική επιρροή στην Αρκτική.

Η προοπτική μόνιμης συνεργασίας στον «Χρυσό Θόλο» και στα ορυκτά της Γροιλανδίας αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην Κοπεγχάγη, αλλά και να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τις ισορροπίες εντός του ΝΑΤΟ σε μια περιοχή αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας.