Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη εμμονή με τον Εμανουέλ Μακρόν, αν και ο ίδιος δηλώνει ότι τρέφει συμπάθεια για τον Γάλλο πρόεδρο. Το σχόλιό του προκάλεσε αίσθηση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, όπου δεν δίστασε να μιμηθεί τον Γάλλο ηγέτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη δημόσια εμφάνιση του Μακρόν, ρωτώντας ειρωνικά «τι στο διάολο συνέβη», μόλις τον είδε να φορά τα «όμορφα γυαλιά ηλίου» του. Το σχόλιο προκάλεσε γέλια στο ακροατήριο, με τον Τραμπ να συνεχίζει το χιουμοριστικό του ύφος.

«Μου αρέσει, πραγματικά μου αρέσει δύσκολο να το πιστέψει κανείς, έτσι δεν είναι;» είπε, πριν στραφεί σε πιο σοβαρά ζητήματα, όπως οι κατά την άποψή του υπερβολικές τιμές των φαρμακευτικών εταιρειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος μίλησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του μάτι. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «απολύτως ακίνδυνη», ωστόσο η ερυθρότητα και το οίδημα τον ανάγκασαν να φορέσει γυαλιά ηλίου στις τελευταίες του εμφανίσεις.

Οι αιχμές για τις φαρμακευτικές

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες «τη γλιτώνουν με αυτή την απάτη εδώ και πολύ καιρό». Αποκάλυψε επίσης ότι είχε ζητήσει από τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία, μιμούμενος επανειλημμένα τη γαλλική προφορά και λέγοντας «όχι, όχι, όχι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκαθάρισε στον Γάλλο πρόεδρο ότι έπρεπε «να το κάνει γρήγορα», διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέβαλλαν δασμούς 25% στα γαλλικά προϊόντα που πωλούνται στις ΗΠΑ και 100% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες.

«Όχι, όχι, Ντόναλντ, θα το κάνω», ανέφερε ο Τραμπ, μιμούμενος ξανά τον Μακρόν, προσθέτοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος πιθανότατα παρακολουθούσε όσα έλεγε από το ακροατήριο.

Η απάντηση του Μακρόν από το Νταβός

Στην ομιλία του, ο Μακρόν τόνισε ότι προτιμά τον «σεβασμό» και το «κράτος δικαίου» από τους «νταήδες», παροτρύνοντας τους ηγέτες να μην «σπαταλούν χρόνο σε τρελές ιδέες». Η τοποθέτησή του εκλήφθηκε ως έμμεση απάντηση στη ρητορική και τη διπλωματική προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ από το Νταβός: «Θέλω άμεσα συνομιλίες για την απόκτηση της Γροιλανδίας»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης ομιλίας του στο Νταβός ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Αν και αναφέρθηκε στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει βία ή εξαναγκασμό.

Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία, είπε. Κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό. «Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα απευθυνθώ σε φίλους αλλά και σε κάποιους εχθρούς μέσα στην αίθουσα», είπε στην αρχή της ομιλίας του σημειώνοντας ότι χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την προεδρία του.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στην Ευρώπη λέγοντας ότι «δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση». Σημείωσε ότι «δεν αναγνωρίζει την Ευρώπη» και προσθέτει: «Αγαπώ την Ευρώπη, θέλω να την δω να προοδεύει, αλλά δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τόνισε ότι απευθύνεται σε επιχειρηματικούς ηγέτες, φίλους και «μερικούς εχθρούς». Φέρνω «απίστευτα νέα» από την Αμερική, είπε και πρόσθεσε «η οικονομία ανθεί». «Οι άνθρωποι τα πάνε πολύ καλά», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου».

Πηγή: Skynews