Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία.

Η συνεργασία βασίζεται σε προσχέδιο συμφωνίας που κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή θα έχει διάρκεια «για πάντα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη διάρκεια της συμφωνίας, ο Τραμπ υπογράμμισε πως θα ισχύει «για πάντα». Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για μια πολύ καλή συμφωνία τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τους ευρωπαίους εταίρους. «Είναι λίγο περίπλοκη, αλλά θα την εξηγήσουμε στην πορεία», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Νωρίτερα γνωστοποίησε, πως δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το νέο αυτό πλαίσιο καλύπτει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον όσον αφορά τη Γροιλανδία και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασία στην περιοχή.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η συμφωνία, την οποία συζήτησε εκτενώς με τον Μαρκ Ρούτε, συνεπάγεται ότι δεν θα επιβληθούν νέοι δασμοί σε ευρωπαϊκές χώρες που είχαν εκφράσει αντιρρήσεις στις φιλοδοξίες του για το αρκτικό νησί.

Συγκρατημένη εμφανίζεται η Γερμανία

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, προειδοποίησε για την πρόωρη αισιοδοξία, μετά την υπαναχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τις απειλές για επιβολή δασμών ως μοχλό πίεσης για την κατάληψη της Γροιλανδίας και δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι ορατή.

«Είναι καλό που συμμετέχουν σε διάλογο, αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο και να μην τρέφουμε ελπίδες πολύ νωρίς», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, αφού ο Τραμπ είχε βγει από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.