Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Νταβός περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η αναχώρησή του καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος στο πρώτο αεροσκάφος που θα τον μετέφερε στην Ελβετία, το οποίο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσινγκτον.

Τελικά, ο Τραμπ αναχώρησε περίπου δυόμισι ώρες αργότερα με άλλο αεροπλάνο και προσγειώθηκε στη Ζυρίχη, από όπου μετέβη με ελικόπτερο στο Νταβός.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης ομιλίας του στο Νταβός ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Αν και αναφέρθηκε στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει βία ή εξαναγκασμό, τονίζοντας πως επιθυμεί μια ειρηνική προσέγγιση.

«Θα απευθυνθώ σε φίλους αλλά και σε κάποιους εχθρούς μέσα στην αίθουσα», είπε στην αρχή της ομιλίας τουσημειώνοντας ότι χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την προεδρία του.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στην Ευρώπη λέγοντας ότι «δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση». Σημείωσε ότι «δεν αναγνωρίζει την Ευρώπη» και προσθέτει: «Αγαπώ την Ευρώπη, θέλω να την δω να προοδεύει, αλλά δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τόνισε ότι απευθύνεται σε επιχειρηματικούς ηγέτες, φίλους και «μερικούς εχθρούς». Φέρνω «απίστευτα νέα» από την Αμερική, είπε και πρόσθεσε «η οικονομία ανθεί». «Οι άνθρωποι τα πάνε πολύ καλά», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου».

«Πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται προς την κριτική των Δημοκρατικών και αυτό που περιγράφει ως «την νυσταγμένη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν». «Πολλές άλλες δυτικές κυβερνήσεις ακολούθησαν πολύ ανόητα, γυρίζοντας την πλάτη σε όλα όσα κάνουν τις χώρες πλούσιες, ισχυρές και δυνατές», λέει.

«Το αποτέλεσμα ήταν ρεκόρ ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό και στο εμπόριο και ένα αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα, που προκλήθηκε από το μεγαλύτερο κύμα μαζικής μετανάστευσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι «πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας». «Οι ηγέτες δεν καταλαβαίνουν καν τι συμβαίνει και όσοι καταλαβαίνουν δεν κάνουν τίποτα για να το αντιμετωπίσουν», προσθέτει.

Live η ομιλία του

«Η Βενεζουέλα θα τα πάει φανταστικά καλά».

Η Βενεζουέλα θα κερδίσει περισσότερα χρήματα τους επόμενους έξι μήνες από ό,τι τα τελευταία 20 χρόνια, ανέφερε υποσχόμενος πετρελαϊκή άνθηση. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται στη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα από την κυβέρνησή του, προβλέποντας μια επικείμενη ανάκαμψη για τη χώρα χάρη στην εμπλοκή των ΗΠΑ.

«Πριν από 20 χρόνια ήταν μια υπέροχη χώρα και τώρα έχει προβλήματα, αλλά τους βοηθάμε», δηλώνει ο Τραμπ.

«Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας»

«Σκόπευα να το αφήσω εκτός της ομιλίας, αλλά νομίζω ότι θα είχα λάβει πολύ αρνητικές κριτικές» είπε και συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ότι έχει «τεράστιο σεβασμό» για τους λαούς της Γροιλανδίας και της Δανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του», δηλώνει. «Η αλήθεια είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι».

Ο Τραμπ συνέχισε να μιλάει για τη Γροιλανδία, αποκαλώντας τη χώρα «τεράστια, σχεδόν ακατοίκητη και υποανάπτυκτη, χωρίς άμυνα». «Υπάρχουν τόσα πολλά σπάνια μέταλλα, και για να τα αποκτήσεις, πρέπει να διαπεράσεις εκατοντάδες μέτρα πάγου. Αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο τα χρειαζόμαστε, τα χρειαζόμαστε για στρατηγικούς λόγους εθνικής και διεθνούς ασφάλειας.

«Αυτό το τεράστιο, μη ασφαλές νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής, στα βόρεια σύνορα του Δυτικού Ημισφαιρίου, είναι το έδαφός μας.»

Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί πρόεδροι προσπαθούν να αγοράσουν τη Γροιλανδία εδώ και σχεδόν δύο αιώνες. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «κανένα ίχνος» της Δανίας στο νησί και ότι η Δανία ξοδεύει λιγότερα χρήματα από όσα είχε υποσχεθεί για τη Γροιλανδία.

«Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν αυτή την τεράστια έκταση γης, αυτό το γιγάντιο κομμάτι πάγου, να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν». Αυτός, λέει, είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώκει «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση της χώρας.

«Οι ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιήσουν βία για να καταλάβουν τη Γροιλανδία – αλλά αν το έκαναν, θα ήταν ασταμάτητες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ «δεν θα χρησιμοποιήσουν βία» για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι ο στρατός του θα ήταν «ασταμάτητος». Λέει ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και ποτέ δεν πήραν τίποτα».

«Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία», προσθέτει ο Τραμπ. «Ειλικρινά, θα ήμασταν ασταμάτητοι, αλλά δεν θα το κάνω αυτό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι όλοι θα είναι ευγνώμονες για τη «μεγαλύτερη δήλωσή» του, επειδή «οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα χρησιμοποιήσω βία». «Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία», προσέθεσε.

«Μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε»

«Θέλουμε ένα κομμάτι πάγου για την προστασία του πλανήτη, και αυτοί [η Δανία] δεν μας το δίνουν. Ποτέ δεν ζητήσαμε τίποτα άλλο», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι γης, αλλά δεν το κάναμε». Στη συνέχεια, απευθύνθηκε απευθείας στη Δανία και την Ευρώπη.

«Έχουν μια επιλογή: μπορείτε να πείτε ναι και θα το εκτιμήσουμε πολύ. Ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε». Στη συνέχεια, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «μια ισχυρή και ασφαλής Αμερική σημαίνει ένα ισχυρό ΝΑΤΟ».

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν κερδίσει τίποτα» από το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται τώρα προς το ΝΑΤΟ, μια συμμαχία την οποία έχει επικρίνει στο παρελθόν. Εξέφρασε την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «αντιμετωπίζονται πολύ άδικα από το ΝΑΤΟ». «Αν το σκεφτείτε, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει», λέει.

«Δίνουμε τόσα πολλά και παίρνουμε τόσο λίγα σε αντάλλαγμα, και είμαι επικριτικός απέναντι στο ΝΑΤΟ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά έχω κάνει περισσότερα για να βοηθήσω το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο μέχρι τώρα. Δεν θα υπήρχε το ΝΑΤΟ αν δεν είχα εμπλακεί στην πρώτη μου θητεία».

Σχετικά με την Ουκρανία είπε ότι «είμαστε χιλιάδες μίλια μακριά, χωρισμένοι από έναν τεράστιο ωκεανό, είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει ποτέ και δεν θα είχε ξεκινήσει αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ δεν είχαν νοθευτεί», προσθέτει.

Είπε ότι διαπραγματεύεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να κάνει μια συμφωνία. «Διαπραγματεύομαι με τον πρόεδρο Ζελένσκι και νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία».

Δήλωσε ότι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο».

Επιστρέφοντας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «τίποτα… εκτός από το να προστατεύουν την Ευρώπη από τη Σοβιετική Ένωση και τώρα τη Ρωσία». «Τους βοηθάμε εδώ και τόσα χρόνια, χωρίς να έχουμε πάρει ποτέ τίποτα», λέει.

Με καθυστέρηση η άφιξη Τραμπ στο Νταβός

Περίπου στις 14:00, το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Ζυρίχη και ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε το ταξίδι του προς το Νταβός με ελικόπτερο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας στο Νταβός για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, έπειτα από καθυστέρηση που προκλήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στο πρώτο αεροσκάφος που θα τον μετέφερε στην Ελβετία.

Το πρώτο αεροπλάνο του προέδρου αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, λόγω τεχνικής βλάβης. Τελικά, ο Τραμπ αναχώρησε για την Ελβετία περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, χρησιμοποιώντας διαφορετικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να εκφωνήσει την ομιλία του στο Νταβός στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Συναντήσεις για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ, ο οποίος χθες, Τρίτη, συμπλήρωσε έναν χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ, αναμένεται να επισκιάσει το ετήσιο φόρουμ που διεξάγεται στο θέρετρο των Άλπεων στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά από το 2020.

Χθες, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις με θέμα τη Γροιλανδία στο Νταβός και σημείωσε ότι είναι αισιόδοξος πως θα υπάρξει τελικά συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο θα είναι πολύ ικανοποιημένο το ΝΑΤΟ και με το οποίο θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι κι εμείς. Αλλά τη χρειαζόμαστε για λόγους ασφαλείας. Τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικάνος είπε απλώς: «θα το διαπιστώσετε».

Τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ επιμένει να επαναλαμβάνει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία». Ενθαρρυμένος από την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την ανάκτηση από τις ΗΠΑ του ελέγχου του πετρελαίου της χώρας, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει ότι θα αναλάβει δράση κατά της Κούβας, της Κολομβίας αλλά και του Ιράν. Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει από την πλευρά τους ότι η στρατηγική του Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία απειλεί τη Συμμαχία.

«Το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ρεπουμπλικάνος, σπάζοντας το πρωτόκολλο, έδωσε χθες στη δημοσιότητα ιδιωτικό μήνυμα που του έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος, στο οποίο ο Εμανουέλ Μακρόν τον καλεί να συμμετάσχει σε σύνοδο της G7 στο Παρίσι, μετά το Νταβός, κάτι που ο Τραμπ απέρριψε. «Δεν κατανοώ τι κάνεις με τη Γροιλανδία», έγραφε στο μήνυμά του ο Μακρόν.

Χθες από το Νταβός ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε κατά των αμερικανικών προσπαθειών «να υποτάξουν την Ευρώπη» και χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές του Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε επιπλέον δασμούς εις βάρος Ευρωπαϊκών χωρών μέχρι να του επιτραπεί να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Ο Μακρόν δεσμεύθηκε εξάλλου να αντιταχθεί στους «νταήδες».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της προειδοποίησε ότι ο Τραμπ κινδυνεύει να παρασύρει τις σχέσεις ΕΕ- ΗΠΑ σε αρνητικό σπιράλ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, που προσπαθεί να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας του από την Ουάσινγκτον αφότου ο Τραμπ απείλησε να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, δέχθηκε θερμό χειροκρότημα στο Νταβός όταν δήλωσε: «Ο Καναδάς στηρίζει ένθερμα τη Γροιλανδία και τη Δανία».

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να ενεργήσουν από κοινού, διότι δεν βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είμαστε στην ατζέντα», πρόσθεσε.

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας «θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ».

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις, μέλος διακομματικής αποστολής του Κογκρέσου που επισκέφθηκε την Κοπεγχάγη και το Νταβός, διαβεβαίωσε ότι «η κατάσταση θα ηρεμήσει με τον καιρό».

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν προτείνει διάφορους τρόπους προκειμένου οι ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στο αρκτικό νησί, όπου ήδη υπάρχει μια αμερικανική στρατιωτική βάση, αλλά δεν έχουν ικανοποιήσει τον Τραμπ, ο οποίος χθες ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία φτιαγμένη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει να τοποθετεί την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία.

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν ζήτησε χθες από τους 57.000 συμπατριώτες του να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση.

Ενίσχυση της οικονομίας

Ο αρχικός στόχος του Τραμπ ήταν να παρουσιάσει στο Νταβός τα σχέδιά του για την ενίσχυση της οικονομίας των ΗΠΑ. Στη σημερινή του ομιλία αναμένεται να αναφερθεί στις επιτυχίες του στον οικονομικό τομέα, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους στέγασης, θα προβάλει την οικονομική του ατζέντα χάρη στην οποία οι ΗΠΑ ηγούνται παγκοσμίως στην οικονομική ανάπτυξη και θα υπογραμμίσει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ πρέπει να αφήσουν πίσω την οικονομική στασιμότητα και τις πολιτικές που την προκάλεσαν», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Στη διάρκεια της παραμονής του στο Νταβός ο Τραμπ θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες της Ελβετίας, της Πολωνίας και της Αιγύπτου, σημείωσε ο Λευκός Οκος.

Αύριο, Πέμπτη, ο Ρεπουμπλικάνος θα προεδρεύσει τελετής για το Συμβούλιο Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του που αρχικά είχε στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Ωστόσο πλέον υπάρχει η ανησυχία ότι ο Τραμπ επιδιώκει το Συμβούλιο αυτό να εργάζεται για την επίλυση και άλλων κρίσεων, έναν ρόλο που παραδοσιακά έχει ο ΟΗΕ.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι του αρέσει ο ΟΗΕ, αλλά «ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις δυνατότητές του».